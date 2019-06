Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A jó hírt azonnal meg is osztotta online-kiadásának olvasóival. Csak az a gond, hogy a dátumon kívül még minden képlékeny.","shortLead":"A jó hírt azonnal meg is osztotta online-kiadásának olvasóival. Csak az a gond, hogy a dátumon kívül még minden...","id":"20190601_A_Magyar_Nemzet_mar_tud_valamit_a_hivatasos_belugyesek_fizetesemeleserol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2fa513b7-af3f-45b0-99df-09b1c93cc382&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c172c1b2-f095-42c8-84a7-0d255aa0a5af","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190601_A_Magyar_Nemzet_mar_tud_valamit_a_hivatasos_belugyesek_fizetesemeleserol","timestamp":"2019. június. 01. 13:47","title":"A Magyar Nemzet már tud valamit a hivatásos belügyesek fizetésemeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c5a519af-6f0b-4de5-bf8e-5276927df645","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Megváltoztatta a Play áruház tartalmi irányelveit a Google, ennek értelmében tiltólistára került minden olyan alkalmazás, amellyel marihuánát lehet vásárolni. ","shortLead":"Megváltoztatta a Play áruház tartalmi irányelveit a Google, ennek értelmében tiltólistára került minden olyan...","id":"20190531_google_androidos_alkalmazas_fu_marihuana","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5a519af-6f0b-4de5-bf8e-5276927df645&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d4ce5b-7749-439f-b6c0-1c4ce725dcc7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_google_androidos_alkalmazas_fu_marihuana","timestamp":"2019. május. 31. 10:03","title":"Lecsapott a fűárusító appokra a Google","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Facebook ígérete szerint 2020 végére 100 százalékban megújuló energiaforrásból működik majd a közösségi oldal. Ennek elérése érdekében most egy nagyot léptek előre.","shortLead":"A Facebook ígérete szerint 2020 végére 100 százalékban megújuló energiaforrásból működik majd a közösségi oldal. Ennek...","id":"20190531_facebook_texas_napelemfarm_megujulo_energia_zoldenergia_prospero_solar_longroad_energy","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab72073a-0bfe-44fc-92e4-ec86aece388f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93c2c7b4-c222-4323-9426-b1dbd7d52f71","keywords":null,"link":"/tudomany/20190531_facebook_texas_napelemfarm_megujulo_energia_zoldenergia_prospero_solar_longroad_energy","timestamp":"2019. május. 31. 19:03","title":"Történelmi lépést tett a Facebook, ez segíti őket ingyenes áramhoz jutni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"21ace240-ef62-4b39-bb50-fe2ddfc326d2","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az LMP jövő hét csütörtöki rendkívüli tisztújító kongresszusán választja meg az EP-voksolás után lemondott új vezetőségét","shortLead":"Az LMP jövő hét csütörtöki rendkívüli tisztújító kongresszusán választja meg az EP-voksolás után lemondott új...","id":"20190601_Az_LMP_julius_6an_valasztja_meg_uj_vezetoit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=21ace240-ef62-4b39-bb50-fe2ddfc326d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c0cdc6cb-b750-4881-b669-87df942ce023","keywords":null,"link":"/itthon/20190601_Az_LMP_julius_6an_valasztja_meg_uj_vezetoit","timestamp":"2019. június. 01. 14:40","title":"Az LMP július 6-án választja meg új vezetőit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3aef7f56-18e8-4925-aa7f-917bf3c29548","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szombaton Szeged belvárosában tüntetnek a romák a tőlük karnyújtásnyira megalakuló Nemzeti Légió ellen. Nem értik ugyanis, hogy az egyszer már betiltott Magyar Gárdát újjászervezők ellen miért nem lépnek fel a hatóságok és a kormány.","shortLead":"Szombaton Szeged belvárosában tüntetnek a romák a tőlük karnyújtásnyira megalakuló Nemzeti Légió ellen. Nem értik...","id":"20190531_Nemzeti_Legio_Szegeden_A_romaszervezetek_a_kormanytol_kernek_segitseget","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3aef7f56-18e8-4925-aa7f-917bf3c29548&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"02e9e7a4-da5e-44cd-92ed-a4092fc707ec","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_Nemzeti_Legio_Szegeden_A_romaszervezetek_a_kormanytol_kernek_segitseget","timestamp":"2019. május. 31. 13:17","title":"Nemzeti Légió Szegeden: A romaszervezetek a kormánytól kérnek segítséget","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője szerint átmeneti helyzetben vagyunk. ","shortLead":"A Magyar Biztosítók Szövetségének kommunikációs vezetője szerint átmeneti helyzetben vagyunk. ","id":"20190531_Csak_juliustol_kotelezo_a_felelossegbiztositas_a_hajokra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=60493436-7bfc-4c05-9908-dad24b3d81af&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9acf8fd6-66fa-40fc-8894-2fda3459e39f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_Csak_juliustol_kotelezo_a_felelossegbiztositas_a_hajokra","timestamp":"2019. május. 31. 16:57","title":"Csak júliustól kötelező a felelősségbiztosítás a hajókra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b27c60b-68dd-47a0-914e-db5e4a3cd9bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Ők ilyet sose tennének.","shortLead":"Ők ilyet sose tennének.","id":"20190531_A_Magyar_Detektiv_Szovetseg_elhatarolodik_a_Strachebotranytol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8b27c60b-68dd-47a0-914e-db5e4a3cd9bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f0e3ef9d-805a-4ff9-8942-d2e3e28e27b4","keywords":null,"link":"/itthon/20190531_A_Magyar_Detektiv_Szovetseg_elhatarolodik_a_Strachebotranytol","timestamp":"2019. május. 31. 10:56","title":"A Magyar Detektív Szövetség elhatárolódik a Strache-botránytól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b063b22-c80a-4741-98e5-b7997f68863f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A korábbi tervektől eltérően mégsem indul élesben júliustól az azonnali fizetési rendszer, ekkor csak a próbaüzem kezdődik. E-mail-címre majd csak 2020 március 2-ától tudunk utalni. ","shortLead":"A korábbi tervektől eltérően mégsem indul élesben júliustól az azonnali fizetési rendszer, ekkor csak a próbaüzem...","id":"20190531_azonnali_atutalas_afr_mnb_bank","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2b063b22-c80a-4741-98e5-b7997f68863f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62b68356-3184-4bc2-bc0a-8bc006f80368","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190531_azonnali_atutalas_afr_mnb_bank","timestamp":"2019. május. 31. 12:31","title":"Itt a döntés: hónapokkal csúszik az azonnali átutalás rendszere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]