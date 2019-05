Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d37521d7-56be-4dc6-9140-c6c5795f92c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem kell félni a Fidesznek a fővárosi önkormányzati választáson. A Kormányinfón arról is beszélt, a kormányközeli médiaalapítványban olyan lapok vannak, amelyek nem voltak balliberálisok, és sok közülük \"falusi hírmondó\". De szóba került a Strache-videó is, az MTA és a CEU-ügy is. \r

\r

","shortLead":"A Miniszterelnökséget vezető miniszter szerint nem kell félni a Fidesznek a fővárosi önkormányzati választáson...","id":"20190530_Gulyas_Gergely_Budapesten_nagy_gyozelmet_fogunk_aratni_az_onkormanyzati_valasztasokon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d37521d7-56be-4dc6-9140-c6c5795f92c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"880bd94d-5fc2-48fc-9faf-9f550b08ea54","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Gulyas_Gergely_Budapesten_nagy_gyozelmet_fogunk_aratni_az_onkormanyzati_valasztasokon","timestamp":"2019. május. 30. 12:30","title":"Gulyás Gergely: Budapesten nagy győzelmet fogunk aratni az önkormányzati választásokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"506681f2-2011-47e1-8c6b-cda95a6c71a2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az alábbiakban élő bejelentkezésünket láthatják a halálos áldozatokkal járó szerdai hajóbaleset helyszínéről, a Duna pesti rakpartjáról.","shortLead":"Az alábbiakban élő bejelentkezésünket láthatják a halálos áldozatokkal járó szerdai hajóbaleset helyszínéről, a Duna...","id":"20190529_Video_bejelentkezesunk_a_dunai_hajobaleset_helyszinerol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=506681f2-2011-47e1-8c6b-cda95a6c71a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd29fd7-32e6-4e29-8e5a-1bf18df127c1","keywords":null,"link":"/itthon/20190529_Video_bejelentkezesunk_a_dunai_hajobaleset_helyszinerol","timestamp":"2019. május. 29. 23:59","title":"Videós bejelentkezésünk a dunai hajóbaleset helyszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a39232c4-924b-4bb4-aef7-feca93b5a240","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Oroszország támadást indított az amerikai politikai rendszer ellen – így foglalta össze Robert Mueller a nemrég leadott jelentését. Az nem merült fel, hogy Donald Trump ellen vádat emeljenek, de nem is lehet azt mondani, hogy nem bűnös – tette hozzá.","shortLead":"Oroszország támadást indított az amerikai politikai rendszer ellen – így foglalta össze Robert Mueller a nemrég leadott...","id":"20190529_Mueller_Ha_biztosak_lettunk_volna_hogy_az_elnok_nem_kovetett_el_buncselekmenyt_leirtuk_volna","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a39232c4-924b-4bb4-aef7-feca93b5a240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbe0d32c-87f3-4edc-95aa-6e094a89bded","keywords":null,"link":"/vilag/20190529_Mueller_Ha_biztosak_lettunk_volna_hogy_az_elnok_nem_kovetett_el_buncselekmenyt_leirtuk_volna","timestamp":"2019. május. 29. 17:32","title":"Mueller: \"Ha biztosak lettünk volna, hogy az elnök nem követett el bűncselekményt, leírtuk volna\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"703f29d7-c4bb-42ef-a4ed-6cff57f08242","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Úgy volt, hogy talán megpróbálják, de erre egyelőre mégsem kerül sor. ","shortLead":"Úgy volt, hogy talán megpróbálják, de erre egyelőre mégsem kerül sor. ","id":"20190530_Dunai_hajobaleset_megis_lemerulnek_a_buvarok_a_roncshoz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=703f29d7-c4bb-42ef-a4ed-6cff57f08242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b114430d-60ef-45a2-bdc4-e6ee23b15115","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Dunai_hajobaleset_megis_lemerulnek_a_buvarok_a_roncshoz","timestamp":"2019. május. 30. 17:20","title":"Dunai hajóbaleset: mégsem merülnek le a búvárok, nem olyanok a körülmények","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai T-Series immár hivatalosan a YouTube királya, ez a csatorna ugyanis az első, amelyik elérte (és már bőven meghaladta) a 100 milliós feliratkozószámot. ","shortLead":"Az indiai T-Series immár hivatalosan a YouTube királya, ez a csatorna ugyanis az első, amelyik elérte (és már bőven...","id":"20190530_youtube_csatorna_100_millio_feliratkozo_t_series","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=37b0e541-0ffb-4e0a-a6ec-1df70ac8e3c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ec71a9b-bd09-4741-bb01-71b4f5beed74","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_youtube_csatorna_100_millio_feliratkozo_t_series","timestamp":"2019. május. 30. 19:03","title":"Megvan az első YouTube-csatorna, amelyik elérte a 100 millió feliratkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11a2404d-f801-45aa-be18-94bf73045a54","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Áttörést hozhat a Sony az Internet of Things (dolgok internete) eszközök használatában, azok ugyanis a mostaninál nagyságrendekkel távolabbra tudnak majd adatot továbbítani önállóan, azaz ehhez például wifire sem lesz szükségük.","shortLead":"Áttörést hozhat a Sony az Internet of Things (dolgok internete) eszközök használatában, azok ugyanis a mostaninál...","id":"20190530_sony_chip_internet_of_things","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=11a2404d-f801-45aa-be18-94bf73045a54&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ddabbd3-ec71-4587-811c-cf3f0cb479cd","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_sony_chip_internet_of_things","timestamp":"2019. május. 30. 15:03","title":"A Sony csinált egy chipet, ami 96 km-re is képes továbbítani a jelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"340b80af-fcca-4640-8251-5f70d750e4cc","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kivétel nélkül minden fontosabb hírügynökség beszámolt a dunai balesetről.","shortLead":"Kivétel nélkül minden fontosabb hírügynökség beszámolt a dunai balesetről.","id":"20190530_Uralja_a_nemzetkozi_mediat_a_budapesti_hajobaleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=340b80af-fcca-4640-8251-5f70d750e4cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9380bf09-4fa6-4657-b75c-f1b7ce91f9d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Uralja_a_nemzetkozi_mediat_a_budapesti_hajobaleset","timestamp":"2019. május. 30. 09:20","title":"Uralja a nemzetközi médiát a budapesti hajóbaleset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Egy technológiai versenyen választották ki a baranyai csapatot.","shortLead":"Egy technológiai versenyen választották ki a baranyai csapatot.","id":"20190529_Egy_pecsi_ceggel_szerzodott_a_nemet_vasut","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74346fb3-593c-4d0a-82b5-11710066ace1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b61507fe-37b4-49d5-b71b-3ad07314bccb","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190529_Egy_pecsi_ceggel_szerzodott_a_nemet_vasut","timestamp":"2019. május. 29. 12:10","title":"Egy pécsi céggel szerződött a német vasút","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]