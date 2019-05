Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c4817c2d-a08b-4f7c-ae0e-8a5ffaa5b060","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A szerda este balesetet szenvedett és elsüllyedt Hableány nevű hajó idén lett volna 70 éves.","shortLead":"A szerda este balesetet szenvedett és elsüllyedt Hableány nevű hajó idén lett volna 70 éves.","id":"20190530_budapest_dunai_hajobaleset_hableany_viking_sigyn","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c4817c2d-a08b-4f7c-ae0e-8a5ffaa5b060&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"183e6449-9347-4f58-bae8-c99391494950","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_budapest_dunai_hajobaleset_hableany_viking_sigyn","timestamp":"2019. május. 30. 10:23","title":"70 éve gyártották a szerda este elsüllyedt Hableányt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc49a06-b2ff-4151-a29a-e46bc0b46c90","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Több balesetet is szenvedtek az elmúlt években a budapesti hajóbalesetért okolt hajó tulajdonosának, a Viking Cruise-nak a hajói, ezek közül a legsúlyabb két magyar áldozatot követelt.","shortLead":"Több balesetet is szenvedtek az elmúlt években a budapesti hajóbalesetért okolt hajó tulajdonosának, a Viking...","id":"20190531_A_norveg_horrorhajo_es_hid_ala_szorult_magyarok_a_Viking_legsulyosabb_balesetei","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9dc49a06-b2ff-4151-a29a-e46bc0b46c90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7123eff3-3490-4aaa-9705-0215c6cb9a2b","keywords":null,"link":"/kkv/20190531_A_norveg_horrorhajo_es_hid_ala_szorult_magyarok_a_Viking_legsulyosabb_balesetei","timestamp":"2019. május. 31. 15:14","title":"A norvég horrorhajó és híd alá szorult magyarok: a Viking legsúlyosabb balesetei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ce04f3d-2416-48e4-b754-e9b609c37b86","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Brigitte Bierlein 2018 óta az osztrák alkotmánybíróság elnöke, e tisztséget is ő töltötte be először nőként az országban.","shortLead":"Brigitte Bierlein 2018 óta az osztrák alkotmánybíróság elnöke, e tisztséget is ő töltötte be először nőként...","id":"20190530_Bejelentettek_ki_lesz_az_uj_osztrak_kancellar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9ce04f3d-2416-48e4-b754-e9b609c37b86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b328ad3e-dab9-4819-a521-9c7399282a49","keywords":null,"link":"/vilag/20190530_Bejelentettek_ki_lesz_az_uj_osztrak_kancellar","timestamp":"2019. május. 30. 16:53","title":"Bejelentették, ki lesz az új osztrák kancellár","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a5e3459-f3c0-4067-8d25-7d155c6158fd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Bár próbálkoztak, nem jártak sikerrel.

","shortLead":"Bár próbálkoztak, nem jártak sikerrel.

","id":"20190530_Az_utasok_segitseget_kertek_a_BKV_munkatarsai_amikor_kisiklott_a_fonodo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3a5e3459-f3c0-4067-8d25-7d155c6158fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f242ae7d-8d65-4888-abf3-e378675fa894","keywords":null,"link":"/cegauto/20190530_Az_utasok_segitseget_kertek_a_BKV_munkatarsai_amikor_kisiklott_a_fonodo","timestamp":"2019. május. 30. 10:12","title":"Az utasok segítségét kérték a BKV munkatársai, amikor kisiklott a fonódó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e1d221f-983d-4f04-8a1b-c0f028fc3d09","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Egyes hírek szerint a Viking Sigyn nevű hajóval ütközött a Hableány, amely aztán 35 emberrel a fedélzetén elsüllyedt.","shortLead":"Egyes hírek szerint a Viking Sigyn nevű hajóval ütközött a Hableány, amely aztán 35 emberrel a fedélzetén elsüllyedt.","id":"20190530_dunai_hajobaleset_hableany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0e1d221f-983d-4f04-8a1b-c0f028fc3d09&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3fae9d1-dcd4-4fe3-9a1e-167a81758c6d","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_dunai_hajobaleset_hableany","timestamp":"2019. május. 30. 07:25","title":"Dunai hajóbaleset: sérülést fotóztak a szállodahajó alján","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e56b6933-8d29-4fb4-8618-42ce445fd6ca","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Inni akart az alkoholból a pultban, de nem engedték. ","shortLead":"Inni akart az alkoholból a pultban, de nem engedték. ","id":"20190531_Forralt_borral_ontotte_le_kollegait_a_karacsonyi_vasarban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e56b6933-8d29-4fb4-8618-42ce445fd6ca&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"602019d0-5724-4ce3-8613-ef2c25d616cd","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Forralt_borral_ontotte_le_kollegait_a_karacsonyi_vasarban","timestamp":"2019. május. 31. 17:22","title":"Négy és fél évet kapott, mert forralt borral öntötte le kollégáit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"25b482e2-cd39-40dc-bd1b-d0f3acff7d33","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Lovász László levélben tájékoztatta erről Palkovicsot. De csütörtökön tárgyalnak.","shortLead":"Lovász László levélben tájékoztatta erről Palkovicsot. De csütörtökön tárgyalnak.","id":"20190529_Az_MTA_nem_fogadja_el_Palkovicsek_javaslatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=25b482e2-cd39-40dc-bd1b-d0f3acff7d33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd08ee31-5373-4f25-8d04-320c20a1e2cb","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Az_MTA_nem_fogadja_el_Palkovicsek_javaslatat","timestamp":"2019. május. 29. 19:00","title":"Az MTA nem fogadja el Palkovicsék javaslatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5faa5314-4c5b-4d5d-9ffc-23fdf8285b14","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Tömegesen pusztulnak a kontyos lundák, mert a táplálékuk elmenekült a melegedő óceánvíz elől. ","shortLead":"Tömegesen pusztulnak a kontyos lundák, mert a táplálékuk elmenekült a melegedő óceánvíz elől. ","id":"20190531_Ehen_halnak_a_lundak_Alaszka_partjainal_a_klimavaltozas_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5faa5314-4c5b-4d5d-9ffc-23fdf8285b14&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"76601b24-4bfc-421e-a86a-34a07fbfbc91","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_Ehen_halnak_a_lundak_Alaszka_partjainal_a_klimavaltozas_miatt","timestamp":"2019. május. 31. 17:11","title":"Éhen halnak a lundák Alaszka partjainál a klímaváltozás miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]