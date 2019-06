Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2616f1ff-4c20-4109-9a1c-bb930e5660d4","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Felfedezték az eddig ismert legrégebbi összeolvadt galaxispárt az Atacamai Nagyméretű Milliméteres/Szubmilliméteres Hálózat (ALMA) segítségével. ","shortLead":"Felfedezték az eddig ismert legrégebbi összeolvadt galaxispárt az Atacamai Nagyméretű Milliméteres/Szubmilliméteres...","id":"20190624_alma_teleszkop_legregebbi_osszeolvadt_galaxispar","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2616f1ff-4c20-4109-9a1c-bb930e5660d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28cbb248-90a1-4a75-b841-bf8e57f14603","keywords":null,"link":"/tudomany/20190624_alma_teleszkop_legregebbi_osszeolvadt_galaxispar","timestamp":"2019. június. 24. 13:03","title":"Különleges galaxisokat fedeztek fel, egymásba vannak gabalyodva","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"81ee1dac-c067-4933-943a-fbafe999f81a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Soros György fia a CEU diplomaosztóján beszélt, azt mondta, feltőkésítik az egyetem alapítványát, hogy az a jövőben is sikeres maradjon.","shortLead":"Soros György fia a CEU diplomaosztóján beszélt, azt mondta, feltőkésítik az egyetem alapítványát, hogy az a jövőben is...","id":"20190624_Alex_Soros_Varom_a_napot_amikor_Magyarorszag_ismet_demokratikus_orszag_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=81ee1dac-c067-4933-943a-fbafe999f81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c41b272-147a-485f-935e-fb277c6aaf13","keywords":null,"link":"/itthon/20190624_Alex_Soros_Varom_a_napot_amikor_Magyarorszag_ismet_demokratikus_orszag_lesz","timestamp":"2019. június. 24. 15:20","title":"Alex Soros: \"Várom a napot, amikor Magyarország ismét demokratikus ország lesz\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9fc2629d-d5a5-4e55-8e52-cfe27f11d4c3","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Családon belül megoldják: Stephanie Grishamben állítólag Trump megbízik, kedveli őt, ezért őt választotta a lemondott szóvivője helyére.\r

Háromszor írtak levelet Orbán Viktornak, most személyesen mennek el hozzá, azt kérik, hogy segítse a munkáltatójukat.","shortLead":"Áprilisban még csak a béremelésükért tüntettek az Alföldvíz Zrt. dolgozói, mostanra a cég fizetésképtelensége miatt...","id":"20190624_Bekesi_vizmuvesek_ugy_tudjak_hogy_a_fizeteskeptelenseg_hataran_van_a_ceguk","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=76a780f9-5e7b-4e45-819e-562281a27f79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbcc3cbd-dca5-4752-8c8d-beb521e15ec8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_Bekesi_vizmuvesek_ugy_tudjak_hogy_a_fizeteskeptelenseg_hataran_van_a_ceguk","timestamp":"2019. június. 24. 19:34","title":"A fizetésképtelenség határán van a cégük - állítják békési vízművesek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c665823d-2775-413e-87d6-2d1b4fcd9d24","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A 12 éves Ella Casano betegsége miatt gyakori látogatója a kórházaknak, és természetesen ő sem szereti, ha infúziót kötnek rá. A kislány azonban kitalálta, hogyan tehetné kevésbé félelmetessé helyzetét, miközben ötletével kortársain is segít.","shortLead":"A 12 éves Ella Casano betegsége miatt gyakori látogatója a kórházaknak, és természetesen ő sem szereti, ha infúziót...","id":"20190625_korhaz_tu_infuzio_meddi_teddy","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c665823d-2775-413e-87d6-2d1b4fcd9d24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1e792105-b9a4-4e76-8779-7aa91286805d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_korhaz_tu_infuzio_meddi_teddy","timestamp":"2019. június. 25. 09:03","title":"Egyszerűen zseniális, hogyan oldotta meg egy tizenéves kislány, hogy a gyerekek ne féljenek a kórháztól és a tűtől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2b063b22-c80a-4741-98e5-b7997f68863f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Parlament erre hivatkozva tolta ki a határidőt.","shortLead":"A Parlament erre hivatkozva tolta ki a határidőt.","id":"20190625_A_bankok_szerint_elenyeszo_azok_szama_akiknel_meg_hianyzik_az_adategyeztetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2b063b22-c80a-4741-98e5-b7997f68863f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf74b8d3-6e71-47ea-9e94-d98e627b32cc","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_A_bankok_szerint_elenyeszo_azok_szama_akiknel_meg_hianyzik_az_adategyeztetes","timestamp":"2019. június. 25. 17:26","title":"A bankok szerint elenyésző azok száma, akiknél még hiányzik az adategyeztetés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5f48ef16-5a7a-4b4f-827d-d557f7816df8","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Delhusa Gjon elismerte, hogy a Rába parti lány című dalát egyszerűen koppintotta.","shortLead":"Delhusa Gjon elismerte, hogy a Rába parti lány című dalát egyszerűen koppintotta.","id":"20190625_Megint_talaltak_egy_Delhusa_Gjondalt_amit_szakasztott_hasonmasa_egy_kulfoldi_szamnak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5f48ef16-5a7a-4b4f-827d-d557f7816df8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ca0c5aa-e362-479f-8da3-4fc70ffb58ff","keywords":null,"link":"/kultura/20190625_Megint_talaltak_egy_Delhusa_Gjondalt_amit_szakasztott_hasonmasa_egy_kulfoldi_szamnak","timestamp":"2019. június. 25. 05:22","title":"Megint találtak egy Delhusa Gjon-dalt, ami szakasztott mása egy külföldi számnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d04e052-04a6-4ab4-aeb1-c6981d7cfe75","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs olyan kiemelt üdülőkörzete az országnak, ahol ne kétszámjegyű lett volna a nyaralók drágulása egy év alatt. Az árak tovább nőhetnek idén is.","shortLead":"Nincs olyan kiemelt üdülőkörzete az országnak, ahol ne kétszámjegyű lett volna a nyaralók drágulása egy év alatt...","id":"20190624_A_falusi_csok_meg_a_nyaralok_arait_is_felhajthatja","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2d04e052-04a6-4ab4-aeb1-c6981d7cfe75&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307334f4-e102-4d24-8f8c-b7b8d92cf7c2","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190624_A_falusi_csok_meg_a_nyaralok_arait_is_felhajthatja","timestamp":"2019. június. 24. 15:36","title":"A falusi csok még a nyaralók árait is felhajthatja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]