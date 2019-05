Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2ee879d6-ebc4-47ac-8c46-5e185dcf7437","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A határon túl is terjeszkedne a Bonafarm, tízéves terveket jelentettek be a cég születésnapi ünnepségén.","shortLead":"A határon túl is terjeszkedne a Bonafarm, tízéves terveket jelentettek be a cég születésnapi ünnepségén.","id":"20190516_Bonafarm_Csanyi_Orban_Pick","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2ee879d6-ebc4-47ac-8c46-5e185dcf7437&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba5054e4-0974-4294-a234-91110a1e145f","keywords":null,"link":"/kkv/20190516_Bonafarm_Csanyi_Orban_Pick","timestamp":"2019. május. 16. 21:45","title":"Százmilliárdos beruházást tervez Csányiék agrárcége","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24b1970b-26e3-434a-846f-e885269367e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szocialisták országosan a szavazókörök felében tudnak ellenzéki szavazatszámlálókat biztosítani. ","shortLead":"A szocialisták országosan a szavazókörök felében tudnak ellenzéki szavazatszámlálókat biztosítani. ","id":"20190516_delegalt_szavazokor_mszp_ep_valasztas_ujhelyi_istvan","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=24b1970b-26e3-434a-846f-e885269367e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"821a02f8-6306-4c5f-a30a-a9c101b92e76","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_delegalt_szavazokor_mszp_ep_valasztas_ujhelyi_istvan","timestamp":"2019. május. 16. 17:36","title":"Több mint 5000 delegáltat küld az MSZP a szavazókörökbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elég visszafogott interjút adott a Kossuth rádiónak a miniszterelnök. A műsorvezető sem adta alá annyira a lovat, mint szokta, volt olyan kérdése, amire nem is kapott választ.","shortLead":"Elég visszafogott interjút adott a Kossuth rádiónak a miniszterelnök. A műsorvezető sem adta alá annyira a lovat, mint...","id":"20190517_Orban_interju","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8299112-1d32-4a12-80af-fb77ad7fd328","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Orban_interju","timestamp":"2019. május. 17. 08:46","title":"Liberális maffiáról beszélt, és Brüsszelt szidta Orbán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7e56adb-ace8-43c2-8309-c3808ee0cfb6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tisztításnál olyan élő fákat is bedaráltak, amelyek be sem lógtak a sínekhez, méterekre vannak onnan.\r

","shortLead":"A tisztításnál olyan élő fákat is bedaráltak, amelyek be sem lógtak a sínekhez, méterekre vannak onnan.\r

","id":"20190516_csonkitas_fak_HEV_Baranyi_Krisztina","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c7e56adb-ace8-43c2-8309-c3808ee0cfb6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4175a552-34c3-4736-ab0d-d85f2d2224c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_csonkitas_fak_HEV_Baranyi_Krisztina","timestamp":"2019. május. 16. 17:13","title":"Kilométereken át megcsonkították a fákat a HÉV vonalán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook több százezer felhasználó viselkedését vizsgálta meg, mielőtt hozzányúlt volna a Facebook hírfolyamában megjelenő elemeket rangsoroló algoritmushoz.","shortLead":"A Facebook több százezer felhasználó viselkedését vizsgálta meg, mielőtt hozzányúlt volna a Facebook hírfolyamában...","id":"20190517_facebook_hirfolyam_algoritmus_kozeli_baratok_relevans_tartalom","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5150f908-1f4f-4237-9a59-408585f635d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de10d42b-a6b6-4f1c-ae32-c0ad5c0e569f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_facebook_hirfolyam_algoritmus_kozeli_baratok_relevans_tartalom","timestamp":"2019. május. 17. 13:03","title":"Megint változik a Facebook hírfolyama, de ennek most csak örülhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fbc9c811-44d4-4b0d-a094-c746fd110578","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Igazi szellemi közösséggé nőtte ki magát az elmúlt években a Kosztolányi és Karinthy által is kedvelt Bartók Béla út. Május utolsó hétvégéjén pedig igazán zsúfolt lesz, de ez jó hír.","shortLead":"Igazi szellemi közösséggé nőtte ki magát az elmúlt években a Kosztolányi és Karinthy által is kedvelt Bartók Béla út...","id":"20190517_Egy_idore_atalakul_a_Bartok_Bela_ut_utcakepe","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=fbc9c811-44d4-4b0d-a094-c746fd110578&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"627c08bf-23be-46d6-9c86-40fbd003e3dd","keywords":null,"link":"/kultura/20190517_Egy_idore_atalakul_a_Bartok_Bela_ut_utcakepe","timestamp":"2019. május. 17. 10:48","title":"Egy időre átalakul a Bartók Béla út utcaképe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f28b122-dbee-4373-8623-9fee6df9b83b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Még nem hallották Kövér Lászlótól, mi a világ rendje.","shortLead":"Még nem hallották Kövér Lászlótól, mi a világ rendje.","id":"20190517_Tajvan_bevezette_a_meleghazassagot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1f28b122-dbee-4373-8623-9fee6df9b83b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7774ce86-fca2-406f-88e1-507a2d3afc1c","keywords":null,"link":"/elet/20190517_Tajvan_bevezette_a_meleghazassagot","timestamp":"2019. május. 17. 09:12","title":"Tajvan beelőzte egész Ázsiát: engedélyezte a melegházasságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0888825-ac02-4b57-a7e8-dfa0314891ce","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Elképzelhető, hogy törölték, de az is lehet, hogy az oldalt csak felfüggesztette a közösségi oldal. ","shortLead":"Elképzelhető, hogy törölték, de az is lehet, hogy az oldalt csak felfüggesztette a közösségi oldal. ","id":"20190517_toroczkai_laszlo_facebook_oldal_torlese","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d0888825-ac02-4b57-a7e8-dfa0314891ce&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37d8f75d-85b2-4fde-b07f-61255ad20a4f","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_toroczkai_laszlo_facebook_oldal_torlese","timestamp":"2019. május. 17. 22:08","title":"Eltűnt a Facebookról Toroczkai László oldala","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]