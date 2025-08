Lezuhant a lelátóról és szörnyethalt egy férfi az Oasis koncertjén

Meghalt egy férfi, miután lezuhant a lelátóról a Wembley Stadionban az Oasis szombat esti koncertjén – közölte a londoni rendőrség.

A Sky News cikke szerint az áldozat egy negyvenes éveiben járó férfi volt, aki az esés következtében azonnal meghalt.

A beszámolók alapján a néző a felső szektorokból, több mint 50 métere magasságból zuhant le. A rendőrségi közlemény szerint miután a stadion tele volt, azt gyanítják, hogy többen is tanúi voltak a balesetnek, és az is lehet, hogy felvétel is készül róla.

Mint korábban megírtuk, 16 év után újra összeállt és turnéra indult az Oasis, az első állomás Cardiffban volt.