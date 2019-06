Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7fc9c36b-e78f-4bce-9246-88bcb81b1707","c_author":"Partner","category":"brandchannel","description":"Ma már szinte ki se kell mozdulnunk a lakásból és majdnem bármit megvehetünk online. De mi a legnagyobb, legkisebb, legritkább, legmeglepőbb dolog, amit valaha az interneten rendelt valaki? Jöjjenek a legérdekesebb példák és esetek az online vásárlás világából.\r

","shortLead":"Ma már szinte ki se kell mozdulnunk a lakásból és majdnem bármit megvehetünk online. De mi a legnagyobb, legkisebb...","id":"20190603_jungheinrich_profishop_online_rendeles_webshop","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7fc9c36b-e78f-4bce-9246-88bcb81b1707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3f1f7356-634d-4c0a-ad9c-0d8b4322f0ab","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190603_jungheinrich_profishop_online_rendeles_webshop","timestamp":"2019. június. 03. 09:30","title":"Kattintok és megveszem: a legfurcsább tételek a webshopok világából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Jungheinrich Hungária Kft.","c_partnerlogo":"2b5681f7-2be2-41a2-b449-eafef36cad80","c_partnertag":"jungheinrich"},{"available":true,"c_guid":"755361a8-f658-42bb-b3ae-a346bef0b5aa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Fekete-Győr András Momentum-elnök szerint május 26-a és az EP-választás bizonyította, új arcokra van szükség.","shortLead":"Fekete-Győr András Momentum-elnök szerint május 26-a és az EP-választás bizonyította, új arcokra van szükség.","id":"20190603_Hivatalos_KerpelFronius_Gabor_a_Momentum_jeloltje_az_elovalasztason","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=755361a8-f658-42bb-b3ae-a346bef0b5aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bb6e149-2235-4cf9-9988-1c4139ee9f17","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Hivatalos_KerpelFronius_Gabor_a_Momentum_jeloltje_az_elovalasztason","timestamp":"2019. június. 03. 09:12","title":"Hivatalos: Kerpel-Fronius Gábor a Momentum jelöltje az előválasztáson","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4c7d4bd-26bb-49f4-b831-e6d724ec3b21","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A színész több szálon is kötődik Seress Rezsőhöz. Veiszer Alindának arról is mesélt, hogy a színpadra lépések közötti szünetben hogy lehet megszerezni a doktori címet.","shortLead":"A színész több szálon is kötődik Seress Rezsőhöz. Veiszer Alindának arról is mesélt, hogy a színpadra lépések közötti...","id":"20190602_Fesztbaum_Bela_Nekem_soha_nem_szomoruak_a_vasarnapok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f4c7d4bd-26bb-49f4-b831-e6d724ec3b21&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a2e46f4-c56b-40ba-a396-7ebcfb593145","keywords":null,"link":"/kultura/20190602_Fesztbaum_Bela_Nekem_soha_nem_szomoruak_a_vasarnapok","timestamp":"2019. június. 02. 11:00","title":"Fesztbaum Béla: Nekem soha nem szomorúak a vasárnapok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Puzsér jelezte, mivel nem teljesültek a feltételei, nem vesz részt az előválasztáson. Erre az LMP felmondta a vele kötött szerződést. Erre lemondott a párt fővárosi alelnöke.","shortLead":"Puzsér jelezte, mivel nem teljesültek a feltételei, nem vesz részt az előválasztáson. Erre az LMP felmondta a vele...","id":"20190603_Lemond_az_LMP_budapesti_alelnoke_amiert_a_part_felmondta_a_Puzserral_kotott_szerzodest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b9fabe4a-66a5-43a3-884c-4b4b95dc5e73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be896237-9102-42f1-b35a-705b7ba16e9c","keywords":null,"link":"/itthon/20190603_Lemond_az_LMP_budapesti_alelnoke_amiert_a_part_felmondta_a_Puzserral_kotott_szerzodest","timestamp":"2019. június. 03. 15:36","title":"Lemond az LMP budapesti alelnöke, amiért a párt felmondta a Puzsérral kötött szerződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40cf21c-ea10-4f00-ba7d-76f79dc8b5da","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meglepően sok. ","shortLead":"Meglepően sok. ","id":"20190603_Megmondtak_a_kutatok_mennyi_kave_az_ami_meg_egeszseges_egy_nap","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b40cf21c-ea10-4f00-ba7d-76f79dc8b5da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13f76fe0-dc1c-474d-9eaf-6064705e51a5","keywords":null,"link":"/elet/20190603_Megmondtak_a_kutatok_mennyi_kave_az_ami_meg_egeszseges_egy_nap","timestamp":"2019. június. 03. 09:07","title":"Megmondták a kutatók, mennyi kávé az, ami még egészséges egy nap","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1ba7dcdd-9f12-44fe-95bd-1eb55c5847fe","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Megette a látogatók által bedobott ételt az amerikai vadaspark vidrája.","shortLead":"Megette a látogatók által bedobott ételt az amerikai vadaspark vidrája.","id":"20190603_Etelt_dobtak_be_neki_meghalt_Otto_a_vidra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1ba7dcdd-9f12-44fe-95bd-1eb55c5847fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1eebb053-245d-4ba7-ba23-6fe49526bf4d","keywords":null,"link":"/vilag/20190603_Etelt_dobtak_be_neki_meghalt_Otto_a_vidra","timestamp":"2019. június. 03. 17:39","title":"Ételt dobtak neki, meghalt Otto, a vidra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef0739b1-b9da-4906-b295-ad51e7b5c091","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kihalt, sötét utca sokak számára félelmetes lehet. Az alábbi alkalmazás abban segít, hogy ilyen helyzetben is viszonylagos biztonságban érezhessük magunkat.","shortLead":"A kihalt, sötét utca sokak számára félelmetes lehet. Az alábbi alkalmazás abban segít, hogy ilyen helyzetben is...","id":"20190602_bsafe_app_szemelyi_vedelemre","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ef0739b1-b9da-4906-b295-ad51e7b5c091&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d387196-8b0f-4db2-b4ce-c7c12d8f0348","keywords":null,"link":"/tudomany/20190602_bsafe_app_szemelyi_vedelemre","timestamp":"2019. június. 02. 21:03","title":"Jól jöhet ez az app a telefonján sötét, elhagyott helyeken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A szennyvíz és az esővíz ugyanis egy helyre kerül a dél-pesti tisztítóban, és annak kapacitása nem elég a megnövekedett mennyiség megtisztítására. Így a szennyvíz és az esővíz többlete együtt a Dunába ömlik.","shortLead":"A szennyvíz és az esővíz ugyanis egy helyre kerül a dél-pesti tisztítóban, és annak kapacitása nem elég a megnövekedett...","id":"20190603_Ha_nagy_eso_zudul_Budapestre_a_szennyviz_egy_reszevel_egyutt_tisztitatlanul_omlik_a_Dunaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1433fb33-66bb-476a-baff-87cf236e01bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0addeb2-6ed6-4c83-8f3d-230e864097d5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190603_Ha_nagy_eso_zudul_Budapestre_a_szennyviz_egy_reszevel_egyutt_tisztitatlanul_omlik_a_Dunaba","timestamp":"2019. június. 03. 08:08","title":"Ha nagy eső zúdul Budapestre, a szennyvíz egy része tisztítatlanul ömlik a Dunába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]