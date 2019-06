Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f30032b9-47ab-41cf-95ec-c634f68f31bc","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A többszörös világbajnok magyar mesterszakács és mestercukrász 70 éves volt.\r

\r

","shortLead":"A többszörös világbajnok magyar mesterszakács és mestercukrász 70 éves volt.\r

\r

","id":"20190607_Meghalt_Benke_Laszlo_mesterszakacs","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f30032b9-47ab-41cf-95ec-c634f68f31bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b3462f76-c5a6-4fe9-8018-9e9f6a81780f","keywords":null,"link":"/kultura/20190607_Meghalt_Benke_Laszlo_mesterszakacs","timestamp":"2019. június. 07. 21:52","title":"Meghalt Benke László mesterszakács","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e25dda3-2459-4938-ac64-193c29b7d4ae","c_author":"hvg.hu","category":"nagyitas","description":"Műanyagszennyezés, migrációs válság, kommunikációs nehézségek, modern poklok - a hírekből ránk ömlő hírek a művészeket is erősen foglalkoztatják, ezt bizonytíja évről évre a Velencei Biennálé, a világ legnagyobb és legmagasabb presztízsű művészeti seregszemléje. Fotóink ízelítőt nyújtanak az idei termésből, amelyben a magyar színeket Waliczky Tamás képviselte, ő megvalósítható és működőképes képzelt kamerái mellett interaktiv szelfikészítő gépet is kiállított.","shortLead":"Műanyagszennyezés, migrációs válság, kommunikációs nehézségek, modern poklok - a hírekből ránk ömlő hírek a művészeket...","id":"20190605_58_Velencei_Biennale","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8e25dda3-2459-4938-ac64-193c29b7d4ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6fc5692-5f87-4c52-b318-c1e0616a7bf1","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190605_58_Velencei_Biennale","timestamp":"2019. június. 07. 12:01","title":"Modern poklok és sörösdobozokból font szőnyeg az 58. Velencei Biennálén - galéria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f0b5dc5-c8da-4770-8eb2-1a2f6892bfc9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szabadság híd közelében emelték ki a folyóból. ","shortLead":"A Szabadság híd közelében emelték ki a folyóból. ","id":"20190606_Dunai_hajobaleset_megtalaltak_az_egyik_magyar_aldozatot","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8f0b5dc5-c8da-4770-8eb2-1a2f6892bfc9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea6d1ef4-dcc3-4a93-88a8-96664635bbdd","keywords":null,"link":"/itthon/20190606_Dunai_hajobaleset_megtalaltak_az_egyik_magyar_aldozatot","timestamp":"2019. június. 06. 22:47","title":"Dunai hajóbaleset: megtalálták az egyik magyar áldozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6","c_author":"Domány András","category":"gazdasag","description":"Kivette a kormány Nemzeti Kommunikációs Hivatalt egy sereg közbeszerzési szabály alól, Rogán Antal ceruzája minden formalitástól mentesen foghat immáron vastagabban – ömölhetnek a milliárdok a megbízható cégekhez. Rogán más kérdésben is szabad kezet kap.\r

\r

","shortLead":"Kivette a kormány Nemzeti Kommunikációs Hivatalt egy sereg közbeszerzési szabály alól, Rogán Antal ceruzája minden...","id":"20190607_Rogan_Antal_immar_teljesen_szabad_kezet_kapott_a_penzkoltesben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3aab022-bf3b-454c-a9cc-0f95956508c6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fd164e06-223b-4e85-af37-3a16e25dd226","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190607_Rogan_Antal_immar_teljesen_szabad_kezet_kapott_a_penzkoltesben","timestamp":"2019. június. 07. 19:20","title":"Rogán Antal immár teljesen szabad kezet kapott a pénzköltésben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"318664cb-1b90-4c08-951b-39f8a4313333","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem sérült meg senki, de az üzem leégett.","shortLead":"Nem sérült meg senki, de az üzem leégett.","id":"20190608_Leegett_egy_asztalosuzem_Pomazon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=318664cb-1b90-4c08-951b-39f8a4313333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b986bfd-e0fd-419d-bdfe-2f4a5d5f2b58","keywords":null,"link":"/itthon/20190608_Leegett_egy_asztalosuzem_Pomazon","timestamp":"2019. június. 08. 12:33","title":"Leégett egy asztalosüzem Pomázon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b33228bd-e55f-43b1-a764-9b0aa9846263","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190607_Indul_a_HVG_uj_digitalis_termekenek_tesztje","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b33228bd-e55f-43b1-a764-9b0aa9846263&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"29aeb16f-ba72-40c0-91ff-9e64ffda9b83","keywords":null,"link":"/itthon/20190607_Indul_a_HVG_uj_digitalis_termekenek_tesztje","timestamp":"2019. június. 07. 18:20","title":"Indul a HVG új digitális termékének tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2df6e61-23f7-4560-83ae-ae03bcf953ee","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Már csak két hete van, hogy a bankjánál és a biztosítójánál bejelentkezzen, hogy pótolja a hiányzó ügyféladatokat. Van, ahol ehhez elég e-mailt küldeni.","shortLead":"Már csak két hete van, hogy a bankjánál és a biztosítójánál bejelentkezzen, hogy pótolja a hiányzó ügyféladatokat. Van...","id":"20190608_Ketmillio_magyar_bankszamla_tulajdonosa_koppanhat_ha_nem_csipkedi_magat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d2df6e61-23f7-4560-83ae-ae03bcf953ee&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92d55cd3-e4f1-49b7-afcc-76bda403b8ab","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190608_Ketmillio_magyar_bankszamla_tulajdonosa_koppanhat_ha_nem_csipkedi_magat","timestamp":"2019. június. 08. 09:42","title":"Kétmillió magyar bankszámla tulajdonosa koppanhat, ha nem csipkedi magát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6015ba2c-4ac8-449b-8135-5ba1d088484e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A csillagos emblémás gyártó most leleplezett sportmotorja a Kecskeméten készülő CLA-kba is be fog kerülni. ","shortLead":"A csillagos emblémás gyártó most leleplezett sportmotorja a Kecskeméten készülő CLA-kba is be fog kerülni. ","id":"20190607_uj_rekord_vegletekig_kihegyezett_szupereros_uj_mercedes_motor","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6015ba2c-4ac8-449b-8135-5ba1d088484e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd544c61-ba3e-4335-9521-3961f98c0a13","keywords":null,"link":"/cegauto/20190607_uj_rekord_vegletekig_kihegyezett_szupereros_uj_mercedes_motor","timestamp":"2019. június. 07. 08:21","title":"Új rekord: végletekig kihegyezett, szupererős Mercedes motort mutattak be","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]