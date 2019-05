Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Itthoni bankalkalmazottakat is elfogtak a rendőrök.","shortLead":"Itthoni bankalkalmazottakat is elfogtak a rendőrök.","id":"20190524_Osztrak_szerencsejatekos_penzmosokat_fogtak_ela_magyar_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a64da387-b90b-45c9-8930-60c4614a91d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d8463792-264a-4301-a864-ca9653df286f","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Osztrak_szerencsejatekos_penzmosokat_fogtak_ela_magyar_rendorok","timestamp":"2019. május. 24. 08:37","title":"Magyarországon mosták a pénzt az osztrák szerencsejátékosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jelentkezett egy osztrák ügyvéd Ramin Mirfakhrai, aki azt állítja, részese volt az osztrák Szabadságpárt élén álló alkancellár, Heinz-Christian Strache lemondását kiváltó ibizai videó elkészítésének.","shortLead":"Jelentkezett egy osztrák ügyvéd Ramin Mirfakhrai, aki azt állítja, részese volt az osztrák Szabadságpárt élén álló...","id":"20190525_Megszolalt_egy_osztrak_ugyved_aki_allitolag_reszese_volt_a_Stracheakcionak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f7919257-9dc1-43b1-bbf4-ad75150438c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45ce2227-7575-401c-9515-f2a9d2847f46","keywords":null,"link":"/vilag/20190525_Megszolalt_egy_osztrak_ugyved_aki_allitolag_reszese_volt_a_Stracheakcionak","timestamp":"2019. május. 25. 14:11","title":"Megszólalt az osztrák ügyvéd, aki állítólag részese volt a Strache-akciónak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szabályozó és biztonságvédelmi rendszer hibájáról kaptak jelzést, ennek végezték az ellenőrzését. ","shortLead":"A szabályozó és biztonságvédelmi rendszer hibájáról kaptak jelzést, ennek végezték az ellenőrzését. ","id":"20190524_Kiderult_miert_allitottak_le_az_egyik_blokkot_Pakson","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=548a053a-0e47-4b47-bb66-659a443ac3da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea55a35d-04ad-4634-aa81-c6f79d8e69ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190524_Kiderult_miert_allitottak_le_az_egyik_blokkot_Pakson","timestamp":"2019. május. 24. 13:51","title":"Kiderült, miért állították le a 3-as blokkot Pakson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c17dca3-9a5c-4d63-a91c-c74e9dc18141","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jogvédő szervezet nem csodálkozik, egyre kevésbé akar velük együttműködni az OBH. ","shortLead":"A jogvédő szervezet nem csodálkozik, egyre kevésbé akar velük együttműködni az OBH. ","id":"20190524_Index_Eltanacsoltak_a_birokat_a_Helsinki_Bizottsag_kepzeserol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8c17dca3-9a5c-4d63-a91c-c74e9dc18141&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3aea2454-d005-491b-af13-3556d541baeb","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Index_Eltanacsoltak_a_birokat_a_Helsinki_Bizottsag_kepzeserol","timestamp":"2019. május. 24. 16:36","title":"Index: Eltanácsolták a bírókat a Helsinki Bizottság képzéséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf63da9f-af13-42ee-b995-b92f00fa5929","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"\"Csatolj és mehetsz.\" ","shortLead":"\"Csatolj és mehetsz.\" ","id":"20190525_biztonsagi_ov_chevrolet_kzlekedes_biztonsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf63da9f-af13-42ee-b995-b92f00fa5929&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d43a015-9a32-4e29-86df-d4a0adc857b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190525_biztonsagi_ov_chevrolet_kzlekedes_biztonsag","timestamp":"2019. május. 25. 09:27","title":"Addig nem megy sehova az új Chevrolet, amíg nincs bekapcsolva az öv – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Mindhárman csütörtök délután távoztak ismeretlen helyre, a rendőrök kérik, segítsenek, hogyha látták bármelyiküket.","shortLead":"Mindhárman csütörtök délután távoztak ismeretlen helyre, a rendőrök kérik, segítsenek, hogyha látták bármelyiküket.","id":"20190524_Harom_fiatal_lany_tunt_el_a_VIII_keruletbol_keresik_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68586abd-becf-4bfe-beb3-7dc82fd0f30b","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Harom_fiatal_lany_tunt_el_a_VIII_keruletbol_keresik_a_rendorok","timestamp":"2019. május. 24. 06:53","title":"Három kiskorú lány tűnt el egy időben a VIII. kerületből, keresik őket a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef09b66-fe6f-42b6-b963-250d54be5e72","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Pedig tartottak a melegházasságról népszavazást, és ott nemet mondtak rá.","shortLead":"Pedig tartottak a melegházasságról népszavazást, és ott nemet mondtak rá.","id":"20190524_Pentektol_hazasodhatnak_a_melegek_Tajvanon_160an_mar_meg_is_tettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ef09b66-fe6f-42b6-b963-250d54be5e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5470a676-3e20-4ec0-89c1-7de339617436","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Pentektol_hazasodhatnak_a_melegek_Tajvanon_160an_mar_meg_is_tettek","timestamp":"2019. május. 24. 12:03","title":"Péntektől házasodhatnak a melegek Tajvanon, 160-an már meg is tették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Rakétaként száguldva tört elő egy kínai közösségi alkalmazás, a TikTok, amit sokan anti-Facebookként is emlegettek. A fejlesztő további területeket is meghódítana, megjelent rég várt chat-alkalmazása, és hamarosan bemutatkozhat zenestreamelő appja is.","shortLead":"Rakétaként száguldva tört elő egy kínai közösségi alkalmazás, a TikTok, amit sokan anti-Facebookként is emlegettek...","id":"20190524_bytedance_tiktok_zene_stream_zenehallgatas_app","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80de2537-71d1-445d-ad46-ef828968f9c7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_bytedance_tiktok_zene_stream_zenehallgatas_app","timestamp":"2019. május. 24. 13:03","title":"A Spotifyt is leváltanák: zenehallgatós appot készít az anti-Facebook fejlesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]