Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az EP-szavazást megkönnyítő alkalmazást fejlesztettek magyar programozók, amely abban nyújt segítséget, hogy megmutatja, a választók által fontosnak tartott értékek alapján melyik párt áll hozzá közelebb. ","shortLead":"Az EP-szavazást megkönnyítő alkalmazást fejlesztettek magyar programozók, amely abban nyújt segítséget...","id":"20190516_szavazapp_europai_parlamenti_valasztasok_2019_voksolas_alkalmazas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=447b4c61-78f2-48d5-9422-74a57ec89f70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"59e5ca41-8533-4aa3-b1f1-84bfed870596","keywords":null,"link":"/tudomany/20190516_szavazapp_europai_parlamenti_valasztasok_2019_voksolas_alkalmazas","timestamp":"2019. május. 16. 08:33","title":"Nem tudja, kire voksoljon az EP-választáson? Ez a magyar alkalmazás segíthet a döntésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"673a841c-e0b5-4453-aaf9-6f3da395343c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az orosz nagykövetség munkatársai a leggyakoribb vendégek a magyar Külügyminisztériumban – írja a Népszava több forrásra hivatkozva.","shortLead":"Az orosz nagykövetség munkatársai a leggyakoribb vendégek a magyar Külügyminisztériumban – írja a Népszava több...","id":"20190517_Nepszava_hemzsegnek_az_oroszok_a_kulugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=673a841c-e0b5-4453-aaf9-6f3da395343c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"56c334a1-d13f-4a79-85ec-8dc8a706ffa8","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Nepszava_hemzsegnek_az_oroszok_a_kulugyben","timestamp":"2019. május. 17. 07:38","title":"Népszava: Hemzsegnek az oroszok a külügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2060aabb-a1c4-4e80-ba0f-072ffa5ad6f2","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Száz dollár volt egy éjszaka a dobozban.","shortLead":"Száz dollár volt egy éjszaka a dobozban.","id":"20190517_Kontenert_adott_ki_szobakent_egy_lelemenyes_holland","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2060aabb-a1c4-4e80-ba0f-072ffa5ad6f2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a592075a-ec62-4782-82b3-63493e01fc6d","keywords":null,"link":"/elet/20190517_Kontenert_adott_ki_szobakent_egy_lelemenyes_holland","timestamp":"2019. május. 17. 08:53","title":"Konténert adott ki szobaként egy leleményes holland","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28b82094-f92b-45a4-af6a-ad3b766b2fa3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Május 22-ig fizetés nélkül húzható be a Steep PC-s változata. A különleges sportjáték nemcsak hangulatos, de jól is néz ki.","shortLead":"Május 22-ig fizetés nélkül húzható be a Steep PC-s változata. A különleges sportjáték nemcsak hangulatos, de jól is néz...","id":"20190517_ubisoft_steep_sportjatek_ingyen_videojatek_pc","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=28b82094-f92b-45a4-af6a-ad3b766b2fa3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb78e38d-4d97-4b86-8676-ca8a1302434a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_ubisoft_steep_sportjatek_ingyen_videojatek_pc","timestamp":"2019. május. 17. 12:03","title":"10 ezer forint helyett most ingyen töltheti le a Ubisoft nagyon hangulatos sportjátékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Kövesse élőben az európai pártok listavezetőinek vitáját a hvg.hu-n. ","shortLead":"Kövesse élőben az európai pártok listavezetőinek vitáját a hvg.hu-n. ","id":"20190515_ep_csucsjelolti_vita","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c216818d-66e4-41b6-9e0b-9749efbb05bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f696791-910a-40c8-b6d9-431c14a82f37","keywords":null,"link":"/vilag/20190515_ep_csucsjelolti_vita","timestamp":"2019. május. 15. 20:55","title":"Összecsapnak az Európai Parlament legfontosabb csúcsjelöltjei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A szlovák kormány kezdett lobbizni, hogy összejöjjön a találkozás, egy tátrai üdülőt már ki is néztek helyszínnek.","shortLead":"A szlovák kormány kezdett lobbizni, hogy összejöjjön a találkozás, egy tátrai üdülőt már ki is néztek helyszínnek.","id":"20190516_Nagyon_talalkoznanak_Macronnal_a_V4_vezetoi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=92c127ea-a0cd-4af3-a554-78c9ddf57f72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d048b79-d5be-426f-ab54-6be894926589","keywords":null,"link":"/itthon/20190516_Nagyon_talalkoznanak_Macronnal_a_V4_vezetoi","timestamp":"2019. május. 16. 07:51","title":"Nagyon találkoznának Macronnal a V4 vezetői","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A világszerte ismert brit szociológus egy katalán lapnak adott interjút, és Orbán Viktort sem kerülhették meg.","shortLead":"A világszerte ismert brit szociológus egy katalán lapnak adott interjút, és Orbán Viktort sem kerülhették meg.","id":"20190517_Anthony_Giddens_Orban_populizmusa_sikeres_de_sok_ellensege_van","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b02b587e-1fe6-4404-b280-351c6de80955","keywords":null,"link":"/itthon/20190517_Anthony_Giddens_Orban_populizmusa_sikeres_de_sok_ellensege_van","timestamp":"2019. május. 17. 15:14","title":"Anthony Giddens: Orbán populizmusa sikeres, de sok ellensége van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d00d5d24-e94e-49ae-8d32-5e61eb1cb371","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Napjaink drónjai a feléjük dobott tárggyal szinte azonnal földre kényszeríthetők. Egy új fejlesztésről ugyanez már kevésbé mondható el. ","shortLead":"Napjaink drónjai a feléjük dobott tárggyal szinte azonnal földre kényszeríthetők. Egy új fejlesztésről ugyanez már...","id":"20190517_dron_manover_zurichi_egyetem","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d00d5d24-e94e-49ae-8d32-5e61eb1cb371&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"760dc625-788b-4914-884b-b937f2a7751d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190517_dron_manover_zurichi_egyetem","timestamp":"2019. május. 17. 10:03","title":"Olyan drónt fejlesztettek ki, hogy nem akarunk hinni a szemünknek – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]