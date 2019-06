Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"42a6df04-d0e7-4175-bc13-985686cfceaa","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sokan kérték a tűzoltók segítségét.","shortLead":"Sokan kérték a tűzoltók segítségét.","id":"20190619_nagyvisnyo_zivatar_villamarviz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=42a6df04-d0e7-4175-bc13-985686cfceaa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a53fb09e-8bed-4ce8-acab-c1e6013181a7","keywords":null,"link":"/itthon/20190619_nagyvisnyo_zivatar_villamarviz","timestamp":"2019. június. 19. 16:44","title":"Villámárvíz öntötte el Nagyvisnyót – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az elektromos autókkal érkezők használhatják az Airport Hotel Budapest parkolóját, onnan pedig ingyenes transzferrel juthatnak át a repülőtérre.","shortLead":"Az elektromos autókkal érkezők használhatják az Airport Hotel Budapest parkolóját, onnan pedig ingyenes transzferrel...","id":"20190620_Mar_a_GreenGo_autoival_is_el_lehet_jutni_Ferihegyre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"406c0fe3-c210-4d02-a2ca-258e77dff945","keywords":null,"link":"/cegauto/20190620_Mar_a_GreenGo_autoival_is_el_lehet_jutni_Ferihegyre","timestamp":"2019. június. 20. 07:26","title":"Már a GreenGo autóival is el lehet jutni Ferihegyre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7640d76d-c1b0-419f-bea7-28d4af153ea1","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A magyar kormány ezúttal sikerrel vétózott meg egy közös döntést. ","shortLead":"A magyar kormány ezúttal sikerrel vétózott meg egy közös döntést. ","id":"20190621_EUcsucs_nincs_megegyezes_az_uj_vezetokrol_egy_het_mulva_ujbol_nekifutnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7640d76d-c1b0-419f-bea7-28d4af153ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f598b163-6d0e-42fd-aea8-0dbff66f0c10","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190621_EUcsucs_nincs_megegyezes_az_uj_vezetokrol_egy_het_mulva_ujbol_nekifutnak","timestamp":"2019. június. 21. 02:48","title":"EU-csúcs: nincs megegyezés az új vezetőkről, egy hét múlva újból nekifutnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e781f5da-4aeb-4d37-9f08-05c1837e9b2d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A nyári fesztiválszezon apropóján kínál minden egyéni lakossági előfizetője számára egyszerűen aktiválható mobilinternetes adatkeretet három hónapon át a Telekom.","shortLead":"A nyári fesztiválszezon apropóján kínál minden egyéni lakossági előfizetője számára egyszerűen aktiválható...","id":"20190621_telekom_3_gb_fesztival_adatbovito_bekapcsolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e781f5da-4aeb-4d37-9f08-05c1837e9b2d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6cd404dc-dc3f-44d1-be72-0090cd59a71e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190621_telekom_3_gb_fesztival_adatbovito_bekapcsolas","timestamp":"2019. június. 21. 08:03","title":"Telekomos? Így szerezhet 3x3 GB mobilnetet ingyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e38b3726-7b97-4b2a-9823-e853a0874fdb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Amerikában több reptéren is rendhagyó csomagokkal próbálkoztak.","shortLead":"Amerikában több reptéren is rendhagyó csomagokkal próbálkoztak.","id":"20190620_Ne_csomagoljon_enekesmadarat_vagy_fustgranatot_ha_repulni_megy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e38b3726-7b97-4b2a-9823-e853a0874fdb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58e471a9-e22e-4fbe-92d0-197f42cdf063","keywords":null,"link":"/vilag/20190620_Ne_csomagoljon_enekesmadarat_vagy_fustgranatot_ha_repulni_megy","timestamp":"2019. június. 20. 11:47","title":"Ne pakoljon énekesmadarat vagy füstgránátot, ha repülni megy","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab8fd44f-1a07-466d-ac03-fc1be1019b6f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Schneller Domonkos egyszer már nekiment a Budapest Airportnak, a szerdai káosz miatt ismét kiakadt. ","shortLead":"Schneller Domonkos egyszer már nekiment a Budapest Airportnak, a szerdai káosz miatt ismét kiakadt. ","id":"20190620_kormany_Ferihegy_selyemzsinor_helyettes_allamtitkar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ab8fd44f-1a07-466d-ac03-fc1be1019b6f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"43e4ad82-9b45-464b-a411-ea66b7e6740c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190620_kormany_Ferihegy_selyemzsinor_helyettes_allamtitkar","timestamp":"2019. június. 20. 18:15","title":"Megint selyemzsinórt küldött Ferihegy vezetésének a kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4968a82-b043-455e-8a2e-5db4735e62a3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Mindent bevetnek a paparazzók ellen.","shortLead":"Mindent bevetnek a paparazzók ellen.","id":"20190621_Az_Obama_csalad_a_Clooney_csaladdal_talalkozik_ezert_egy_egesz_olasz_kisvarost_lezarnak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d4968a82-b043-455e-8a2e-5db4735e62a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29b0834f-64cb-44b3-94c2-3c55aab25613","keywords":null,"link":"/elet/20190621_Az_Obama_csalad_a_Clooney_csaladdal_talalkozik_ezert_egy_egesz_olasz_kisvarost_lezarnak","timestamp":"2019. június. 21. 11:05","title":"Az Obama család a Clooney családdal találkozik, ezért egy egész olasz kisvárost lezárnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9d77129a-1fc8-4087-a2ec-3d978564fc88","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem kis bravúrt sikerült véghez vinnie a kínai Vivónak: olyan megoldással álltak elő, ami percek alatt tölt maximális kapacitásra még egy átlagosnál is nagyobb aksit.","shortLead":"Nem kis bravúrt sikerült véghez vinnie a kínai Vivónak: olyan megoldással álltak elő, ami percek alatt tölt maximális...","id":"20190620_vivo_4000_mah_telefon_akkumulator_gyorstolto","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9d77129a-1fc8-4087-a2ec-3d978564fc88&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d53c4a3-fbff-46f4-9add-b76f2aa9abf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20190620_vivo_4000_mah_telefon_akkumulator_gyorstolto","timestamp":"2019. június. 20. 11:33","title":"Itt a technológia, amivel 13-14 percbe telik feltölteni az óriási, 4000 mAh-es aksit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]