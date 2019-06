Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tűzesetben elhunyt kislány a bátyjával ment fel a tetőre, és a rendőrség közlése szerint ők okozták a tüzet a fabódéban. Anyjuk azt mondta, csak fél órára hagyta magukra őket.","shortLead":"A tűzesetben elhunyt kislány a bátyjával ment fel a tetőre, és a rendőrség közlése szerint ők okozták a tüzet...","id":"20190627_Tragedia_a_MOM_Sportnal_Videora_akartak_venni_hogy_eg_a_fahaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fae2eab4-7eae-43a5-a13c-93c06d0c96dc","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Tragedia_a_MOM_Sportnal_Videora_akartak_venni_hogy_eg_a_fahaz","timestamp":"2019. június. 27. 08:16","title":"Tragédia a MOM Sportnál: videóra akarták venni, hogy ég a faház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","shortLead":"Tippeljen, mikor jelent meg ezzel a címlappal a HVG hetilap?","id":"20190626_Tippjatek_210_mikori_ez_a_HVGcimlap_szavazas_HVG40","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=076d89d7-c984-4609-9330-2918e880b876&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f2be59f-8486-4405-b695-649e09bccb93","keywords":null,"link":"/kultura/20190626_Tippjatek_210_mikori_ez_a_HVGcimlap_szavazas_HVG40","timestamp":"2019. június. 26. 10:15","title":"Tippjáték 2/10: mikori ez a HVG-címlap?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3adad408-758a-4c3f-98e0-642319be7502","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sürgősségi rendelettel kerülte meg a román kormány a parlamentet, így léptette érvénybe az új közigazgatási törvénykönyvét, amelynek szövege még nem ismert. Az elnök is tiltakozik.","shortLead":"Sürgősségi rendelettel kerülte meg a román kormány a parlamentet, így léptette érvénybe az új közigazgatási...","id":"20190625_Kozigazgatasi_torvenykonyv_Trukkel_kerulte_meg_a_torvenyhozast_a_roman_kormany","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3adad408-758a-4c3f-98e0-642319be7502&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1503418d-3255-4af8-8c80-4a7f7ada17e4","keywords":null,"link":"/vilag/20190625_Kozigazgatasi_torvenykonyv_Trukkel_kerulte_meg_a_torvenyhozast_a_roman_kormany","timestamp":"2019. június. 25. 19:31","title":"Közigazgatási törvénykönyv: Trükkel kerülte meg a törvényhozást a román kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03f44275-3bae-483d-8c65-e24cc8c8daa6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Sátory Károly külön Facebook-bejegyzést írt, amiben meghálálta a munkát.","shortLead":"Sátory Károly külön Facebook-bejegyzést írt, amiben meghálálta a munkát.","id":"20190625_Megkoszonte_a_szombathelyi_fideszes_hogy_ismeretlenek_elbontottak_a_Kutyapart_buszmegallojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03f44275-3bae-483d-8c65-e24cc8c8daa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b55ff5c-0692-444f-acef-3c0498d7ce82","keywords":null,"link":"/itthon/20190625_Megkoszonte_a_szombathelyi_fideszes_hogy_ismeretlenek_elbontottak_a_Kutyapart_buszmegallojat","timestamp":"2019. június. 25. 16:18","title":"Megköszönte a szombathelyi fideszes, hogy ismeretlenek elbontották a Kutyapárt buszmegállóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f8c2e96-f6fd-4c46-a5a3-dbe6852c8cb2","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az amerikai kormányzat éppen a készülék premierje előtti napokban tette világossá, hogy embargót rendel el a Huaweijel szemben, így rövid ideig az is kérdéses volt, lesz-e megvásárolható termék a Huawei-csoporthoz tartozó Honor mobiljából. A Honor 20-at végül bemutatták, de több országban is elhalasztották piaci bevezetését. A vállalat kedden jelentette be, végül Magyarországra is elhozza a telefont, igaz, nem a legjobb kiadását.","shortLead":"Az amerikai kormányzat éppen a készülék premierje előtti napokban tette világossá, hogy embargót rendel el a Huaweijel...","id":"20190625_honor_20_okostelefon_huawei_bojkott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f8c2e96-f6fd-4c46-a5a3-dbe6852c8cb2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5d04501e-6507-442b-863e-d4ec3e4317d6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190625_honor_20_okostelefon_huawei_bojkott","timestamp":"2019. június. 25. 10:33","title":"Augusztustól Magyarországon is elkezdik árulni a Huawei/Honor megkésett telefonját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Addig nem lehet e-cigarettát árulni San Franciscóban, amíg a gyógyszer- és élelmiszer-felügyelet nem vizsgálja meg azokat.","shortLead":"Addig nem lehet e-cigarettát árulni San Franciscóban, amíg a gyógyszer- és élelmiszer-felügyelet nem vizsgálja meg...","id":"20190626_San_Franciscoban_betiltottak_az_ecigarettakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d18a7b1e-48a8-4e52-a22d-253d55037515&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"098cded9-cd20-4c51-9c0e-ccb84ef8625a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_San_Franciscoban_betiltottak_az_ecigarettakat","timestamp":"2019. június. 26. 05:33","title":"San Franciscóban betiltották az e-cigarettákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d091cd-317c-4cf3-96aa-846ef3751378","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az erő, a pénz és a hatalom a Fidesznél van, az ellenzéknek mást kell kitalálnia, ha le akarja győzni Tarlós Istvánt, mondta Karácsony Gergely.","shortLead":"Az erő, a pénz és a hatalom a Fidesznél van, az ellenzéknek mást kell kitalálnia, ha le akarja győzni Tarlós Istvánt...","id":"20190626_Karacsony_Szeretek_nagyvonalu_lenni","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=28d091cd-317c-4cf3-96aa-846ef3751378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3da27774-198c-49c1-b93c-c0eb94316f0d","keywords":null,"link":"/itthon/20190626_Karacsony_Szeretek_nagyvonalu_lenni","timestamp":"2019. június. 26. 20:20","title":"Karácsony: Szeretek nagyvonalú lenni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Kiváló tudományos tevékenységéért és a közjó szolgálatáért.","shortLead":"Kiváló tudományos tevékenységéért és a közjó szolgálatáért.","id":"20190626_Matolcsy_Gyorgynek_adomanyozott_tiszteletbeli_doktori_cimet_a_Kaposvari_Egyetem","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c021b325-e5de-42da-868a-59be5daf8019","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190626_Matolcsy_Gyorgynek_adomanyozott_tiszteletbeli_doktori_cimet_a_Kaposvari_Egyetem","timestamp":"2019. június. 26. 14:56","title":"Matolcsy Györgynek adományozott tiszteletbeli doktori címet a Kaposvári Egyetem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]