[{"available":true,"c_guid":"b0b62062-a69c-4793-9778-9387b163bc4a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az első szerencsés megrendelő hamarosan beleülhet a több mint 1 700 lóerős négykerekűbe. ","shortLead":"Az első szerencsés megrendelő hamarosan beleülhet a több mint 1 700 lóerős négykerekűbe. ","id":"20190703_megkezdodott_a_480_kmh_vegsebessegu_uj_hiperauto_gyartasa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0b62062-a69c-4793-9778-9387b163bc4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa102271-31d2-40dc-b67a-79db79eb53f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_megkezdodott_a_480_kmh_vegsebessegu_uj_hiperauto_gyartasa","timestamp":"2019. július. 03. 13:21","title":"Megkezdődött a 480 km/h végsebességű új hiperautó gyártása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"577b2c3b-8299-4bb8-9361-178e5cf84ef3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyot néztek a OnePlus új mobiljának a tulajdonosai, amikor a készülékeiken kínai írásjelek tűntek föl. A gyártó szerint egyszerű bakiról, nem pedig biztonsági problémáról van szó.","shortLead":"Nagyot néztek a OnePlus új mobiljának a tulajdonosai, amikor a készülékeiken kínai írásjelek tűntek föl. A gyártó...","id":"20190701_oneplus_7_pro_uzenet_kinai_irasjelek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=577b2c3b-8299-4bb8-9361-178e5cf84ef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8774d75e-aa5f-47ae-8051-a68053761d2e","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_oneplus_7_pro_uzenet_kinai_irasjelek","timestamp":"2019. július. 01. 19:03","title":"A szívbajt hozta a OnePlus a felhasználókra egy tömegesen kiküldött üzenet miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A miniszter szerint az egészségügyből érkező egyre szörnyűbb hírek ellenére nincs semmi probléma az ellátással. ","shortLead":"A miniszter szerint az egészségügyből érkező egyre szörnyűbb hírek ellenére nincs semmi probléma az ellátással. ","id":"20190702_Kasler_szerint_elkezdtek_hazajonni_az_orvosok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=159a5e16-f8af-42e2-b5ef-160f83d9618f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21d631c3-37d0-4c12-8118-f335ea367a77","keywords":null,"link":"/itthon/20190702_Kasler_szerint_elkezdtek_hazajonni_az_orvosok","timestamp":"2019. július. 02. 12:42","title":"Kásler szerint elkezdtek hazajönni az orvosok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Huawei ellen hozott szankciók csak egy részét törölte el Donald Trump a szombati G20-as csúcson, a kínai vállalat pedig továbbra is ott virít az USA feketelistáján.","shortLead":"A Huawei ellen hozott szankciók csak egy részét törölte el Donald Trump a szombati G20-as csúcson, a kínai vállalat...","id":"20190701_huawei_embargo_kereskedelmi_haboru_kina_donald_trump_g20","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86375f25-5490-494e-ba59-0db6fc22200a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"afb15767-1b89-43bc-b765-7555b2805bd2","keywords":null,"link":"/tudomany/20190701_huawei_embargo_kereskedelmi_haboru_kina_donald_trump_g20","timestamp":"2019. július. 01. 17:03","title":"Pontosított a Fehér Ház, nem minden elől menekült meg a Huawei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eae9dc49-b93f-4268-91e5-fd665b4ed5f6","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"10 napja várják, de se híre, se hamva Lacina Traorénak. ","shortLead":"10 napja várják, de se híre, se hamva Lacina Traorénak. ","id":"20190703_Felszivodott_az_Ujpest_Afrikakupagyoztes_csatara","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eae9dc49-b93f-4268-91e5-fd665b4ed5f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2066a57e-b0db-4514-97c6-19f37223e02d","keywords":null,"link":"/sport/20190703_Felszivodott_az_Ujpest_Afrikakupagyoztes_csatara","timestamp":"2019. július. 03. 11:18","title":"Felszívódott az Újpest Afrika-kupa-győztes csatára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2427e980-54d3-4f50-903b-f02cbc3ef536","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Teljes napfogyatkozás volt néhány órája, amit Chilében és Argentínában is látni lehetett. Egy pilótát már a levegőben ért a jelenség, nem volt rest lefotózni.","shortLead":"Teljes napfogyatkozás volt néhány órája, amit Chilében és Argentínában is látni lehetett. Egy pilótát már a levegőben...","id":"20190703_napfogyatkozas_2019_chile_pilotafulke","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2427e980-54d3-4f50-903b-f02cbc3ef536&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5d612aa-f597-4ba3-ab5d-fa1df424e01b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_napfogyatkozas_2019_chile_pilotafulke","timestamp":"2019. július. 03. 11:03","title":"Szóval ilyen egy napfogyatkozás, ha az ember egy pilótafülkéből nézi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d0c32c0e-594c-44d3-b251-283619da2c26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Sigmar Gabriel politikai trükközésnek nevezte a védelmi miniszter jelölését az Európai Bizottság élére.","shortLead":"Sigmar Gabriel politikai trükközésnek nevezte a védelmi miniszter jelölését az Európai Bizottság élére.","id":"20190703_A_volt_nemet_kulugyminiszter_felmondana_a_kormanykoaliciot_Ursula_von_der_Leyen_jelolese_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d0c32c0e-594c-44d3-b251-283619da2c26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ed9e1a5-9ea4-441e-8cfc-cc32b4d26277","keywords":null,"link":"/vilag/20190703_A_volt_nemet_kulugyminiszter_felmondana_a_kormanykoaliciot_Ursula_von_der_Leyen_jelolese_miatt","timestamp":"2019. július. 03. 15:00","title":"A volt német külügyminiszter felmondaná a kormánykoalíciót Ursula von der Leyen jelölése miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac7492e-6bce-48e3-a5d3-ec4adaf8953d","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tech-világban is ritka vallomásra került sor a napokban: a Samsung Electronics vezérigazgatója elismerte felelősségét a Galaxy Fold-fiaskóban.","shortLead":"A tech-világban is ritka vallomásra került sor a napokban: a Samsung Electronics vezérigazgatója elismerte felelősségét...","id":"20190703_samsung_electronics_d_jkoh_beismeres_galaxy_fold_osszehajthato_telefon","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=cac7492e-6bce-48e3-a5d3-ec4adaf8953d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f34c5cee-6b2f-4ae7-b0c7-9a4c78f9cd20","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_samsung_electronics_d_jkoh_beismeres_galaxy_fold_osszehajthato_telefon","timestamp":"2019. július. 03. 10:03","title":"Lehetne tanulni a Samsung vezérétől, aki nem félt beismerni, elsiették a Galaxy Foldot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]