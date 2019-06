Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"29a88e07-42fd-4f9a-b94f-3c7fdf5572e3","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Kozara nevű szerb hadihajó legénysége emlékezett meg az egy héttel ezelőtt történt balesetben elhunytakról.","shortLead":"A Kozara nevű szerb hadihajó legénysége emlékezett meg az egy héttel ezelőtt történt balesetben elhunytakról.","id":"20190605_diszegyenruha_szerb_legenyseg_tiszteletadas_gyasz_duna_hajo_hableany_aldozatok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29a88e07-42fd-4f9a-b94f-3c7fdf5572e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f01ca488-4a58-4eb1-9102-d4b22e7a6aa4","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_diszegyenruha_szerb_legenyseg_tiszteletadas_gyasz_duna_hajo_hableany_aldozatok","timestamp":"2019. június. 05. 15:40","title":"Díszegyenruhában tisztelegtek a Hableány-tragédia áldozatai előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15fdee25-62d2-44c2-832a-a2859bd548f9","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nem volt hivatalos felavatása a szobornak. ","shortLead":"Nem volt hivatalos felavatása a szobornak. ","id":"20190605_Fotok_Suttyomban_lepleztek_le_uj_helyen_a_Nagy_Imreszobrot","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15fdee25-62d2-44c2-832a-a2859bd548f9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3a078134-bbca-46a5-bc3f-1739fe769176","keywords":null,"link":"/kultura/20190605_Fotok_Suttyomban_lepleztek_le_uj_helyen_a_Nagy_Imreszobrot","timestamp":"2019. június. 05. 19:24","title":"Fotók: Suttyomban leplezték le új helyén a Nagy Imre-szobrot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A közép-kelet-európai régió lakossága a helyi politika ellenére nem euroszkeptikus és civilellenes, derül ki egy kutatásból.","shortLead":"A közép-kelet-európai régió lakossága a helyi politika ellenére nem euroszkeptikus és civilellenes, derül ki...","id":"20190605_europai_unio_felmeres_globsec_tamogatottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=dc8d4268-1be8-4edc-bff6-7f9bb0358706&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b599e62-df10-41ed-ad8d-207f4ab6a228","keywords":null,"link":"/itthon/20190605_europai_unio_felmeres_globsec_tamogatottsag","timestamp":"2019. június. 05. 12:57","title":"A politikai sárdobálás ellenére is csúcson az EU támogatottsága Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99e51cd7-a9f6-4a8f-9011-1664f96e20ed","c_author":"T.S.","category":"elet","description":"Új, egészséges ital a láthatáron. Bármennyire furcsának tűnik is, nagy jövőt jósolnak feltalálói a szapora kis zöld vízinövénynek.","shortLead":"Új, egészséges ital a láthatáron. Bármennyire furcsának tűnik is, nagy jövőt jósolnak feltalálói a szapora kis zöld...","id":"20190605_A_bekalencse_bamulatos_atvaltozasa","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=99e51cd7-a9f6-4a8f-9011-1664f96e20ed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a9d727f-bddb-40a8-98de-c96fcc844f71","keywords":null,"link":"/elet/20190605_A_bekalencse_bamulatos_atvaltozasa","timestamp":"2019. június. 05. 18:18","title":"A békalencse bámulatos átváltozása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fae4db0-03a8-4be2-8494-5c2f793fa175","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Ha önbizalmad van, mindened van! Erről szól önsegítő kézikönyvek, internetes oldalak, cikkek és TED-talkok sokasága. Az önbizalom tehát mindent áthat, mindennek az alapja, vagy ha éppen nem, akkor mindennek a végpontja, az elérendő cél, ahonnan már csak egy lépés a bármi. Amit csak akarunk. Sőt. Lehet, hogy önbizalom nélkül nem is lehetünk boldogok – olvashatjuk.","shortLead":"Ha önbizalmad van, mindened van! Erről szól önsegítő kézikönyvek, internetes oldalak, cikkek és TED-talkok sokasága...","id":"20190604_Az_onbizalom_termeszetrajza_letezike_egyaltalan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1fae4db0-03a8-4be2-8494-5c2f793fa175&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"207bb54c-d266-48d9-91db-7fa43a884595","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190604_Az_onbizalom_termeszetrajza_letezike_egyaltalan","timestamp":"2019. június. 04. 09:30","title":"Az önbizalom természetrajza - létezik-e egyáltalán?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"10b0626a-7d4e-4f58-9395-48f35e4bbbef","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Gianni Infantinót közfelkiáltással újraválasztotta a FIFA elnöknek, beszédében elismerte, követett el hibákat.\r

\r

","shortLead":"Gianni Infantinót közfelkiáltással újraválasztotta a FIFA elnöknek, beszédében elismerte, követett el hibákat.\r

\r

","id":"20190605_Fontos_hogy_ma_mar_senki_nem_beszel_a_FIFAn_kapcsan_korrupciorol_mondta_a_FIFA_elnoke_majd_ujravalasztottak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=10b0626a-7d4e-4f58-9395-48f35e4bbbef&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b755b46-8cde-480b-82b3-2f7acef438d7","keywords":null,"link":"/sport/20190605_Fontos_hogy_ma_mar_senki_nem_beszel_a_FIFAn_kapcsan_korrupciorol_mondta_a_FIFA_elnoke_majd_ujravalasztottak","timestamp":"2019. június. 05. 12:26","title":"\"Fontos, hogy ma már senki nem beszél a FIFA kapcsán korrupcióról\", mondta a FIFA elnöke, majd újraválasztották","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"87556d56-0c3f-4983-bf2b-59a7947e8deb","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy rövid időre feltartóztatta a cirmos a hiperbiztonságos elnöki limuzint. ","shortLead":"Egy rövid időre feltartóztatta a cirmos a hiperbiztonságos elnöki limuzint. ","id":"20190604_Larry_macska_okozott_fejtorest_Trump_embereinek_Londonban__foto","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=87556d56-0c3f-4983-bf2b-59a7947e8deb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f5e34f9-b3f5-4f83-85b0-8de3b5ec5689","keywords":null,"link":"/elet/20190604_Larry_macska_okozott_fejtorest_Trump_embereinek_Londonban__foto","timestamp":"2019. június. 04. 19:52","title":"Larry macska okozott fejtörést Trump embereinek Londonban - fotó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b1184d2-075c-42a1-afe5-c8e4a8c9c42e","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"24 órát adott Nigel Farage-nek, a Brexit párt vezérének az Európai Parlament illetékes bizottsága, hogy választ adjon arra a kérdésre, miért nem tüntette fel képviselői elszámolásában a biztosítási üzletben érdekelt Arron Bankstől kapott támogatást.","shortLead":"24 órát adott Nigel Farage-nek, a Brexit párt vezérének az Európai Parlament illetékes bizottsága, hogy választ adjon...","id":"20190605_Miert_fizetett_13_ezer_fontos_lakast_Londonban_a_Brexitpart_vezerenek_egy_brit_milliomos","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3b1184d2-075c-42a1-afe5-c8e4a8c9c42e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9546b601-970e-401b-ba9b-aac017dda698","keywords":null,"link":"/kkv/20190605_Miert_fizetett_13_ezer_fontos_lakast_Londonban_a_Brexitpart_vezerenek_egy_brit_milliomos","timestamp":"2019. június. 05. 14:25","title":"Miért fizetett 13 ezer fontos lakást Londonban a Brexit-párt vezérének egy brit milliomos?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]