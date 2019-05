Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"134e6b18-97a9-45ca-917e-d9d1b5eead4f","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az elmúlt időszak is bizonyította, hogy a reklámadó a teljes magyar gazdaság számára káros – írta a Magyar Reklámszövetség.","shortLead":"Az elmúlt időszak is bizonyította, hogy a reklámadó a teljes magyar gazdaság számára káros – írta a Magyar...","id":"20190530_Megszolalt_a_Reklamszovetseg_jo_hogy_felfuggesztik_a_reklamadot_de_el_kene_torolni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=134e6b18-97a9-45ca-917e-d9d1b5eead4f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e03a8e7b-d9aa-413a-bfa0-e3ad85d55297","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_Megszolalt_a_Reklamszovetseg_jo_hogy_felfuggesztik_a_reklamadot_de_el_kene_torolni","timestamp":"2019. május. 30. 16:33","title":"Megszólalt a Reklámszövetség: jó, hogy felfüggesztik a reklámadót, de el kéne törölni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ügyészség szeretné, ha a férfi letartóztatásba kerülne. ","shortLead":"Az ügyészség szeretné, ha a férfi letartóztatásba kerülne. ","id":"20190531_Kezdemenyeztek_a_Viking_Sigyn_kapitanyanak_letartoztatasat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1439183-05dd-48b7-ac47-0be0465e6cbc","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Kezdemenyeztek_a_Viking_Sigyn_kapitanyanak_letartoztatasat","timestamp":"2019. május. 31. 17:25","title":"Kezdeményezték a Viking Sigyn kapitányának letartóztatását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"696bbb27-d8d3-4a75-87f3-5a74a8654c89","c_author":"Gécs Dániel","category":"tudomany","description":"Nem kell fagypont közeli vízben tartózkodnia az embernek ahhoz, hogy a szervezete komoly bajba kerüljön. Már 10-15 fokos hőmérsékletnél is csupán néhány óra a halálos kihűlésig tartó idő. ","shortLead":"Nem kell fagypont közeli vízben tartózkodnia az embernek ahhoz, hogy a szervezete komoly bajba kerüljön. Már 10-15...","id":"20190530_dunai_hajobaleset_hipotermia_kihules_jelei_hatasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=696bbb27-d8d3-4a75-87f3-5a74a8654c89&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a0ea291-dd91-49db-a127-923c804ad75d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_dunai_hajobaleset_hipotermia_kihules_jelei_hatasa","timestamp":"2019. május. 30. 14:06","title":"Dunai hajóbaleset: még a 10-15 fokos víz is csak lassítja az elkerülhetetlent","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d11d1df-59cb-4d41-b9f2-c6f79c33ee19","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egy, a repülőkön megszokott biztonsági tájékoztató a minimum, ami elkelne. ","shortLead":"Egy, a repülőkön megszokott biztonsági tájékoztató a minimum, ami elkelne. ","id":"20190530_A_balestet_szenvedett_hajo_uzemeltetoi_szerint_erdemes_lenne_atgondolni_a_folyami_hajozas_biztonsagi_eloirasait","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0d11d1df-59cb-4d41-b9f2-c6f79c33ee19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a79b3b0-7301-4c6d-87c3-3ed0aa8dd835","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190530_A_balestet_szenvedett_hajo_uzemeltetoi_szerint_erdemes_lenne_atgondolni_a_folyami_hajozas_biztonsagi_eloirasait","timestamp":"2019. május. 30. 10:30","title":"A balesetet szenvedett hajó üzemeltetői szerint érdemes lenne átgondolni a folyami hajózás biztonsági előírásait","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e269572d-0ed6-4351-b2b9-6b15668eace9","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Egy sportbaleset miatt összenyomódott az egyik artériája, vérkeringési zavarokkal küzd. Két Eb-selejtezőt is kihagy. ","shortLead":"Egy sportbaleset miatt összenyomódott az egyik artériája, vérkeringési zavarokkal küzd. Két Eb-selejtezőt is kihagy. ","id":"20190531_Korhazba_kerult_a_nemetek_szovetsegi_kapitanya_Joachim_Low","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e269572d-0ed6-4351-b2b9-6b15668eace9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b656f15-e946-4f87-a71d-5dfa91d974f0","keywords":null,"link":"/sport/20190531_Korhazba_kerult_a_nemetek_szovetsegi_kapitanya_Joachim_Low","timestamp":"2019. május. 31. 11:49","title":"Kórházba került Joachim Löw","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5cd45062-f7fd-40d1-ad50-d671ad017847","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A 38 éves édesanya meg akarta köszönni szüleinek, hogy sokat vigyáznak a lányára. Valószínűleg mind meghaltak. ","shortLead":"A 38 éves édesanya meg akarta köszönni szüleinek, hogy sokat vigyáznak a lányára. Valószínűleg mind meghaltak. ","id":"20190530_Jutalomutra_vitte_szuleit_a_hajobaleset_aldozata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5cd45062-f7fd-40d1-ad50-d671ad017847&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ce0e13a-2f61-443c-92e2-f37a8f07e33d","keywords":null,"link":"/vilag/20190530_Jutalomutra_vitte_szuleit_a_hajobaleset_aldozata","timestamp":"2019. május. 30. 10:37","title":"Jutalomútra vitte szüleit a hajóbaleset áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"767d5a34-d477-4e7c-b524-b3ae78e6f3ba","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Teljesen más súlycsoportba tartozik a 40 tonnás Hableány sétahajó és a vele összeütközött 5000 tonnás szállodahajó, a Viking.

","shortLead":"Teljesen más súlycsoportba tartozik a 40 tonnás Hableány sétahajó és a vele összeütközött 5000 tonnás szállodahajó...","id":"20190530_Eselye_sem_volt_a_Hableanynak_a_Vikinggel_szemben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=767d5a34-d477-4e7c-b524-b3ae78e6f3ba&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49adf9bc-02af-4de5-91ce-64d2232f6365","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Eselye_sem_volt_a_Hableanynak_a_Vikinggel_szemben","timestamp":"2019. május. 30. 17:03","title":"Esélye sem volt a Hableánynak a Vikinggel szemben – adatok a Dunán összeütközött hajókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74fc43c2-a7b4-4044-ac55-41922d36b39b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy érdekesnek mondható Google-eszközt listázott ki az Egyesült Államok Szövetségi Távközlési Bizottsága, a készülék ugyanis kizárólag Bluetoothszal kommunikál.","shortLead":"Egy érdekesnek mondható Google-eszközt listázott ki az Egyesült Államok Szövetségi Távközlési Bizottsága, a készülék...","id":"20190530_google_stadia_bluetooth_eszkoz_fcc","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=74fc43c2-a7b4-4044-ac55-41922d36b39b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"415465aa-abb0-40f5-b77f-260b23af3279","keywords":null,"link":"/tudomany/20190530_google_stadia_bluetooth_eszkoz_fcc","timestamp":"2019. május. 30. 13:33","title":"Titokzatos Google-eszközt fedeztek fel – mit készít a keresőóriás?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]