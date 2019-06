Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7618f202-0f65-489e-bcbe-d45184faf772","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Terrorelhárítási Központ hétfő délután tájékoztatott a Hableány kiemelésének pontos ütemtervéről. ","shortLead":"A Terrorelhárítási Központ hétfő délután tájékoztatott a Hableány kiemelésének pontos ütemtervéről. ","id":"20190610_TEK_sajtotajekoztato_a_dunai_hajobalesetrol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7618f202-0f65-489e-bcbe-d45184faf772&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ef12e6f-6dcc-4b46-b5e1-29818157b5b0","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_TEK_sajtotajekoztato_a_dunai_hajobalesetrol","timestamp":"2019. június. 10. 17:30","title":"Íme a Hableány kiemelésének ütemterve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Hat ember bennégett, hat embert súlyos állapotban szállítottak kórházba.","shortLead":"Hat ember bennégett, hat embert súlyos állapotban szállítottak kórházba.","id":"20190611_Tuz_pusztitott_egy_odesszai_elmegyogyintezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a35c39c7-48e6-433d-b296-d8c06fd09a65","keywords":null,"link":"/vilag/20190611_Tuz_pusztitott_egy_odesszai_elmegyogyintezet","timestamp":"2019. június. 11. 05:49","title":"Tűz pusztított egy odesszai elmegyógyintézetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A támadót egy nap alatt elfogták.","shortLead":"A támadót egy nap alatt elfogták.","id":"20190610_Rendorseg_repult_egy_balta_Pecsett","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e2c14249-db38-406f-983b-1e9e632898a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d741cd5e-60b0-4d6a-8aa1-db5e106b9b0b","keywords":null,"link":"/itthon/20190610_Rendorseg_repult_egy_balta_Pecsett","timestamp":"2019. június. 10. 19:54","title":"Rendőrség: repült egy balta Pécsett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy felhőkarcoló tetején lévő leszállópadon hajtott végre \"kemény landolást\" egy helikopter, a pilóta meghalt.","shortLead":"Egy felhőkarcoló tetején lévő leszállópadon hajtott végre \"kemény landolást\" egy helikopter, a pilóta meghalt.","id":"20190610_Epuletbe_csapodott_egy_helikopter_New_Yorkban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81b3dfbb-c656-4852-95c3-3ec8abccfe4d","keywords":null,"link":"/vilag/20190610_Epuletbe_csapodott_egy_helikopter_New_Yorkban","timestamp":"2019. június. 10. 20:35","title":"Felhőkarcoló tetején zuhant le egy helikopter New Yorkban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ec9e6657-b470-4fde-8259-44649dc6a1a8","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A ház erkélykorlátjai fából készültek, ez kapott lángra.","shortLead":"A ház erkélykorlátjai fából készültek, ez kapott lángra.","id":"20190609_kelet_london_emeletes_haz_tuz","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ec9e6657-b470-4fde-8259-44649dc6a1a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"89bfab67-304e-49a3-b43a-292362c5e15a","keywords":null,"link":"/vilag/20190609_kelet_london_emeletes_haz_tuz","timestamp":"2019. június. 09. 20:39","title":"Videó: hatalmas lángokkal égett egy kelet-londoni, többemeletes ház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A kiberpunk filmek világában otthonosan és hitelesen mozgó Keanu Reeves jelentette be az utóbbi évek legjobban várt videojátékának megjelenési dátumát. A Cyberpunk 2077 után nem azért epekedik már annyira a közönség, mert tudják, hogy biztosan jó lesz, hanem mert már három éve fejlesztik úgy, hogy senki nem tudta, mikor adják ki.","shortLead":"A kiberpunk filmek világában otthonosan és hitelesen mozgó Keanu Reeves jelentette be az utóbbi évek legjobban várt...","id":"20190610_cyberpunk_2077_megjelenesi_datum_elorendeles_trailer_keanu_reeves_e3_2019","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=193bd84d-6c35-4ed8-9181-b9acf30fe251&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f3e0c4c-9733-485f-af26-f7db953cfdf2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190610_cyberpunk_2077_megjelenesi_datum_elorendeles_trailer_keanu_reeves_e3_2019","timestamp":"2019. június. 10. 07:03","title":"Színpadra állt Keanu Reeves, és elhozta az utóbbi idők legjobban várt játékát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aee31e1e-1d4d-40de-a5de-2be2a0b89318","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hajnalban kezdődött a május 29-én elsüllyedt sétahajó kiemelése a Dunából. A művelet több mint hat órán át tartott. ","shortLead":"Hajnalban kezdődött a május 29-én elsüllyedt sétahajó kiemelése a Dunából. A művelet több mint hat órán át tartott. ","id":"20190611_Hableany_kiemeles_TEK_Duna_Hableanybaleset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=aee31e1e-1d4d-40de-a5de-2be2a0b89318&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f482cdb9-a302-497c-8373-ebc136daa9e7","keywords":null,"link":"/itthon/20190611_Hableany_kiemeles_TEK_Duna_Hableanybaleset","timestamp":"2019. június. 11. 06:10","title":"Kiemelték a Hableányt, négy holttestet felhoztak a roncsokból - ÉLŐ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bc9f746-cc96-4456-b404-bf577cf720cc","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Nem mindegy ki, hol, a határ melyik oldalán vesz házat, és fog vállalkozásba – állami támogatással. ","shortLead":"Nem mindegy ki, hol, a határ melyik oldalán vesz házat, és fog vállalkozásba – állami támogatással. ","id":"20190611_A_magyar_vallalkozo_ugyeskedhet_a_CSOKert_a_vajdasaginak_nem_kell","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bc9f746-cc96-4456-b404-bf577cf720cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67b224e0-8b8c-47ef-a1f7-adeae6cdd960","keywords":null,"link":"/kkv/20190611_A_magyar_vallalkozo_ugyeskedhet_a_CSOKert_a_vajdasaginak_nem_kell","timestamp":"2019. június. 11. 11:25","title":"A magyar vállalkozó ügyeskedhet a csokért, a vajdaságinak nem kell","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]