Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"01b3bd3b-16d8-480f-9c8d-0ed40bc8f522","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"3D-s táskaszkennerrel kísérletezik a londoni Heathrow.","shortLead":"3D-s táskaszkennerrel kísérletezik a londoni Heathrow.","id":"20190606_Heathrow_reptr_szkenner_3d","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=01b3bd3b-16d8-480f-9c8d-0ed40bc8f522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86181d78-2fa5-471b-a2a4-4c0312c0c447","keywords":null,"link":"/kkv/20190606_Heathrow_reptr_szkenner_3d","timestamp":"2019. június. 06. 14:26","title":"Nem kell már sokáig kipakolni a reptéri átvilágításnál Londonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"128ccf7d-8b1f-4a65-af90-0f5637b3cc27","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Még mindig kemény legény.","shortLead":"Még mindig kemény legény.","id":"20190606_Egy_97_eves_ejtoernyos_veteran_ujra_ugrott_a_normandiai_partraszallas_evfordulojan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=128ccf7d-8b1f-4a65-af90-0f5637b3cc27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f4392027-6d5a-44d1-ad81-b9ddfb50ad99","keywords":null,"link":"/kultura/20190606_Egy_97_eves_ejtoernyos_veteran_ujra_ugrott_a_normandiai_partraszallas_evfordulojan","timestamp":"2019. június. 06. 10:59","title":"Egy 97 éves ejtőernyős veterán ismét ugrott a normandiai partraszállás évfordulóján - videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Semjén Zsolt által beterjesztett törvénymódosítási javaslat eltörli a teljes pornótilalmat is. ","shortLead":"A Semjén Zsolt által beterjesztett törvénymódosítási javaslat eltörli a teljes pornótilalmat is. ","id":"20190605_Kevesebb_hirado_tobb_bulvar_es_reklam__modosit_a_mediaszabalyozason_a_kormany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df3f7d7b-7216-41e9-9097-ee2b416a429a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49b89b4a-94d0-4de7-8955-c6ed861e2bca","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190605_Kevesebb_hirado_tobb_bulvar_es_reklam__modosit_a_mediaszabalyozason_a_kormany","timestamp":"2019. június. 05. 17:13","title":"Kevesebb híradó, több bulvár és reklám – módosít a médiaszabályozáson a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"737ed7f2-22ac-46df-bb33-6dabc345f9eb","c_author":"Gergely Márton","category":"hetilap","description":"A magyar kormányfő átlépte a Rubicont, amikor Manfred Weberre támadt – érvelnek az Európai Néppártban a Fidesz kizárását szorgalmazók. De Orbán Viktornak maradtak szövetségesei is.","shortLead":"A magyar kormányfő átlépte a Rubicont, amikor Manfred Weberre támadt – érvelnek az Európai Néppártban a Fidesz...","id":"201923__hatraarcban_afidesz__nepparti_eselyek__budapesti_gesztusok__kint_is_bent_is","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=737ed7f2-22ac-46df-bb33-6dabc345f9eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2688add-d493-4406-80b3-83e4d5099ff5","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.23/201923__hatraarcban_afidesz__nepparti_eselyek__budapesti_gesztusok__kint_is_bent_is","timestamp":"2019. június. 05. 00:00","title":"Kint is, bent is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"345f973e-3475-42ba-a2be-6341840ede86","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy új tanulmány szerint ebből a szempontból nincs különbség a fehér és a vörös húsok között. ","shortLead":"Egy új tanulmány szerint ebből a szempontból nincs különbség a fehér és a vörös húsok között. ","id":"20190604_A_feher_hus_ugyanolyan_rossz_a_koleszterinszintnek_mint_a_voros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=345f973e-3475-42ba-a2be-6341840ede86&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c68f3465-2b1b-4e69-a326-a007298eb8de","keywords":null,"link":"/elet/20190604_A_feher_hus_ugyanolyan_rossz_a_koleszterinszintnek_mint_a_voros","timestamp":"2019. június. 04. 20:46","title":"A fehér hús ugyanolyan rossz a koleszterinszintnek, mint a vörös","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f94c4799-1cf5-4fdb-9a9e-ab24982675ea","c_author":"HVG","category":"hetilap","description":"","shortLead":"","id":"201923_hvg_40","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f94c4799-1cf5-4fdb-9a9e-ab24982675ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b294f160-34d8-43b0-8bd6-d449010e0965","keywords":null,"link":"/hetilap/2019.23/201923_hvg_40","timestamp":"2019. június. 05. 00:00","title":"HVG 40","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A 2-es és a 4-es metró pedig hosszabb üzemidővel közlekedik. ","shortLead":"A 2-es és a 4-es metró pedig hosszabb üzemidővel közlekedik. ","id":"20190606_A_punkosdi_hosszu_hetvegen_a_Nagyvarad_terig_jar_majd_a_3as_metro","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=400f639a-df8c-4eb5-9ffe-5a45fb07ba98&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8dc00f0d-0b6c-401e-8a5e-721c46fca25f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190606_A_punkosdi_hosszu_hetvegen_a_Nagyvarad_terig_jar_majd_a_3as_metro","timestamp":"2019. június. 06. 18:00","title":"A pünkösdi hosszú hétvégén a Nagyvárad térig jár majd a 3-as metró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2771eabc-787e-45a4-ae22-e80062eae0db","c_author":"Jakus Ibolya","category":"itthon","description":"Szubjektív lapajánló.","shortLead":"Szubjektív lapajánló.","id":"201923_multunk_s_jovendonk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2771eabc-787e-45a4-ae22-e80062eae0db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0696e17a-cdd3-46cb-8896-30c0b28c55e4","keywords":null,"link":"/itthon/201923_multunk_s_jovendonk","timestamp":"2019. június. 06. 13:00","title":"Jakus Ibolya: Múltunk s jövendőnk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]