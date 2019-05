Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c47d4f56-6664-4ad3-b8f5-a718b502bf3b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20190506_Polippal_akart_jatszani_egy_lany_de_siras_lett_a_vege_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c47d4f56-6664-4ad3-b8f5-a718b502bf3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e77aeb88-8525-49b6-8c7e-81c0c8fc7172","keywords":null,"link":"/elet/20190506_Polippal_akart_jatszani_egy_lany_de_siras_lett_a_vege_video","timestamp":"2019. május. 06. 13:48","title":"Polippal akart játszani egy lány, de sírás lett a vége (videó)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A Bild értesülése szerint ő lép a szezon végével távozó magyar edző helyébe.","shortLead":"A Bild értesülése szerint ő lép a szezon végével távozó magyar edző helyébe.","id":"20190507_A_Hertha_utanpotlascsapatanak_edzoje_lehet_Dardai_utodja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cf3e0d9f-80a8-4778-99dc-cb19945e0b2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b372ac74-39c6-4cb7-bde1-f5aebdcb029c","keywords":null,"link":"/sport/20190507_A_Hertha_utanpotlascsapatanak_edzoje_lehet_Dardai_utodja","timestamp":"2019. május. 07. 09:47","title":"A Hertha utánpótláscsapatának edzője lehet Dárdai utódja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b55832d-9435-43ff-a95d-0908a0213ded","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google a böngészőből már jól ismert Inkognitó módot a térképes szolgáltatásába is átülteti.","shortLead":"A Google a böngészőből már jól ismert Inkognitó módot a térképes szolgáltatásába is átülteti.","id":"20190508_inkognito_mod_google_terkep_google_maps_io_konferencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1b55832d-9435-43ff-a95d-0908a0213ded&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5ee49ddd-c5ca-46dc-bc2e-b27df6b3987a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190508_inkognito_mod_google_terkep_google_maps_io_konferencia","timestamp":"2019. május. 08. 09:03","title":"Inkognitó módot kap a Google Térkép, \"titokban\" is kereshetünk majd helyeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4b95d558-ef92-493f-9f66-60e7e73b8566","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Microsoft a Build fejlesztői konferencián jelentett be két új funkciót a Word online verziójához: egyik az írást, míg a másik az olvasást segíti majd a felhasználóknak.","shortLead":"A Microsoft a Build fejlesztői konferencián jelentett be két új funkciót a Word online verziójához: egyik az írást, míg...","id":"20190507_microsoft_office_microsofto_word_szoveg_javitasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4b95d558-ef92-493f-9f66-60e7e73b8566&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b854e8-6f8a-41a2-9d93-1a2cedeb4b5f","keywords":null,"link":"/tudomany/20190507_microsoft_office_microsofto_word_szoveg_javitasa","timestamp":"2019. május. 07. 18:33","title":"Két remek funkciót is kap a böngészős Word, de nem használhatja majd mindenki","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már megerősítette a hírt és a dátumot.","shortLead":"Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter már megerősítette a hírt és a dátumot.","id":"20190507_donald_trump_orban_viktor_talalkozo_feher_haz_washington","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8099ca90-2c70-4289-bf4b-72a17646f759&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b01a2e4-eb13-45db-a759-0dad248b6a29","keywords":null,"link":"/vilag/20190507_donald_trump_orban_viktor_talalkozo_feher_haz_washington","timestamp":"2019. május. 07. 16:50","title":"Bejelentette a Fehér Ház is a Trump–Orbán-találkozót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ea47ce2c-4050-44f3-9443-0ea24d1eea0c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szinte biztos, hogy a jövő héten bemutatkozó Asus Zenfone 6 a csúcstelefonok között is a leggyorsabbak közé fog tartozni, de a legérdekesebb faktor talán nem is ez lesz benne, hanem a notch hiánya, illetve az azzal összefüggő különleges kameraelhelyezés.","shortLead":"Szinte biztos, hogy a jövő héten bemutatkozó Asus Zenfone 6 a csúcstelefonok között is a leggyorsabbak közé fog...","id":"20190506_asus_zenfone_6_teaser_foto_notch_szenzorsziget_slider_kamera_hangszoro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ea47ce2c-4050-44f3-9443-0ea24d1eea0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"16938b42-7d91-4ccb-af94-d90a5d76f271","keywords":null,"link":"/tudomany/20190506_asus_zenfone_6_teaser_foto_notch_szenzorsziget_slider_kamera_hangszoro","timestamp":"2019. május. 06. 12:33","title":"Izgalmas androidos telefon jön az Asustól jövő héten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a3332ebe-6019-4e1c-8fac-1e376853ef55","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A magyar és a matek után itt a töri ideje!","shortLead":"A magyar és a matek után itt a töri ideje!","id":"20190508_A_tortenelemmel_folytatjak_ma_az_erettsegizok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a3332ebe-6019-4e1c-8fac-1e376853ef55&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df167143-bde5-45ab-bead-108673fe35c4","keywords":null,"link":"/itthon/20190508_A_tortenelemmel_folytatjak_ma_az_erettsegizok","timestamp":"2019. május. 08. 05:41","title":"A történelemmel folytatják ma az érettségizők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b8b7d26-f0b1-4ff8-a537-5557b6f83508","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szerencsére most nem történt tragikus esemény, de érdemes megnézni, milyen könnyen kialakul egy veszélyes helyzet.","shortLead":"Szerencsére most nem történt tragikus esemény, de érdemes megnézni, milyen könnyen kialakul egy veszélyes helyzet.","id":"20190506_autos_video_dunapataj_baleset_motorosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0b8b7d26-f0b1-4ff8-a537-5557b6f83508&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cd9577-d2ef-44d9-9ff4-92ccf2970489","keywords":null,"link":"/cegauto/20190506_autos_video_dunapataj_baleset_motorosok","timestamp":"2019. május. 06. 09:41","title":"Vette a motoros kamerája, amikor egy autós közéjük hajtott Dunapatajon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]