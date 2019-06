Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"cffe3bb9-c32e-45c1-9e0c-30879e71b511","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kétirányú forgalmat ellenőrző sebességmérő kaput a Váci út 169. szám előtti útszakaszra tervezték.","shortLead":"A kétirányú forgalmat ellenőrző sebességmérő kaput a Váci út 169. szám előtti útszakaszra tervezték.","id":"20190612_Uj_allando_traffipaxot_telepitenek_a_Vaci_utra","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cffe3bb9-c32e-45c1-9e0c-30879e71b511&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1847fa5d-a930-450e-bb70-1d02c8550306","keywords":null,"link":"/cegauto/20190612_Uj_allando_traffipaxot_telepitenek_a_Vaci_utra","timestamp":"2019. június. 12. 11:09","title":"Új állandó traffipaxot telepítenek a Váci útra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Péntektől a felújított M1-esen lehet robogni Tatabányánál, vége van a munkálatoknak.\r

\r

","shortLead":"Péntektől a felújított M1-esen lehet robogni Tatabányánál, vége van a munkálatoknak.\r

\r

","id":"20190611_Vege_a_marcius_ota_tarto_maceranak_az_M1esen","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=845303af-e450-4f91-a76f-d927d49233a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ed0f7d9a-31f1-4006-bc4a-e04f97314443","keywords":null,"link":"/cegauto/20190611_Vege_a_marcius_ota_tarto_maceranak_az_M1esen","timestamp":"2019. június. 11. 15:25","title":"Vége a március óta tartó macerának az M1-esen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7a86d8a8-acde-4946-94e0-6e59e07f203c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Műszaki hiba miatt a teljes szállítmányt visszavonták. ","shortLead":"Műszaki hiba miatt a teljes szállítmányt visszavonták. ","id":"20190613_Nem_kaptak_meg_idoben_a_nyari_poloikat_a_rendorok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7a86d8a8-acde-4946-94e0-6e59e07f203c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0d5f6d2-b8af-4b14-afe7-4a34dbe66c2a","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Nem_kaptak_meg_idoben_a_nyari_poloikat_a_rendorok","timestamp":"2019. június. 13. 07:48","title":"Nem kapták meg időben a nyári pólóikat a rendőrök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"57f48e6d-568a-4b0c-a66d-925eee4f4184","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az IKEA és az amerikai Ori Living közösen tervezett egy automatizált bútort, ami a kisebb lakásban élők vágyait teljesíti.","shortLead":"Az IKEA és az amerikai Ori Living közösen tervezett egy automatizált bútort, ami a kisebb lakásban élők vágyait...","id":"20190612_ikea_ori_living_okosbutor","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=57f48e6d-568a-4b0c-a66d-925eee4f4184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5725c81-7034-410d-bfa4-2e61399aafa4","keywords":null,"link":"/tudomany/20190612_ikea_ori_living_okosbutor","timestamp":"2019. június. 12. 08:03","title":"Sokan fognak örülni az IKEA új \"csodabútorának\", ami rengeteg helyet spórol a lakásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9ad74c0-38bd-487d-a379-e2741ad90a28","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egy felhőkarcoló kilátóteraszának üvegből készült alja repedt apró darabokra.","shortLead":"Egy felhőkarcoló kilátóteraszának üvegből készült alja repedt apró darabokra.","id":"20190613_felhokarcolo_uveg_kilato_skydeck_repedes_chicago","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9ad74c0-38bd-487d-a379-e2741ad90a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"14eed9b9-4c57-41a2-a6f7-299155fb2cb1","keywords":null,"link":"/elet/20190613_felhokarcolo_uveg_kilato_skydeck_repedes_chicago","timestamp":"2019. június. 13. 09:57","title":"Valóra vált minden üvegpadlót utáló rémálma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"daf09b70-463d-4804-8fae-8b56e98aac79","c_author":"SAP","category":"brandcontent","description":"Nemcsak a nagyvállalatok, hanem a kis- és közepes vállalkozások számára is óriási előnyt jelent a modern vállalatirányítási szoftverek alkalmazása. A rendszerek használatával az ügymenet is egyszerűsödik, így pedig rengeteg pénzt és időt lehet megspórolni, emellett az üzleti eredmény radikális növekedéséhez is hozzájárulnak. ","shortLead":"Nemcsak a nagyvállalatok, hanem a kis- és közepes vállalkozások számára is óriási előnyt jelent a modern...","id":"20190611_SAP_HANA_Eurojet_vallalatuzemeltetes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=daf09b70-463d-4804-8fae-8b56e98aac79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"50c77f05-ef93-4d48-a2ad-852aaac0d25f","keywords":null,"link":"/brandcontent/20190611_SAP_HANA_Eurojet_vallalatuzemeltetes","timestamp":"2019. június. 11. 15:30","title":"Cége van? Pénzt és idő spórolhat ezzel a megoldással!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":true,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":true,"c_isbranded":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22a942f2-7d13-4fd0-b298-1647e20c8c63","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Óránként 90 kávét képesek elkészíteni azok a robotbaristák, amelyeket a dél-koreai Dal.komm Coffee kávéházlánc állított szolgálatba 45 kávézójában üzletközpontokban, iskolákban, vállalati kantinokban és egy repülőtéren.","shortLead":"Óránként 90 kávét képesek elkészíteni azok a robotbaristák, amelyeket a dél-koreai Dal.komm Coffee kávéházlánc állított...","id":"20190611_robotbaristak_delkoreai_kavehaz_dal_komm","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=22a942f2-7d13-4fd0-b298-1647e20c8c63&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b8faa4ca-c47f-438b-910d-44dad68fcfb2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190611_robotbaristak_delkoreai_kavehaz_dal_komm","timestamp":"2019. június. 11. 13:03","title":"Kedvenc kávézójában mennyi idő alatt főzik le a kávét? Itt 40 mp kell hozzá – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86b0c643-529b-4ecf-a462-c9ea9683959c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Inkább polgármesternek indul októberben.","shortLead":"Inkább polgármesternek indul októberben.","id":"20190613_Lemond_parlamenti_mandatumarol_a_jobbikos_Kepli_Lajos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=86b0c643-529b-4ecf-a462-c9ea9683959c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fe64ab37-13ef-473e-baa9-6b73ee0866d7","keywords":null,"link":"/itthon/20190613_Lemond_parlamenti_mandatumarol_a_jobbikos_Kepli_Lajos","timestamp":"2019. június. 13. 08:48","title":"Lemond parlamenti mandátumáról a jobbikos Kepli Lajos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]