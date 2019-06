Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"93644773-fb03-47c7-8e09-128845cd903b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ő a 26. a halottak közül.","shortLead":"Ő a 26. a halottak közül.","id":"20190628_A_Hableany_ujabb_aldozata_a_Csepelszigetnel_talalt_holttest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=93644773-fb03-47c7-8e09-128845cd903b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d5d6cc6-aa4d-41e7-921c-a30ac52f70b8","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_A_Hableany_ujabb_aldozata_a_Csepelszigetnel_talalt_holttest","timestamp":"2019. június. 28. 08:21","title":"A Hableány újabb áldozata a Csepel-szigetnél talált holttest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Kirúgták egy alkalmazottjukat, aki a melegjogok melletti kiállást kritizálta. A lengyel kormány szerint diszkriminálják a katolikusokat. ","shortLead":"Kirúgták egy alkalmazottjukat, aki a melegjogok melletti kiállást kritizálta. A lengyel kormány szerint diszkriminálják...","id":"20190629_Diszkriminacio_vagy_melegjogok_vedelme_Ossztuz_ala_kerult_a_lengyel_IKEA","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d90a10a5-dc7c-4fb8-8b89-68f369e5d176","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190629_Diszkriminacio_vagy_melegjogok_vedelme_Ossztuz_ala_kerult_a_lengyel_IKEA","timestamp":"2019. június. 29. 08:00","title":"Diszkrimináció vagy melegjogok védelme? Össztűz alá került a lengyel IKEA","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Új kihívások várnak a kommunikációs államtitkárra. ","shortLead":"Új kihívások várnak a kommunikációs államtitkárra. ","id":"20190627_Kovacs_Zoltan_Nimrod_vadaszujsag_foszerkeszto_kinevezes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0e539356-5a9b-4917-90e8-af46355fd43f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c465cef2-db2f-4bc0-ba08-511a97fe2b24","keywords":null,"link":"/itthon/20190627_Kovacs_Zoltan_Nimrod_vadaszujsag_foszerkeszto_kinevezes","timestamp":"2019. június. 27. 15:06","title":"Vadászújság főszerkesztője lett Kovács Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"702a4361-ebb9-4845-bd67-c197afe853a1","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A védőbeszéd és az elsőfokú ítélet ősszel várható a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.","shortLead":"A védőbeszéd és az elsőfokú ítélet ősszel várható a Pesti Központi Kerületi Bíróságon.","id":"20190628_Letoltendot_kert_Hunvaldra_az_ugyesz","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=702a4361-ebb9-4845-bd67-c197afe853a1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f8f2c81-5243-4c2b-90d6-9933c7fb1e39","keywords":null,"link":"/itthon/20190628_Letoltendot_kert_Hunvaldra_az_ugyesz","timestamp":"2019. június. 28. 18:32","title":"Letöltendőt kért Hunvaldra az ügyész","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"951d08ae-a208-40c1-a18e-4ce7cbd20f04","c_author":"Samsung","category":"brandchannel","description":"Kell-e tartanunk az előttünk álló bizonytalan, robotikai forradalom küszöbén álló jövőtől? Egyáltalán tudhatunk-e bármit is arról, hogy mi vár ránk a következő években, évtizedekben? Jövőkutató szakértők vázolták fel a lehetséges forgatókönyveket, ott voltunk mi is. \r

","shortLead":"Kell-e tartanunk az előttünk álló bizonytalan, robotikai forradalom küszöbén álló jövőtől? Egyáltalán tudhatunk-e...","id":"samsungbch_20190628_jovokutatas_samsung_mesterseges_intelligencia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=951d08ae-a208-40c1-a18e-4ce7cbd20f04&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b81c7d8f-5949-4b9e-b3b8-0430b047c8fe","keywords":null,"link":"/brandchannel/samsungbch_20190628_jovokutatas_samsung_mesterseges_intelligencia","timestamp":"2019. június. 28. 17:30","title":"Szép új világ - Mit mondanak most a jövőkutatók a ránk váró világról?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"Samsung Electronics Magyar Zrt.","c_partnerlogo":"2c0ec50a-f6ed-4bd1-95d8-7983a8d77fc7","c_partnertag":"Samsung"},{"available":true,"c_guid":"6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tudósok után az amerikai meteorológusok is kongatják a vészharangot az 5G miatt. Úgy vélik, az új típusú mobilhálózat gondot okozhat az időjárási adatokat és vészhelyzeteket is jelző műholdaknál.","shortLead":"A tudósok után az amerikai meteorológusok is kongatják a vészharangot az 5G miatt. Úgy vélik, az új típusú mobilhálózat...","id":"20190628_5g_mobilhalozat_meteorologia_idojaras_elorejelzes_muhold","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fb794d0-97df-416b-9f1c-52d54b745e5d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8da6a13e-d497-496d-92c4-c31e8cd508e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20190628_5g_mobilhalozat_meteorologia_idojaras_elorejelzes_muhold","timestamp":"2019. június. 28. 09:03","title":"Aggódnak a meteorológusok az 5G miatt: szerintük komoly bajt hozhat az új mobilhálózat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f91c41b7-9ada-49e9-9f62-662c9b9bf038","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Szinte végig a szlovének vezettek, de a végén a válogatott belehúzott, és legyőzte a szlovén csapatot.","shortLead":"Szinte végig a szlovének vezettek, de a végén a válogatott belehúzott, és legyőzte a szlovén csapatot.","id":"20190627_Jo_hajraval_gyozott_a_magyar_noi_kosarlabdavalogatott_Szlovenia_ellen_az_Ebn","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f91c41b7-9ada-49e9-9f62-662c9b9bf038&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69d3a743-208c-4327-9d4e-dabd7a6a02fd","keywords":null,"link":"/sport/20190627_Jo_hajraval_gyozott_a_magyar_noi_kosarlabdavalogatott_Szlovenia_ellen_az_Ebn","timestamp":"2019. június. 27. 18:19","title":"Jó hajrával győzött a magyar női kosárlabda-válogatott Szlovénia ellen az Eb-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d582101-dc29-4c17-9d45-127f0141fdd5","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Hatjegyű számokat szoroz össze, köbgyököt von fejben, és csak 11 éves. A szegedi Szin Jázmin a Kis Zseni Mentális Aritmetikai Iskolába jár, és nemzetközi versenyeken ér el kiváló helyezéseket. Megpróbáltunk utánajárni, hogy csinálja, és bekukkantottunk az intézménybe is. Kiderült, nem csak zseniké a Kis Zseni, és megtanultuk a szorobán alapjait is.\r

\r

","shortLead":"Hatjegyű számokat szoroz össze, köbgyököt von fejben, és csak 11 éves. A szegedi Szin Jázmin a Kis Zseni Mentális...","id":"20190628_mentalis_aritmetika_kis_zseni_oktatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4d582101-dc29-4c17-9d45-127f0141fdd5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46d5b3a8-2338-408c-9774-4c0bcaabfcc6","keywords":null,"link":"/elet/20190628_mentalis_aritmetika_kis_zseni_oktatas","timestamp":"2019. június. 28. 11:20","title":"\"A közoktatásban nem nyitottak a módszereinkre\" – A Kis Zseni iskolák titka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]