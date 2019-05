Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c49107a8-bd84-47fd-8cb7-fb534d80f25a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kutatókat is meglepte, milyen idős fát sikerült felfedezniük az Egyesült Államokban, a Black-folyó mentén végzett kutatásaik során. A 2624 éves mocsárciprust a világ ötödik legidősebb fájának nyilvánították a szakemberek. ","shortLead":"A kutatókat is meglepte, milyen idős fát sikerült felfedezniük az Egyesült Államokban, a Black-folyó mentén végzett...","id":"20190513_2624_eves_fa_eszak_karolina_mocsarciprus_mocsarerdo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c49107a8-bd84-47fd-8cb7-fb534d80f25a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"73fc2d32-2d99-477f-a2dd-6c373b732c27","keywords":null,"link":"/tudomany/20190513_2624_eves_fa_eszak_karolina_mocsarciprus_mocsarerdo","timestamp":"2019. május. 13. 11:03","title":"2624 éves fára bukkantak klímakutatók egy amerikai mocsárban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"85ea119c-1f91-4a2e-a45e-0568be3e9652","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az incidensben hat ember meghalt.","shortLead":"Az incidensben hat ember meghalt.","id":"20190512_Ismet_megtamadtak_egy_kereszteny_templomot_Burkina_Fasoban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=85ea119c-1f91-4a2e-a45e-0568be3e9652&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12203353-7374-415c-9948-6329ba3533bb","keywords":null,"link":"/vilag/20190512_Ismet_megtamadtak_egy_kereszteny_templomot_Burkina_Fasoban","timestamp":"2019. május. 12. 19:47","title":"Ismét megtámadtak egy keresztény templomot Burkina Fasóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Semmi nem igaz a sürgősségi rendszerben a hétvégi zavarról, mondja az illetékes állami hivatal. Hozzátették: a rendszerben megvannak a helyettesítő intézmények, ellátási probléma nem akadhat zsúfoltság esetén sem.","shortLead":"Semmi nem igaz a sürgősségi rendszerben a hétvégi zavarról, mondja az illetékes állami hivatal. Hozzátették...","id":"20190513_AEEK_Alhir_a_zavar_a_surgossegin_minden_tokeletesen_mukodott","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d13a501d-0acb-4197-b474-a27d0ee21b68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b64d306b-fe49-4f99-9f6c-bd9930adb7f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190513_AEEK_Alhir_a_zavar_a_surgossegin_minden_tokeletesen_mukodott","timestamp":"2019. május. 13. 16:36","title":"ÁEEK: Álhír a zavar a sürgősségin, minden tökéletesen működött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c058ee48-c3c1-4e6f-a0fc-e030ca756195","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"kultura","description":"85 évesen vasárnap elhunyt Vass Éva kétszeres Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész.","shortLead":"85 évesen vasárnap elhunyt Vass Éva kétszeres Jászai Mari-díjas színésznő, érdemes és kiváló művész.","id":"20190512_Vajon_lesz_e_meg_eronk_egymasra_mosolyogni_onfeledten__Meghalt_Vass_Eva_szineszno","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c058ee48-c3c1-4e6f-a0fc-e030ca756195&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b2a226e-630e-4a7b-9aca-c53bdd76a4a0","keywords":null,"link":"/kultura/20190512_Vajon_lesz_e_meg_eronk_egymasra_mosolyogni_onfeledten__Meghalt_Vass_Eva_szineszno","timestamp":"2019. május. 12. 17:47","title":"\"Vajon lesz e még erőnk egymásra mosolyogni önfeledten?\" - Meghalt Vass Éva színésznő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad1cba88-ecc6-4880-8379-0619a864ad7b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A felvételt az amerikai elnök is megosztotta saját Twitter-oldalán. ","shortLead":"A felvételt az amerikai elnök is megosztotta saját Twitter-oldalán. ","id":"20190514_feher_haz_twitter_donald_trump_orban_viktor_washington","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ad1cba88-ecc6-4880-8379-0619a864ad7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8615f969-3b79-42b1-93c0-8db4236c1623","keywords":null,"link":"/itthon/20190514_feher_haz_twitter_donald_trump_orban_viktor_washington","timestamp":"2019. május. 14. 09:13","title":"Itt a Fehér Ház videója a hétfői Orbán–Trump-találkozóról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cb7b383b-46bb-4495-9bb8-70762f5e4b22","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az ötéves Harry Shaw egy igazi Forma–1-es autót kapott.","shortLead":"Az ötéves Harry Shaw egy igazi Forma–1-es autót kapott.","id":"20190514_Egy_haldoklo_kisfiut_lepett_meg_egy_nagyon_kulonleges_ajandekkal_Lewis_Hamilton","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cb7b383b-46bb-4495-9bb8-70762f5e4b22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a7579cd-e54f-4605-938b-573e129df2a5","keywords":null,"link":"/elet/20190514_Egy_haldoklo_kisfiut_lepett_meg_egy_nagyon_kulonleges_ajandekkal_Lewis_Hamilton","timestamp":"2019. május. 14. 09:44","title":"Egy haldokló kisfiút lepett meg egy nagyon különleges ajándékkal Lewis Hamilton","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b708dd34-dbd2-4967-b12a-743e2a71b835","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Mentek bátran a navigáció után, aztán fél métert süllyedtek a sáros talajba.","shortLead":"Mentek bátran a navigáció után, aztán fél métert süllyedtek a sáros talajba.","id":"20190514_kamionos_gps_merzse_mocsar_navigacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b708dd34-dbd2-4967-b12a-743e2a71b835&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cfe78c6-411c-4590-85ac-7525636ea2c6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190514_kamionos_gps_merzse_mocsar_navigacio","timestamp":"2019. május. 14. 12:18","title":"Két napig ült a fülkében két ukrán kamionos, akiket a GPS bevitt a rákoskerti mocsárba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A FINA nyíltvízi úszásban kiírt világkupa-sorozatának második állomásán diadalmaskodott. ","shortLead":"A FINA nyíltvízi úszásban kiírt világkupa-sorozatának második állomásán diadalmaskodott. ","id":"20190512_Rasovszky_harmadik_a_Seychelleszigeteki_versenyen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18178ac5-18fb-420b-ac33-82d0598b2c39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6645c8b8-2c9c-4390-af83-188a066d126b","keywords":null,"link":"/sport/20190512_Rasovszky_harmadik_a_Seychelleszigeteki_versenyen","timestamp":"2019. május. 12. 14:41","title":"Rasovszky harmadik a Seychelle-szigeteki versenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]