[{"available":true,"c_guid":"72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A másik ok a kormánynak a társadalmi nemre, vagyis a genderre vonatkozó megállapítás.","shortLead":"A másik ok a kormánynak a társadalmi nemre, vagyis a genderre vonatkozó megállapítás.","id":"20190624_A_menekultek_miatt_nem_ratifikalja_a_Fidesz_a_nok_elleni_eroszakrol_szolo_egyezmenyt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=72c5f793-382e-446b-b2c4-b565af82f723&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34b70376-a688-4cdd-b632-33226fc1348c","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_A_menekultek_miatt_nem_ratifikalja_a_Fidesz_a_nok_elleni_eroszakrol_szolo_egyezmenyt","timestamp":"2019. június. 24. 16:39","title":"A menekültek miatt nem ratifikálja a Fidesz a nők elleni erőszakról szóló egyezményt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b769001-3e03-4447-bdb0-94135a45192f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Udvarias volt, megköszönte a kérdést. De nem válaszolt. Pedig az EU Csalás Elleni Hivatala is arra jutott, hogy elherdálták az uniós támogatást, és semmilyen érdemi munkát nem végeztek a Híd a munka világába program keretében.","shortLead":"Udvarias volt, megköszönte a kérdést. De nem válaszolt. Pedig az EU Csalás Elleni Hivatala is arra jutott...","id":"20190624_Koszonom__mondta_Farkas_Florian_amikor_az_OLAFvizsgalatrol_kerdeztek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1b769001-3e03-4447-bdb0-94135a45192f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"306de877-a322-4fad-88ed-7a67d54057b1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Koszonom__mondta_Farkas_Florian_amikor_az_OLAFvizsgalatrol_kerdeztek","timestamp":"2019. június. 24. 17:57","title":"„Köszönöm” – mondta Farkas Flórián, amikor az OLAF-vizsgálatról kérdezték","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52bde67c-1911-4bd7-8645-15a9320fe889","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ezen a héten 40 Celsius-fok feletti hőmérsékletre is számíthatnak.","shortLead":"Ezen a héten 40 Celsius-fok feletti hőmérsékletre is számíthatnak.","id":"20190624_Borzaszto_hoseg_var_Franciaorszagra","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=52bde67c-1911-4bd7-8645-15a9320fe889&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2bbfb67d-b4d9-4b2f-842f-b0eea7526d1e","keywords":null,"link":"/elet/20190624_Borzaszto_hoseg_var_Franciaorszagra","timestamp":"2019. június. 24. 09:49","title":"Borzasztó hőség vár Franciaországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Jelentős fordulat történt a törökországi belpolitikában, miután a vasárnapi megismételt isztambuli polgármesteri választáson a voksok majdnem teljes feldolgozása után győzött Ekrem Imamoglu ellenzéki jelölt.","shortLead":"Jelentős fordulat történt a törökországi belpolitikában, miután a vasárnapi megismételt isztambuli polgármesteri...","id":"20190623_Imamoglu_gyozott_Yildirim_gratulalt_Erdogan_elvesztette_Isztambult","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7dbd8f04-1f64-42f7-8b35-d688b7eea0eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7908be35-2ddb-47b3-9285-3987a54ca242","keywords":null,"link":"/vilag/20190623_Imamoglu_gyozott_Yildirim_gratulalt_Erdogan_elvesztette_Isztambult","timestamp":"2019. június. 23. 19:48","title":"Imamoglu győzött, Yildirim gratulált, Erdogan elvesztette Isztambult","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"792667a8-4dde-4f70-bd3d-9efd5d53bd33","c_author":"Szlavkovits Rita","category":"itthon","description":"Bár hivatalosan egyelőre nem fővádlott Czeglédy Csaba abban a perben, amely az ő cégével összefüggő ügyben indult, a politikus eljött a tárgyalásra, amelyről azonban kiküldték. A hétfői szegedi ülésen az is kiderült, hogy a vádlottak közel fele egyezséget kötne a bírósággal.","shortLead":"Bár hivatalosan egyelőre nem fővádlott Czeglédy Csaba abban a perben, amely az ő cégével összefüggő ügyben indult...","id":"20190624_Megkezdodott_a_Czegledy_nelkuli_Czegledyper_a_vadlottak_fele_egyezseget_kotne","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=792667a8-4dde-4f70-bd3d-9efd5d53bd33&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d06e8171-3ed5-4faa-b7dd-8c5690eb7833","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Megkezdodott_a_Czegledy_nelkuli_Czegledyper_a_vadlottak_fele_egyezseget_kotne","timestamp":"2019. június. 24. 17:08","title":"A Czeglédy nélküli Czeglédy-per vádlottjainak fele egyezséget kötne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a688ebe-1908-47f9-a138-1991f7e59c22","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Az egészséges önértékeléshez nélkülözhetetlen, hogy csecsemőkorban biztonságban fedezhessük fel a világot és benne önmagunkat. ","shortLead":"Az egészséges önértékeléshez nélkülözhetetlen, hogy csecsemőkorban biztonságban fedezhessük fel a világot és benne...","id":"20190623_Igy_szuletik_kisbabakent_az_onbizalmunk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9a688ebe-1908-47f9-a138-1991f7e59c22&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34232939-c5b1-441a-ab12-94ef1e7f55ba","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20190623_Igy_szuletik_kisbabakent_az_onbizalmunk","timestamp":"2019. június. 23. 20:15","title":"Így születik kisbabaként az önbizalmunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"126322cd-ce1d-453b-a903-452218dd06eb","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ép ésszel szinte felfoghatatlan, mennyi adatot fognak generálni mindössze néhány éven belül az IoT-eszközök az IDC legújabb előrejelzése szerint.","shortLead":"Ép ésszel szinte felfoghatatlan, mennyi adatot fognak generálni mindössze néhány éven belül az IoT-eszközök az IDC...","id":"20190625_idc_elorejelzes_iot_eszkozok_adatforgalma","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=126322cd-ce1d-453b-a903-452218dd06eb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec587f92-ee97-451a-838e-a7784e75a9f5","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_idc_elorejelzes_iot_eszkozok_adatforgalma","timestamp":"2019. június. 25. 10:03","title":"2025: jön az adatcunami","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ez egy kulcsfontosságú ítélet.","shortLead":"Ez egy kulcsfontosságú ítélet.","id":"20190624_Jogerosen_ervenytelen_egy_devizahiteles_szerzodes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26438479-be4a-4ec3-a2e1-ef258750e6a5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Jogerosen_ervenytelen_egy_devizahiteles_szerzodes","timestamp":"2019. június. 24. 14:20","title":"Jogerősen érvénytelen egy devizahiteles szerződés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]