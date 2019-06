Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"285dc54c-a531-4a20-b47c-8ae6d319554f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ritkán ugyan, de leválhatnak kis részek a játékokról. ","shortLead":"Ritkán ugyan, de leválhatnak kis részek a játékokról. ","id":"20190614_Fulladasveszely_miatt_hiv_vissza_fajatekokat_az_Aldi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=285dc54c-a531-4a20-b47c-8ae6d319554f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"707b4543-58a8-49b8-a1b8-fbd6dec02491","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190614_Fulladasveszely_miatt_hiv_vissza_fajatekokat_az_Aldi","timestamp":"2019. június. 14. 15:31","title":"Fulladásveszély miatt hív vissza fajátékokat az Aldi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0d09e3-f160-4317-9e69-796293f18649","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Martonvásárnál bedugult a 7-es út. ","shortLead":"Martonvásárnál bedugult a 7-es út. ","id":"20190615_Megindult_a_roham_a_Balatonra_bedugult_a_7es_ut","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3d0d09e3-f160-4317-9e69-796293f18649&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dbd17b1c-c36b-4b3b-bea6-68fa66d330fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190615_Megindult_a_roham_a_Balatonra_bedugult_a_7es_ut","timestamp":"2019. június. 15. 10:20","title":"Megindult a roham a Balatonra, bedugult a 7-es út","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42c6324b-de2d-41bc-891a-88b19fcbc283","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az esemény még a Facebooknak is sok volt, a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak korábban nem.","shortLead":"Az esemény még a Facebooknak is sok volt, a Nemzetpolitikai Államtitkárságnak korábban nem.","id":"20190614_hvim_felvideki_magyar_sziget_bethlen_gabor_alapkezelo","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42c6324b-de2d-41bc-891a-88b19fcbc283&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"779a0ec4-868f-4fae-a47e-aa5db7b04ac4","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190614_hvim_felvideki_magyar_sziget_bethlen_gabor_alapkezelo","timestamp":"2019. június. 14. 05:10","title":"Toroczkaiék felvidéki fesztiválját támogatta a Miniszterelnökség – aztán meggondolta magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f4db1aab-d2b7-4afe-96ef-47672ab0238a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Klubrádió volt műsorvezetőjét a Momentum kérte fel.","shortLead":"A Klubrádió volt műsorvezetőjét a Momentum kérte fel.","id":"20190614_Piko_Andras_az_ellenzek_jeloltje_Jozsefvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f4db1aab-d2b7-4afe-96ef-47672ab0238a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1785229f-0065-4333-a32c-9d7491a6c1d6","keywords":null,"link":"/itthon/20190614_Piko_Andras_az_ellenzek_jeloltje_Jozsefvarosban","timestamp":"2019. június. 14. 08:24","title":"Pikó András az ellenzék jelöltje Józsefvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"Balogh Csaba","category":"tudomany","description":"Meglehetősen otromba módon helyez ki reklámokat még csúcstelefonjai záróképernyőjére is a Huawei.","shortLead":"Meglehetősen otromba módon helyez ki reklámokat még csúcstelefonjai záróképernyőjére is a Huawei.","id":"20190614_huawei_honor_telefonok_zarokepernyo_hatterkep_booking_hirdetes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20b8a797-e930-48d9-8adf-d241b96d33d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_huawei_honor_telefonok_zarokepernyo_hatterkep_booking_hirdetes","timestamp":"2019. június. 14. 09:03","title":"Ön kifizet 330 ezret egy telefonért, aztán a Huawei elkezd rá reklámokat küldeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22954bc4-435b-4f83-bb88-80f609fd1965","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Miután negyven éve kihaltnak hitték a nagy bermudai szárazföldi csigát, egyszer csak élő példányokat találtak egy hamiltoni sikátorban. Most több ezer csigát engedtek vissza a természetbe.","shortLead":"Miután negyven éve kihaltnak hitték a nagy bermudai szárazföldi csigát, egyszer csak élő példányokat találtak...","id":"20190614_nagy_bermudai_szarazfoldi_csiga_kihalt_visszatert","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=22954bc4-435b-4f83-bb88-80f609fd1965&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5da04f01-4bfe-432c-bc62-3accbdfffa3c","keywords":null,"link":"/tudomany/20190614_nagy_bermudai_szarazfoldi_csiga_kihalt_visszatert","timestamp":"2019. június. 14. 12:03","title":"40 év után visszatért a \"halálból\" a bermudai nagy szárazföldi csiga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0bfe30b3-e15e-4456-9841-612d71276fa6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyikük 216 kilométer/órával száguldott az M86-os úton.","shortLead":"Egyikük 216 kilométer/órával száguldott az M86-os úton.","id":"20190614_Draga_foto_keszult_tobb_gyorshajtorol_Vas_megyeben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0bfe30b3-e15e-4456-9841-612d71276fa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e05f1a3-36d5-40a0-ba6e-fae8dc878ca4","keywords":null,"link":"/cegauto/20190614_Draga_foto_keszult_tobb_gyorshajtorol_Vas_megyeben","timestamp":"2019. június. 14. 11:53","title":"Drága fotó készült több gyorshajtóról Vas megyében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hogy hova vezet a politika és az újságírás közti határ elmosása, az Magyarországon jól megfigyelhető - írják.

","shortLead":"Hogy hova vezet a politika és az újságírás közti határ elmosása, az Magyarországon jól megfigyelhető - írják.

","id":"20190615_Magyarorszaggal_peldalozva_emlekeztetnek_a_fuggetlen_sajto_fontossagara_osztrak_ujsagirok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15885da2-0153-4d01-bd81-abda1473c25b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f16497b7-0a85-4bb0-84e8-8cf30de71f1b","keywords":null,"link":"/kultura/20190615_Magyarorszaggal_peldalozva_emlekeztetnek_a_fuggetlen_sajto_fontossagara_osztrak_ujsagirok","timestamp":"2019. június. 15. 16:29","title":"Magyarországgal példálózva emlékeztetnek a független sajtó fontosságára osztrák főszerkesztők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]