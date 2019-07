Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"bf76c79f-c6a7-4fc1-bad6-294fb80bbbcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az okos fényszórók olyan számítási teljesítménnyel rendelkeznek, mint egy néhány évvel ezelőtti komplett otthoni számítógép. Nem mellesleg pedig jelentősen javítanak a közlekedés biztonságán.","shortLead":"Az okos fényszórók olyan számítási teljesítménnyel rendelkeznek, mint egy néhány évvel ezelőtti komplett otthoni...","id":"20190701_adaptiv_fenyszoro_intelligens_fenyszoro_automatikus_tavolsagi_feny","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bf76c79f-c6a7-4fc1-bad6-294fb80bbbcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"876808be-b39c-43eb-9d2e-a07aecaf32bc","keywords":null,"link":"/cegauto/20190701_adaptiv_fenyszoro_intelligens_fenyszoro_automatikus_tavolsagi_feny","timestamp":"2019. július. 01. 12:00","title":"Csak semmi vakítás: miért nagyszerűek az adaptív fényszórók?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"965017ab-32d1-49a8-bf69-76c3258a9a70","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"A kormány is 1,6 milliárddal támogatja meg a beruházást. ","shortLead":"A kormány is 1,6 milliárddal támogatja meg a beruházást. ","id":"20190701_Delkoreai_akkumulatorgyarto_koltozik_Komaromba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=965017ab-32d1-49a8-bf69-76c3258a9a70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e05b5208-a61d-44ae-9a7d-ce3cdee3a4ff","keywords":null,"link":"/kkv/20190701_Delkoreai_akkumulatorgyarto_koltozik_Komaromba","timestamp":"2019. július. 01. 13:11","title":"Dél-koreai akkumulátorgyártó költözik Komáromba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d0aaa52-086c-4f4b-888c-ea55f7867051","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Elképzelhető, hogy Trump és Kim csak kezet fognak egymással, mindazonáltal azt is hozzátette, hogy \"egy kézfogás nagyon sokat jelenthet\" - mondta a vasárnapra tervezett találkozóról a dél-koreai elnök.","shortLead":"Elképzelhető, hogy Trump és Kim csak kezet fognak egymással, mindazonáltal azt is hozzátette, hogy \"egy kézfogás nagyon...","id":"20190630_Trump_a_demilitarizalt_ovezetben_talalkozik_Kim_Dzsong_Unnal_a_delkoreai_elnok_is_elkiseri","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3d0aaa52-086c-4f4b-888c-ea55f7867051&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beb1a902-e98b-45d0-a35f-a313298d1dbd","keywords":null,"link":"/vilag/20190630_Trump_a_demilitarizalt_ovezetben_talalkozik_Kim_Dzsong_Unnal_a_delkoreai_elnok_is_elkiseri","timestamp":"2019. június. 30. 07:23","title":"Trump a demilitarizált övezetben találkozik Kim Dzsong Unnal, a dél-koreai elnök is elkíséri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","shortLead":"Összegyűjtöttük egy cikkbe a hét legérdekesebb, legolvasottabb technológiai és tudományos témáit.","id":"20190630_huawei_embargo_feloldasa_google_maps_navigacio_hiba_gmail_dinamikus_email_europai_hohullam","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2e3ecf6a-3114-4076-9eab-f91b55a0d347&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef371eab-f266-47fd-a45a-72dc71486207","keywords":null,"link":"/tudomany/20190630_huawei_embargo_feloldasa_google_maps_navigacio_hiba_gmail_dinamikus_email_europai_hohullam","timestamp":"2019. június. 30. 12:00","title":"Ez történt: megszületett a Trump-döntés, ami után százmilliók lélegezhetnek fel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b41b7fe-0507-4f73-92e9-5650777e1a02","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Országos kampánnyal célozza a Magyar Turisztikai ügynökség a 6-10 éves gyerekeket. A Kajla nevű kabalafiguráról elnevezett \"útlevelükkel\" ingyenesen vonatozhatnak, a kísérők kedvezményt kapnak.","shortLead":"Országos kampánnyal célozza a Magyar Turisztikai ügynökség a 6-10 éves gyerekeket. A Kajla nevű kabalafiguráról...","id":"20190630_A_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_rarepult_a_610_eves_gyerekekre","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6b41b7fe-0507-4f73-92e9-5650777e1a02&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5abfecb1-e027-4f94-809e-7cf4ae0ca22d","keywords":null,"link":"/kkv/20190630_A_Magyar_Turisztikai_Ugynokseg_rarepult_a_610_eves_gyerekekre","timestamp":"2019. június. 30. 21:20","title":"A Magyar Turisztikai Ügynökség rárepült a 6-10 éves gyerekekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0c785a9-c732-40b8-8a45-215a23e540a8","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"itthon","description":"A miniszterelnök szerint Timmermans egy jó harcos, csak hát ugyebár Sorosé.","shortLead":"A miniszterelnök szerint Timmermans egy jó harcos, csak hát ugyebár Sorosé.","id":"20190701_Orban_Viktor_EUcsucs_Frans_Timmermans_Manfred_Weber","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0c785a9-c732-40b8-8a45-215a23e540a8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c18a649c-69d3-4356-a6ac-c3b7b6fae52e","keywords":null,"link":"/itthon/20190701_Orban_Viktor_EUcsucs_Frans_Timmermans_Manfred_Weber","timestamp":"2019. július. 01. 19:50","title":"Orbán: Krimiszerű volt a rendkívüli EU-csúcs","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0623e057-c04d-4c58-b9a7-a90b09508865","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Még egy mérsékelt mértékű globális felmelegedés is növelni fogja az energiaszükségletet a világon 2050-re – mutatták ki klímakutatók a Nature Communications című tudományos folyóiratban megjelent tanulmányukban. ","shortLead":"Még egy mérsékelt mértékű globális felmelegedés is növelni fogja az energiaszükségletet a világon 2050-re – mutatták ki...","id":"20190630_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_ellensulyozasa_energiaszukseglet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0623e057-c04d-4c58-b9a7-a90b09508865&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84a3e5d0-a35f-4369-9b4a-bfd501ce961e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190630_globalis_felmelegedes_klimavaltozas_ellensulyozasa_energiaszukseglet","timestamp":"2019. június. 30. 08:03","title":"Ördögi körbe kerülhet az emberiség a globális felmelegedésben: egyre több energia kellene, hogy ellensúlyozzuk ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b0e5bbe-0624-4265-b6b3-446d14e99073","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyra nőtt, de ingyen csinálták. Most búcsúznak tőle. ","shortLead":"Nagyra nőtt, de ingyen csinálták. Most búcsúznak tőle. ","id":"20190701_Hetedik_sor_kozepe_filmes_portal_megszunik","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=1b0e5bbe-0624-4265-b6b3-446d14e99073&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15155d49-d611-4e35-aa90-0c83a21edd48","keywords":null,"link":"/kultura/20190701_Hetedik_sor_kozepe_filmes_portal_megszunik","timestamp":"2019. július. 01. 16:21","title":"Tíz év után megszűnik A hetedik sor közepe filmes portál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]