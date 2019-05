Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c840ef5e-baf8-4e40-aae8-cb8f3ea4cbfe","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Azt írta Liptai, hogy világsztárral szelfizni menő.\r

\r

","shortLead":"Azt írta Liptai, hogy világsztárral szelfizni menő.\r

\r

","id":"20190526_Liptai_Claudia_Timothee_Chalametval_szelfizett_Budapesten","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c840ef5e-baf8-4e40-aae8-cb8f3ea4cbfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"12bf3b6b-02c7-4c44-a1dd-911722bd3211","keywords":null,"link":"/elet/20190526_Liptai_Claudia_Timothee_Chalametval_szelfizett_Budapesten","timestamp":"2019. május. 26. 09:01","title":"Liptai Claudia Timothée Chalamet-val szelfizett Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dfc4fc82-7ce8-474a-ba30-d47ac92764ae","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nagyon reméli, hogy a mostani választási eredményre hosszú időn át hivatkozhatnak majd.","shortLead":"Nagyon reméli, hogy a mostani választási eredményre hosszú időn át hivatkozhatnak majd.","id":"20190526_orban_viktor_levai_aniko_ep_valasztas2019_szavazas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=dfc4fc82-7ce8-474a-ba30-d47ac92764ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05dc4d69-98f6-4a04-a105-78592cf7db27","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_orban_viktor_levai_aniko_ep_valasztas2019_szavazas","timestamp":"2019. május. 26. 09:58","title":"Orbán leszavazott, és \"több mint bizakodó\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b482e2-cd39-40dc-bd1b-d0f3acff7d33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszter egy interjúban kifejtette, hogy az MTA közgyűlésének döntésétől függetlenül is le fogja választani a kutatóhálózatot az akadémiáról. Ez előre láthatóan sikertelen reform lenne és már most romboló hatású – olvasható az Akadémiai Dolgozók Fóruma (ADF) közleményében.\r

\r

","shortLead":"A miniszter egy interjúban kifejtette, hogy az MTA közgyűlésének döntésétől függetlenül is le fogja választani...","id":"20190526_Az_akademiai_dolgozok_felhaborodtak_Palkovics_nyilatkozatan","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25b482e2-cd39-40dc-bd1b-d0f3acff7d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fec2fc9-43e2-4810-97d6-daaadd7a2499","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Az_akademiai_dolgozok_felhaborodtak_Palkovics_nyilatkozatan","timestamp":"2019. május. 26. 08:10","title":"Az akadémiai dolgozók felháborodtak Palkovics nyilatkozatán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4eda4009-a7f6-43b8-9e0b-18e725dbfdcc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Viszont van pezsgőjük. ","shortLead":"Viszont van pezsgőjük. ","id":"20190526_EPvalasztas_Momentum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4eda4009-a7f6-43b8-9e0b-18e725dbfdcc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bdedb0fc-1d2c-41a9-9c2d-90230ba6c350","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_EPvalasztas_Momentum","timestamp":"2019. május. 26. 21:29","title":"EP-választás: a Momentumnál már nem idegeskednek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67cfe7b3-286b-427f-bcb2-1729449bf29b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Újabb választás-napi videóval jelentkezett a miniszterelnök. ","shortLead":"Újabb választás-napi videóval jelentkezett a miniszterelnök. ","id":"20190526_orban_viktor_ep_valasztas_2019_kampany_jozsefvaros","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=67cfe7b3-286b-427f-bcb2-1729449bf29b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"883dbc67-58ae-440b-b537-54b7d40a86c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_orban_viktor_ep_valasztas_2019_kampany_jozsefvaros","timestamp":"2019. május. 26. 14:46","title":"Orbán: Toljuk meg, nyomjuk meg!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ccf9a95-44a5-4cb9-8229-23ef2141a35d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hat gyereke ad neki erőt a mindennapokhoz - ezt mondta az RTL Híradójának az a nyárlőrinci apa, akinek rákban halt meg a felesége néhány hete. Az asszony évek óta súlyos beteg volt. Férje egyedül maradt a gyerekekkel. Rokonaik és barátaik most adománygyűjtésbe kezdtek: pénzzel, ruhákkal és tartós élelmiszerekkel is segítik a családot.","shortLead":"Hat gyereke ad neki erőt a mindennapokhoz - ezt mondta az RTL Híradójának az a nyárlőrinci apa, akinek rákban halt meg...","id":"20190525_Hat_gyerekkel_maradt_egyedul_az_edesapa","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ccf9a95-44a5-4cb9-8229-23ef2141a35d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f222256c-77c8-41ee-8de0-afceabd091a1","keywords":null,"link":"/elet/20190525_Hat_gyerekkel_maradt_egyedul_az_edesapa","timestamp":"2019. május. 25. 19:29","title":"Hat gyerekkel maradt egyedül az édesapa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59f9b54e-23a9-4839-afb1-c03973de51c6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Meghatározó üzleti sajtótermékek (Wall Street Journal, Bloomberg) egybehangzó értesülései szerint hétfőn jelenthetik be, hogy együttműködésre lép a Fiat Chrysler és a Renault. Az amerikai-olasz autógyártó a későbbiekben a Renault-Nissan szövetség új tagja lehet, ami átrendezheti a nagy autógyárak élmezőnyét.","shortLead":"Meghatározó üzleti sajtótermékek (Wall Street Journal, Bloomberg) egybehangzó értesülései szerint hétfőn jelenthetik...","id":"20190526_Hetfo_nagy_nap_lehet_az_autoipar_torteneteben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=59f9b54e-23a9-4839-afb1-c03973de51c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4c1918e-bfb9-4239-a174-496bd5a32ee0","keywords":null,"link":"/kkv/20190526_Hetfo_nagy_nap_lehet_az_autoipar_torteneteben","timestamp":"2019. május. 26. 21:12","title":"Míg Európa választ, a hétfő nagy nap lehet az autóipar történetében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97939e9e-2102-40b8-a68e-71facb21590a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az NVB az ellenzéki tagok szavazatával megállapította a jogsértést. ","shortLead":"Az NVB az ellenzéki tagok szavazatával megállapította a jogsértést. ","id":"20190526_Jogserto_volt_az_erdi_polgarmester_amikor_fejleces_papiron_kampanyolt_a_Fidesz_mellett","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=97939e9e-2102-40b8-a68e-71facb21590a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8247e2de-9174-496d-8843-b36117beab44","keywords":null,"link":"/itthon/20190526_Jogserto_volt_az_erdi_polgarmester_amikor_fejleces_papiron_kampanyolt_a_Fidesz_mellett","timestamp":"2019. május. 26. 20:25","title":"Jogsértő volt az érdi polgármester, amikor fejléces papíron kampányolt a Fidesz mellett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]