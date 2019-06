Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Késelésbe torkollt egy családi veszekedés.","shortLead":"Késelésbe torkollt egy családi veszekedés.","id":"20190617_Leszurta_egy_13_eves_lany_az_apjat_Galgahevizen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"815ba1d5-2a7f-4de8-ab93-f4084f0fb79c","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_Leszurta_egy_13_eves_lany_az_apjat_Galgahevizen","timestamp":"2019. június. 17. 10:36","title":"Leszúrta egy 13 éves lány az apját Galgahévízen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"621a105a-3b24-4c76-b37e-e34e48202c8d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Körülbelül nyolc tiltakozó jelent meg az eseményen, köztük Budaházy György szélsőjobboldali mozgalmár és testvére, Budaházy Edda, a Hozz Világra Még Egy Magyart Mozgalom alapítója.","shortLead":"Körülbelül nyolc tiltakozó jelent meg az eseményen, köztük Budaházy György szélsőjobboldali mozgalmár és testvére...","id":"20190618_Szelsojobboldali_aktivistak_zavartak_meg_a_Pride_egyik_rendezvenyet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=621a105a-3b24-4c76-b37e-e34e48202c8d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"653d4fa4-3729-4434-bfde-e89b393b72c4","keywords":null,"link":"/elet/20190618_Szelsojobboldali_aktivistak_zavartak_meg_a_Pride_egyik_rendezvenyet","timestamp":"2019. június. 18. 08:28","title":"Szélsőjobboldali aktivisták zavarták meg a Pride egyik rendezvényét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece","c_author":"G. M.","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190618_Napszurast_kapott_a_Magyar_Nemzet_a_V4ek_diadalat_latjak_a_zsugorodasukban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=837878a8-4378-43da-9294-3f3877096ece&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e83fc7da-c8cc-48bf-84df-7b18d9b1dc01","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Napszurast_kapott_a_Magyar_Nemzet_a_V4ek_diadalat_latjak_a_zsugorodasukban","timestamp":"2019. június. 18. 09:51","title":"Napszúrást kapott a Magyar Nemzet: a V4-ek diadalát látják a zsugorodásukban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4f696f7d-b20b-4e71-8cac-eedb18a443d1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Hat hete kezdődött az orvosi szobák szennyvízcsöveinek cseréje, de valamiért félbeszakadt, így nem a szobákban csöveznek, hanem az orvosok, a lépcső alatt.","shortLead":"Hat hete kezdődött az orvosi szobák szennyvízcsöveinek cseréje, de valamiért félbeszakadt, így nem a szobákban...","id":"20190618_Nem_ez_nem_egy_hajlektalanszallo_hanem_egy_orvosi_szoba_a_Honvedkorhazban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4f696f7d-b20b-4e71-8cac-eedb18a443d1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1787c1c-ffdd-4df7-ad32-78d4a65afbc5","keywords":null,"link":"/itthon/20190618_Nem_ez_nem_egy_hajlektalanszallo_hanem_egy_orvosi_szoba_a_Honvedkorhazban","timestamp":"2019. június. 18. 13:00","title":"Nem, ez nem egy hajléktalanszálló, hanem egy \"orvosi szoba\" a Honvédkórházban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"672971cc-49a8-48b9-88c9-f59088a80c2e","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közvetlen vízparti projekteknél már egymillió forint körüli a négyzetméterár. ","shortLead":"A közvetlen vízparti projekteknél már egymillió forint körüli a négyzetméterár. ","id":"20190618_Elszalltak_a_balatoni_ingatlanarak_Fured_a_legdragabb","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=672971cc-49a8-48b9-88c9-f59088a80c2e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e684f21d-1c04-4d31-8079-64ae310878fa","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190618_Elszalltak_a_balatoni_ingatlanarak_Fured_a_legdragabb","timestamp":"2019. június. 18. 09:41","title":"Elszálltak a balatoni ingatlanárak, Füred a legdrágább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c90e2838-39c1-4005-8414-9539f12ced5b","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy német nyelven levelező cég csinálja évek óta a külföldi rendszámos autók autópálya-bírságainak behajtását. Míg a magyar rendszámos autók alapbírsága 15 ezer forint, rajtuk keresztül a külföldieknek nagyjából háromszor ennyi.","shortLead":"Egy német nyelven levelező cég csinálja évek óta a külföldi rendszámos autók autópálya-bírságainak behajtását. Míg...","id":"20190618_kulfoldi_rendszam_birsag_nusz_behajto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c90e2838-39c1-4005-8414-9539f12ced5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"482b6507-5ca5-4e1f-a66f-2dd489587be6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190618_kulfoldi_rendszam_birsag_nusz_behajto","timestamp":"2019. június. 18. 18:29","title":"Szépen kaszál egy külföldi közvetítő a külföldi rendszámos autók magyarországi útdíjbírságain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b65bfe8-2703-4d25-a6e7-be3f31b1f33c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Závecz Research friss kutatása szerint a Fidesz, a DK és a Momentum az EP-választás után sem vesztett lendületéből.","shortLead":"A Závecz Research friss kutatása szerint a Fidesz, a DK és a Momentum az EP-választás után sem vesztett lendületéből.","id":"20190617_zavecz_research_junius_momentum_dk_fidesz_mszp_mi_hazank_mozgalom_lmp_ketfarku_kutyapart_parbeszed","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b65bfe8-2703-4d25-a6e7-be3f31b1f33c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5e1758a6-4382-4222-a49f-d36e876822a3","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_zavecz_research_junius_momentum_dk_fidesz_mszp_mi_hazank_mozgalom_lmp_ketfarku_kutyapart_parbeszed","timestamp":"2019. június. 17. 16:33","title":"Závecz: A Momentum a 60 felettiek körében is egyre népszerűbb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1cd824f2-d20c-448d-b9fa-a7fb74bbf168","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyházak magyarországi helyzete is szóba került a Ferenc pápáról szóló könyv bemutatóján az Akadémián. ","shortLead":"Az egyházak magyarországi helyzete is szóba került a Ferenc pápáról szóló könyv bemutatóján az Akadémián. ","id":"20190617_solyom_laszlo_ferenc_papa_egyhaz_keresztenyseg_","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1cd824f2-d20c-448d-b9fa-a7fb74bbf168&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52e5b2f3-78d3-468a-8bd9-ed08802d9b41","keywords":null,"link":"/itthon/20190617_solyom_laszlo_ferenc_papa_egyhaz_keresztenyseg_","timestamp":"2019. június. 17. 21:43","title":"Sólyom László arról beszélt, hogy a KDNP az egyházra erőlteti az akaratát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]