[{"available":true,"c_guid":"3c952b32-898c-45b1-8b4b-0d506a256200","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ügyfélkapu kell hozzá, már idén is lehet igényelni.","shortLead":"Ügyfélkapu kell hozzá, már idén is lehet igényelni.","id":"20190624_Online_is_be_lehet_majd_iratkozni_az_iskolaba","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3c952b32-898c-45b1-8b4b-0d506a256200&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28aa8a6c-f094-4871-809e-684ca89645c3","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Online_is_be_lehet_majd_iratkozni_az_iskolaba","timestamp":"2019. június. 24. 15:51","title":"Online is be lehet majd iratkozni az iskolába","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Katasztrófavédelem fizette több mint fél éven át a szemétszállítást 116 Pest és Nógrád megyei településen, most ennek vége.","shortLead":"A Katasztrófavédelem fizette több mint fél éven át a szemétszállítást 116 Pest és Nógrád megyei településen, most ennek...","id":"20190626_Visszaallitjak_az_eredeti_rendet_a_Pest_megyei_szemetszallitas_penzeleseben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f7f9601d-9067-4825-928d-91e21ed51506&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d5535ac1-b1ff-44f0-8f7c-41684c651db2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Visszaallitjak_az_eredeti_rendet_a_Pest_megyei_szemetszallitas_penzeleseben","timestamp":"2019. június. 26. 06:11","title":"Visszaállítják az eredeti rendet a Pest megyei szemétszállítás pénzelésében","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"961918eb-bb66-4e6a-a0d1-aaa0aeaaf60e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Kazahsztán területére érkezett meg a Szojuz MSZ-11 űrhajó leszállóegysége három űrhajóssal a fedélzetén.","shortLead":"Kazahsztán területére érkezett meg a Szojuz MSZ-11 űrhajó leszállóegysége három űrhajóssal a fedélzetén.","id":"20190625_A_Szojuz_sikeresen_visszahozta_a_harom_urhajost","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=961918eb-bb66-4e6a-a0d1-aaa0aeaaf60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ebdf3fc3-fe68-414b-8139-de189697ba76","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_A_Szojuz_sikeresen_visszahozta_a_harom_urhajost","timestamp":"2019. június. 25. 05:56","title":"A Szojuz visszahozta a három űrhajóst","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"kkv","description":"Varga Mihály augusztus 31-ét szerette volna végső határidőnek a banki azonosítás elvégzésére, a bankok szeptember 30-át, ehhez képest október 31-e lehet a hivatalos dátum.","shortLead":"Varga Mihály augusztus 31-ét szerette volna végső határidőnek a banki azonosítás elvégzésére, a bankok szeptember...","id":"20190624_Meg_annal_is_tovabb_csuszik_a_banki_adategyeztetes_hatarideje_mint_amit_a_kormany_igert","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8c3924df-2178-48fd-80bc-79640db1468d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"be1216ab-3ec1-4042-ba0d-657b8252c2bc","keywords":null,"link":"/kkv/20190624_Meg_annal_is_tovabb_csuszik_a_banki_adategyeztetes_hatarideje_mint_amit_a_kormany_igert","timestamp":"2019. június. 24. 17:20","title":"Még annál is tovább csúszik a banki adategyeztetés határideje, mint amit a kormány ígért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0c68fc-d1ea-4376-adb8-61ab370d106e","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Jobbnál jobb olvasói történeteket kaptunk véletlen okmányirodai tévedésekről. 