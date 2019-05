Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Új, kizárólagos tulajdonosa van az MTK futballcsapatának, amit az eddigi társtulajdonos vásárolt meg – jelentette be a honlapján a klub.","shortLead":"Új, kizárólagos tulajdonosa van az MTK futballcsapatának, amit az eddigi társtulajdonos vásárolt meg – jelentette be...","id":"20190530_Eladtak_az_MTK_focicsapatat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7151b575-fd62-4a6a-a16c-6a263c415fec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6fb34f49-9ad9-4cc6-a67f-fb84b9c1299b","keywords":null,"link":"/kkv/20190530_Eladtak_az_MTK_focicsapatat","timestamp":"2019. május. 30. 20:59","title":"Eladták az MTK focicsapatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e5b6167-e2d1-4ac3-bc8d-da8e939e0bab","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Egy pontonhídelemet juttatott a Magyar Honvédség hadihajós ezrede a szerda esti hajóbaleset helyszínére, a Margit híd közelébe – mondta Szilágyi Zsolt ezredes, a Honvéd Tűzszerész és Hadihajós Ezred parancsnoka csütörtök reggel a honvedelem.hu-nak.","shortLead":"Egy pontonhídelemet juttatott a Magyar Honvédség hadihajós ezrede a szerda esti hajóbaleset helyszínére, a Margit híd...","id":"20190530_Dunai_hajobaleset_pontonhidelemet_juttattak_a_baleset_helyszinere","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8e5b6167-e2d1-4ac3-bc8d-da8e939e0bab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"266bc79f-896f-4ba5-b1fb-78b93dd050a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190530_Dunai_hajobaleset_pontonhidelemet_juttattak_a_baleset_helyszinere","timestamp":"2019. május. 30. 09:02","title":"Dunai hajóbaleset: pontonhídelemet juttattak a baleset helyszínére","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78474c7-90b6-4a76-8c0a-fe4da13fa249","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Olyan viták kereszttüzébe került a kormány koncepciója, hogy inkább elhalasztják a rendszer bevezetését bizonytalan ideig, jelentette be Gulyás Gergely Miniszterelnökséget vezető miniszter. 