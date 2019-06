Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2b514d4f-7d3b-495f-9358-de2f8821517e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Burjátföldön szenvedett balesetet az Angara légitársaság egyik utasszállítója csütörtökön, miután hajtóműhiba miatt a gép fékezni sem tudott, és túlfutott a leszállópályán. A balesetnek két halottja van.","shortLead":"Burjátföldön szenvedett balesetet az Angara légitársaság egyik utasszállítója csütörtökön, miután hajtóműhiba miatt...","id":"20190627_tulfutott_repulo_lezuhant_kenyszerleszallas_oroszorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2b514d4f-7d3b-495f-9358-de2f8821517e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"205ebb3c-4482-47dd-a8d1-dae0a13adf78","keywords":null,"link":"/tudomany/20190627_tulfutott_repulo_lezuhant_kenyszerleszallas_oroszorszag","timestamp":"2019. június. 27. 13:33","title":"Szinte semmi nem maradt a repülőből, amelyik hajtóműhiba miatt egy épületbe csapódott Oroszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7627c93f-23bb-43b2-a1c9-7532200414a1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Ford feltámasztotta a jó ideje nem használt Puma nevet, melyet a régi időkhöz hasonlóan ezúttal is egy Fiesta-technikájú modell kapott meg. ","shortLead":"A Ford feltámasztotta a jó ideje nem használt Puma nevet, melyet a régi időkhöz hasonlóan ezúttal is...","id":"20190626_sportos_kis_divatterepjaro_megerkezett_a_ford_puma","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7627c93f-23bb-43b2-a1c9-7532200414a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8d4345b7-6e48-4aa0-b08d-d3e2c24612d8","keywords":null,"link":"/cegauto/20190626_sportos_kis_divatterepjaro_megerkezett_a_ford_puma","timestamp":"2019. június. 26. 08:21","title":"Sportos kis divatterepjáró: megérkezett a Ford Puma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bbfadd2e-193f-420b-b4e9-b8084e27aa0c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A színész azt mondja, szerinte az igazság és a nyilvánosság védelmet ad.","shortLead":"A színész azt mondja, szerinte az igazság és a nyilvánosság védelmet ad.","id":"20190627_Nagy_Ervin_Sokan_hittek_a_kommunizmusban_es_hisznek_most_a_Fideszben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=bbfadd2e-193f-420b-b4e9-b8084e27aa0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7b78506-b48d-4a52-86de-45971107006b","keywords":null,"link":"/elet/20190627_Nagy_Ervin_Sokan_hittek_a_kommunizmusban_es_hisznek_most_a_Fideszben","timestamp":"2019. június. 27. 09:26","title":"Nagy Ervin: Sokan hittek a kommunizmusban, és hisznek most a Fideszben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"72f7f271-58ab-4278-a15c-50a73ec3210b","c_author":"Dercsényi Dávid","category":"itthon","description":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatot indít a politikus aláírásgyűjtése miatt, mert külföldre kerülhettek magyar állampolgárok adatai, ami miatt az adatvédelmi biztos Péterfalvi Attila korábban a kormányközeli sajtóban hangot adott az aggályainak. Hadházy szerint politikai alapú támadások érik, de ez jó, mert azt mutatja, a Fideszt zavarja az aláírásgyűjtés sikere. Szerinte nem követett el hibát.\r

\r

","shortLead":"A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság (NAIH) vizsgálatot indít a politikus aláírásgyűjtése miatt, mert...","id":"20190626_Vizsgalat_indul_Hadhazy_Akos_EUugyeszsegi_alairasgyujtese_miatt","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=72f7f271-58ab-4278-a15c-50a73ec3210b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0daee174-9d5d-42e9-90cb-75487bef2ce7","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Vizsgalat_indul_Hadhazy_Akos_EUugyeszsegi_alairasgyujtese_miatt","timestamp":"2019. június. 26. 14:35","title":"Vizsgálat indul Hadházy Ákos EU-ügyészségi aláírásgyűjtése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4adc1610-fd6a-4861-b993-820be3eae738","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A Repülőterek Nemzetközi Tanácsa (ACI) kezdeményezésére 194 európai repülőtér vállalta, hogy 2050-re üzemelése nem jár szén-dioxid-kibocsátással, a kezdeményezéshez a Budapest Liszt Ferenc Nemzetközi Repülőteret üzemeltető Budapest Airport is csatlakozott.","shortLead":"A Repülőterek Nemzetközi Tanácsa (ACI) kezdeményezésére 194 európai repülőtér vállalta, hogy 2050-re üzemelése nem jár...","id":"20190626_A_budapesti_repuloter_sem_fog_szendioxidot_kibocsatani","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4adc1610-fd6a-4861-b993-820be3eae738&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e813c4af-c761-4a2d-98d3-6ee2e50f3d6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_A_budapesti_repuloter_sem_fog_szendioxidot_kibocsatani","timestamp":"2019. június. 26. 16:35","title":"A budapesti repülőtér sem fog szén-dioxidot kibocsátani","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac88ac55-da67-42a0-a1a2-86b3a70cf6b8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Joseph Stiglitz szerint a gazdaság és a technológia készen áll arra, hogy lépjünk a klímaváltozás ellen, csak a politika nem.","shortLead":"Joseph Stiglitz szerint a gazdaság és a technológia készen áll arra, hogy lépjünk a klímaváltozás ellen, csak...","id":"20190626_Megerositene_a_gazdasagot_a_klimavaltozas_elleni_harc__vezette_le_a_Nobeldijas_kozgazdasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ac88ac55-da67-42a0-a1a2-86b3a70cf6b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4489de8c-d3bf-4f3e-865a-d789bf743f81","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Megerositene_a_gazdasagot_a_klimavaltozas_elleni_harc__vezette_le_a_Nobeldijas_kozgazdasz","timestamp":"2019. június. 26. 07:02","title":"Megerősítené a gazdaságot a klímaváltozás elleni harc – vezette le a Nobel-díjas közgazdász","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nehéz megjósolni a minőséget, szeszélyes volt az időjárás.","shortLead":"Nehéz megjósolni a minőséget, szeszélyes volt az időjárás.","id":"20190626_Meg_annal_is_rosszabb_lesz_a_buzatermes_mint_vartak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f0cbb8d-f720-4a38-8fe6-4ca5fb2c765a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d2bcb81-ef75-4ece-b721-0c371958fbb0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Meg_annal_is_rosszabb_lesz_a_buzatermes_mint_vartak","timestamp":"2019. június. 26. 11:28","title":"Még annál is rosszabb lesz a búzatermés, mint várták","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Így már nem akadály, ha valaki ebből akar visszafizetni egy másik kölcsönt. Szerdán jönnek a pontos szabályok.","shortLead":"Így már nem akadály, ha valaki ebből akar visszafizetni egy másik kölcsönt. Szerdán jönnek a pontos szabályok.","id":"20190625_MNB_A_babavaro_hitel_miatt_valtoznak_az_adossagfek_szabalyai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d3ae39e9-bde2-430d-84aa-6cd1368723c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fe8457-39df-431a-a8a4-31cbd65f6548","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190625_MNB_A_babavaro_hitel_miatt_valtoznak_az_adossagfek_szabalyai","timestamp":"2019. június. 25. 17:42","title":"MNB: A babaváró hitel miatt változnak az adósságfék szabályai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]