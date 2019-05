Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2926df22-ab7f-450b-86e0-b5f54a062a72","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A 2015 óta használaton kívüli szénbányát és erőművet kertekké alakítják, és egy hatalmas tó mellett kiállítóhelyeket is létesítenek. ","shortLead":"A 2015 óta használaton kívüli szénbányát és erőművet kertekké alakítják, és egy hatalmas tó mellett kiállítóhelyeket is...","id":"20190521_Kerteket_telepitenenek_egy_bezart_szenbanyaba_Ausztraliaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2926df22-ab7f-450b-86e0-b5f54a062a72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"71fd39bd-6390-4b82-b957-4d91ea923d8b","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Kerteket_telepitenenek_egy_bezart_szenbanyaba_Ausztraliaban","timestamp":"2019. május. 21. 19:24","title":"Kerteket telepítenének egy bezárt szénbányába Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81433c99-5a35-46e0-b867-4918046a9f27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Úgy alakítják át az Eiffel-torony környékét, hogy a parkok, fák kapják a főszerepet. Egy hidat is végleg lezárnak és parkosítanak. ","shortLead":"Úgy alakítják át az Eiffel-torony környékét, hogy a parkok, fák kapják a főszerepet. Egy hidat is végleg lezárnak és...","id":"20190522_Parizsban_meglepik_ami_Budapesten_elkepzelhetetlen_lenne","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=81433c99-5a35-46e0-b867-4918046a9f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07532a76-55d2-4389-bc43-4f3fbfdc15eb","keywords":null,"link":"/elet/20190522_Parizsban_meglepik_ami_Budapesten_elkepzelhetetlen_lenne","timestamp":"2019. május. 22. 09:06","title":"Párizsban meglépik, ami Budapesten elképzelhetetlen lenne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58d0a78c-2045-4a14-a6ed-cafca8d8d7aa","c_author":"Vándor Éva","category":"elet","description":"Az autósportnak egy olyan korszakából maradt itt velünk, amikor a versenyzők korán haltak. A háromszoros osztrák világbajnok 1976 óta az arcán viselte egy halálközeli élmény nyomát, és ahányszor ránéztünk – mint az elmúlt években is a Hungaroringen – a hegei emlékeztettek arra, hogy néha másodperceken múlik az élet. Ő pedig minden gesztusával és mondatával arra figyelmeztetett, hogy az élet azért van, hogy éljük, és nem azért, hogy elvárásoknak feleljünk meg.","shortLead":"Az autósportnak egy olyan korszakából maradt itt velünk, amikor a versenyzők korán haltak. A háromszoros osztrák...","id":"20190521_Mindig_azt_akartak_latni_hogy_mi_van_a_sapka_alatt__Niki_Lauda_emlekere","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=58d0a78c-2045-4a14-a6ed-cafca8d8d7aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d957b5fc-6d8b-4771-8279-e9cd9eb3796f","keywords":null,"link":"/elet/20190521_Mindig_azt_akartak_latni_hogy_mi_van_a_sapka_alatt__Niki_Lauda_emlekere","timestamp":"2019. május. 21. 11:47","title":"Mindig azt akarták látni, hogy mi van a sapka alatt – Niki Lauda emlékére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"94f30c38-eb48-47d8-95e8-2be6d051fd90","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kivonul a \"lakossági\" közösségi webes felületekről az UniCredit Bank.","shortLead":"Kivonul a \"lakossági\" közösségi webes felületekről az UniCredit Bank.","id":"20190521_unicredit_bank_facebook_kivonulas_messenger_instagram_linkedin_kapcsolatfelveteli_urlap_ugyfelszolgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=94f30c38-eb48-47d8-95e8-2be6d051fd90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cc982e2-5158-4325-835b-b9378d2885be","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_unicredit_bank_facebook_kivonulas_messenger_instagram_linkedin_kapcsolatfelveteli_urlap_ugyfelszolgalat","timestamp":"2019. május. 21. 16:03","title":"Erről tudjon: kivonul a Facebookról a harmadik legnagyobb magyar bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763ba95b-342d-486c-85b5-12e12d09ccd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Könnyen lehet, hogy a Huawei lenullázása csak a kezdet volt, és hamarosan újabb kínai vállalatokat szoríthat vissza az amerikai kormány.","shortLead":"Könnyen lehet, hogy a Huawei lenullázása csak a kezdet volt, és hamarosan újabb kínai vállalatokat szoríthat vissza...","id":"20190521_huawei_kina_dji_dron","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=763ba95b-342d-486c-85b5-12e12d09ccd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8a84ae4d-05de-4cb7-90ab-a9a3c0da04dc","keywords":null,"link":"/tudomany/20190521_huawei_kina_dji_dron","timestamp":"2019. május. 21. 14:03","title":"A Huawei után jön a DJI? Amerika most a kínai drónok felé fordult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4aeb4909-1b7d-4491-9a86-3285827f6fb4","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az elismerést az ezüstérmes MOL Vidi FC középpályása, a francia Loic Nego kapta a Magyar Labdarúgó-szövetség RangAdó Gáláján.","shortLead":"Az elismerést az ezüstérmes MOL Vidi FC középpályása, a francia Loic Nego kapta a Magyar Labdarúgó-szövetség RangAdó...","id":"20190520_loic_nego_mlsz_legjobb_jatekos_csanyi_sandor_dijatado","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4aeb4909-1b7d-4491-9a86-3285827f6fb4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13d5c5ae-57be-4f32-bb9b-e3c091417de9","keywords":null,"link":"/sport/20190520_loic_nego_mlsz_legjobb_jatekos_csanyi_sandor_dijatado","timestamp":"2019. május. 20. 21:17","title":"Megválasztották az NB I. legjobb játékosát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39e13a47-39ef-4b8b-a8fe-0b785d98d534","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Három napig nem kapott enni a két idős ember, megint a strasbourgi bíróságnak kellett közbelépnie. ","shortLead":"Három napig nem kapott enni a két idős ember, megint a strasbourgi bíróságnak kellett közbelépnie. ","id":"20190522_Cukorbetek_hazaspart_eheztettek_a_roszkei_tranzitzonaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=39e13a47-39ef-4b8b-a8fe-0b785d98d534&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de369b90-754a-4108-8391-7ed822c48a33","keywords":null,"link":"/itthon/20190522_Cukorbetek_hazaspart_eheztettek_a_roszkei_tranzitzonaban","timestamp":"2019. május. 22. 12:16","title":"Cukorbeteg házaspárt éheztettek a röszkei tranzitzónában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Jövő hétfőn. Ha a szavazás úgy alakul, Kurz 18 hónap után elveszítheti a kancellári tisztséget. ","shortLead":"Jövő hétfőn. Ha a szavazás úgy alakul, Kurz 18 hónap után elveszítheti a kancellári tisztséget. ","id":"20190521_bizalmi_szavazas_sebastian_kurz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=195becea-600d-4cf1-b0a4-c0a0aa1fd4a9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbd4463e-2d9a-4db0-8ab2-a27e813222f0","keywords":null,"link":"/vilag/20190521_bizalmi_szavazas_sebastian_kurz","timestamp":"2019. május. 21. 13:26","title":"Bizalmi szavazást tartanak Sebastian Kurzról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]