[{"available":true,"c_guid":"b690a88c-0a43-4aa6-8f2a-b72d5767e80a","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Hét halálos áldozata biztosan van annak a hajóbalesetnek, amely szerda este történt Budapesten, a Parlament előtt. A hajón 35 ember utazott, két fős magyar személyzet mellett dél-koreai utasok voltak a fedélzeten. A hajó egy ütközés következtében, másodpercek süllyedhetett el. Huszonegy embert még keresnek. A baleset másik részeséhez, egy nagyméretű hajóhoz rendőrök szálltak ki az éjjel.","shortLead":"Hét halálos áldozata biztosan van annak a hajóbalesetnek, amely szerda este történt Budapesten, a Parlament előtt...","id":"20190529_Hajobaleset_tortent_Budapesten_a_Dunan_embereket_kellett_kimenteni_a_vizbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b690a88c-0a43-4aa6-8f2a-b72d5767e80a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"360a8bd7-9ee0-4c53-a0c3-172383471c7c","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Hajobaleset_tortent_Budapesten_a_Dunan_embereket_kellett_kimenteni_a_vizbol","timestamp":"2019. május. 29. 22:14","title":"Két hajó ütközött a Parlamentnél, heten meghaltak, több embert még keresnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Szijjártó Péter csepegtetett részleteket.","shortLead":"Szijjártó Péter csepegtetett részleteket.","id":"20190529_Jon_az_uj_gazdasagvedelmi_akcioterv_allitolag_adocsokkentes_is_lesz_benne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7bcf92b2-6cb2-4387-a29d-b61d5d951575&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca9e37cc-beb1-4188-be41-f502a63390f7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190529_Jon_az_uj_gazdasagvedelmi_akcioterv_allitolag_adocsokkentes_is_lesz_benne","timestamp":"2019. május. 29. 14:04","title":"Jön az új gazdaságvédelmi akcióterv, állítólag adócsökkentés is lesz benne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Belehúz az anti-Facebooknak is nevezett TikTok alkalmazás fejlesztője, állítólag saját márkás okostelefont készítene. Néhány korábbi üzleti lépése is alátámasztani látszik ezt az értesülést.","shortLead":"Belehúz az anti-Facebooknak is nevezett TikTok alkalmazás fejlesztője, állítólag saját márkás okostelefont készítene...","id":"20190528_bytedance_okostelefon_tiktok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7c82371e-937c-411e-9a9c-2163bfb88488&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bbbfaa9-bdba-470a-8cb7-bb530f812e3f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190528_bytedance_okostelefon_tiktok","timestamp":"2019. május. 28. 08:03","title":"Jön az új mobilgyártó? Telefonon dolgozhat az anti-Facebook fejlesztője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bírósághoz fordult a Huawei az USA velük szemben alkalmazott szigora miatt, amely a gyártó szerint alkotmányellenes, és csupán egyetlen célt szolgál: elüldözni őket az amerikai piacról.","shortLead":"Bírósághoz fordult a Huawei az USA velük szemben alkalmazott szigora miatt, amely a gyártó szerint alkotmányellenes, és...","id":"20190529_huawei_google_android_egyesult_allamok_szankciok_birosag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"070f45a3-167f-4d95-af1f-82951d7e46cf","keywords":null,"link":"/tudomany/20190529_huawei_google_android_egyesult_allamok_szankciok_birosag","timestamp":"2019. május. 29. 09:33","title":"Bíróságon megy neki az amerikai szankcióknak a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyoldalúra sikerült az időjárás és a közlekedési cég harca.","shortLead":"Egyoldalúra sikerült az időjárás és a közlekedési cég harca.","id":"20190529_Padlora_kuldte_az_eso_a_BKKt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d0459050-9b32-4354-80a9-ead3821b6347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a738586-5b42-4fef-8a34-bd99891d294f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190529_Padlora_kuldte_az_eso_a_BKKt","timestamp":"2019. május. 29. 16:13","title":"Padlóra küldte az eső a BKK-t","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d7030a8-650c-4b9c-a766-e38eaa07a9b4","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kitérő választ adott Tállai András, amikor megkérdezték a letelepedési kötvényprogram részleteiről.","shortLead":"Kitérő választ adott Tállai András, amikor megkérdezték a letelepedési kötvényprogram részleteiről.","id":"20190528_Nem_arulja_el_a_kormany_mennyi_penzt_kaptak_a_letelepedesi_kotvenyes_cegek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3d7030a8-650c-4b9c-a766-e38eaa07a9b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"962a40b8-a3cb-4805-96ca-95085d614da2","keywords":null,"link":"/kkv/20190528_Nem_arulja_el_a_kormany_mennyi_penzt_kaptak_a_letelepedesi_kotvenyes_cegek","timestamp":"2019. május. 28. 15:49","title":"Nem árulja el a kormány, mennyi pénzt kaptak a letelepedési kötvényes cégek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"adb18ab0-9375-4f2f-8340-f8161023395a","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"","shortLead":"","id":"20190528_Imadnivalo_ahogy_ez_a_150_kissrac_enekli_az_ospunk_slagert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=adb18ab0-9375-4f2f-8340-f8161023395a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"341857e3-f239-494b-9512-8619712f8319","keywords":null,"link":"/kultura/20190528_Imadnivalo_ahogy_ez_a_150_kissrac_enekli_az_ospunk_slagert","timestamp":"2019. május. 28. 12:30","title":"Imádnivaló, ahogy ez a 150 kissrác énekli az ős-punk slágert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e39f4fe-f959-4e57-9925-44ba456e2972","c_author":"HVG","category":"kultura","description":"A HVG információi szerint a Seuso-kincsnek építenének helyszínt az UNESCO-védelemtől megfosztott Hajógyári-szigeten.","shortLead":"A HVG információi szerint a Seuso-kincsnek építenének helyszínt az UNESCO-védelemtől megfosztott Hajógyári-szigeten.","id":"20190529_Dilettans_tervek_miatt_nyulna_a_Hadrianuspalotahoz_a_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5e39f4fe-f959-4e57-9925-44ba456e2972&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34d926bd-5977-46b3-b4fb-a3dcf08f2ade","keywords":null,"link":"/kultura/20190529_Dilettans_tervek_miatt_nyulna_a_Hadrianuspalotahoz_a_kormany","timestamp":"2019. május. 29. 11:20","title":"Dilettáns tervek miatt nyúlna a Hadrianus-palotához a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]