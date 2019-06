Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Az alapvető politikai ellenfelek ebben a kérdésben egy platformra kerültek. A klímasemlegességi határozat megfúrásának hátterében pedig EU-s költségvetési megfontolások is állnak, olvasható az a heti HVG-ben.

\r

Az alapvető politikai ellenfelek ebben a kérdésben egy platformra kerültek. A klímasemlegességi határozat megfúrásának...","id":"20190627_Igy_talalt_egymasra_Macron_es_Orban_a_demokratikus_csucsjelolti_rendszer_elleni_harcban 2019. június. 27. 14:21 Így talált egymásra Macron és Orbán a demokratikus csúcsjelölti rendszer elleni harcban Huszonhat terméket teszteltek, mindegyik iható volt, de a legismertebb hazai keserűlikőrök nem ízlettek a Nébih-munkatársaknak. 2019. június. 27. 09:13 Leszerepelt az Unicum és a Jager a Nébih keserűlikőr-tesztjén A tisztán elektromos változatot követően most a belsőégésű motoros változatokról is lehullott a lepel. A tisztán elektromos változatot követően most a belsőégésű motoros változatokról is lehullott a lepel. 2019. június. 27. 11:21 4,5 millió forinttól indul a teljesen új Opel Corsa A világ közel 200 nagyvárosában tette elérhetővé a Google a térképes szolgáltatásában azt az új funkciót, ami megpróbálja pontosan megmondani, mennyire zsúfolt a közeledő járat. 2019. június. 27. 19:33 Mostantól azt is jelzi a Google Térkép, érdemes-e felszállni a buszra Az M3 metróvonal rekonstrukciójának egyik alapvető célja, hogy az azbesztmentesítés teljes körűen megvalósuljon, és minden egészségre káros anyagtól megtisztuljon a metró területe. 2019. június. 26. 19:20 Azbeszttartartalmú szigetelést találtak a 3-as metró felújításakor Anyjuk azt mondta, csak fél órára hagyta magukra őket. A tűzesetben elhunyt kislány a bátyjával ment fel a tetőre, és a rendőrség közlése szerint ők okozták a tüzet a fabódéban. 2019. június. 27. 08:16 Tragédia a MOM Sportnál: videóra akarták venni, hogy ég a faház Amíg csak bírja szusszal. Puzsér Róbert is megszólalt azt követően, hogy Karácsony Gergely nyerte az előválasztás második fordulóját. Amíg csak bírja szusszal. 2019. június. 26. 19:59 Puzsér: Karácsony „hazudott, hazudik és hazudni fog" Miután a "zenei fesztiválra is beette magát a propaganda", noÁr úgy döntött, hogy bojkottálja a VOLT-ot. Arra kéri a magyar fellépőket és a fesztiválozókat, hogy álljanak ki a zene és a zenei rendezvények függetlenségéért. 2019. június. 28. 11:54 Bojkottálja a VOLT fesztivált noÁr az Orbán-videó miatt