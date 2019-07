Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Azonnal nyilvánosságra kell hozni, hogy megoldott-e a Veszprém megyei kórházak diagnosztikai laborháttere, és ha nem, még ma megoldást kell találniuk az egészségügyi szerveknek – véli a Társaság a Szabadságjogokért. A jogszabályok értelmében ugyanis nem működhet kórház laboratóriumi diagnosztikai háttér nélkül – áll a jogvédő civil szervezet közleményében. Sem a megyei kormányhivatal, sem a tiszti főorvos nem árulja el, mi a pontos helyzet, csak szivárgó hírekből tudható, hogy az egész megye kórházi laborháttér nélkül maradt. Ez mérföldkő a magyar egészségügyben: ilyen súlyos és ennyi embert érintő összeomlás eddig még nem történt. A TASZ orvost, egészségügyi dolgozót és beteget is keres, hogy legyenek ügyfelei a jogsértés miatt indítandó eljárásban. Azonnal nyilvánosságra kell hozni, hogy megoldott-e a Veszprém megyei kórházak diagnosztikai laborháttere, és ha nem...","id":"20190704_TASZ_Egeszsegugyi_valsaghelyzet_lehet_megis_titkoloznak_a_Veszprem_megyei_laborkrizisrol","timestamp":"2019. július. 04. 11:58","title":"TASZ: Egészségügyi válsághelyzet lehet, mégis titkolóznak a Veszprém megyei laborkrízisről Kiemelten veszélyeztetett 500 ezer gyerek. ","shortLead":"A hálózatot helyreállító munkások közül pedig többen meghaltak az ágyúzásban. A hálózatot helyreállító munkások közül pedig többen meghaltak az ágyúzásban. Kiemelten veszélyeztetett 500 ezer gyerek.","id":"20190704_Unicef_Milliokat_veszelyeztet_KeletUkrajnaban_a_harcok_miatt_kialakulo_ivovizhiany","timestamp":"2019. július. 04. 12:13","title":"UNICEF: Milliókat veszélyeztet Kelet-Ukrajnában a harcok miatt kialakuló ivóvízhiány A portál szerint nem fog javulni a helyzet.","shortLead":"A visegrádi négyeket, Csehországot, Lengyelországot, Magyarországot és Szlovákiát, valamint a közép-európaiakkal...","id":"20190703_A_visegradi_negyek_es_Salviniek_meg_sok_fejfajast_fognak_okozni_az_EUban__nemet_velemeny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=00a03870-1d75-46ac-ba8f-4983a7593262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"92ee59d7-317f-4e60-b001-5cc5da48eb88","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_A_visegradi_negyek_es_Salviniek_meg_sok_fejfajast_fognak_okozni_az_EUban__nemet_velemeny","timestamp":"2019. július. 03. 11:57","title":"A visegrádi négyek és Salviniék még sok fejfájást fognak okozni az EU-ban – német vélemény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a767e0e-47a3-41f2-8ec4-db4c3eb4e6c5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Szemtanúk fényes tárgyat láttak leesni róla. A szemlekor kiderült, mit hagyott el. ","shortLead":"Szemtanúk fényes tárgyat láttak leesni róla. A szemlekor kiderült, mit hagyott el. Szemtanúk fényes tárgyat láttak leesni róla. A szemlekor kiderült, mit hagyott el.","id":"20190702_leszakadt_ajto_ferihegy_repuloter_leszallas","timestamp":"2019. július. 02. 20:44","title":"Leszakadt a csomagtere ajtaja, visszafordult egy gép Ferihegyre Következik-e a döntésből, hogy a szolgáltatók, kereskedők vallásukra hivatkozva megkülönböztethetik a vevőiket?","shortLead":"Lelkiismereti szabadság vagy a diszkrimináció tilalma – mi a fontosabb? Lelkiismereti szabadság vagy a diszkrimináció tilalma – mi a fontosabb? A lengyel alkotmánybíróság szerint az előbbi, és ez heves vitákat váltott ki. Következik-e a döntésből, hogy a szolgáltatók, kereskedők vallásukra hivatkozva megkülönböztethetik a vevőiket?","id":"20190703_Egy_nyomdasz_miatt_futhat_zatonyra_a_lengyel_alkotmany","timestamp":"2019. július. 03. 14:49","title":"Egy nyomdász miatt futhat zátonyra a lengyel alkotmány