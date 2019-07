Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"df8262e7-bb8a-4a1c-8e76-28b706dd40cf","c_author":"HVG Extra A Nő","category":"brandchannel","description":"Megsemmisítő érzés utálni a testünket, de szeretni is kutya nehéz. És biztosan nem néhány hashtagcunamin fog múlni. Sok és összetett munka jóban lenni a külsőnkkel, többgenerációs kudarchalmot és a közösségi média szörnyeit is le kell gyűrni hozzá. De a legfontosabb: meg kell tanulni befelé is nézni.","shortLead":"Megsemmisítő érzés utálni a testünket, de szeretni is kutya nehéz. És biztosan nem néhány hashtagcunamin fog múlni. Sok...","id":"20190702_My_Body_Whose_Choice_Onmagunk_szeretese_az_uj_lazadas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=df8262e7-bb8a-4a1c-8e76-28b706dd40cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6fd97c3-d36b-4172-a52a-5bc658f61aac","keywords":null,"link":"/brandchannel/20190702_My_Body_Whose_Choice_Onmagunk_szeretese_az_uj_lazadas","timestamp":"2019. július. 02. 09:30","title":"My Body, Whose Choice? Önmagunk szeretése az új lázadás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_partnername":"HVG Extra A Nő","c_partnerlogo":"7d7b7363-e571-4fe7-99c3-a7225075db95","c_partnertag":"hvgextrano"},{"available":true,"c_guid":"e9cc6343-6299-4b1e-ae57-0e30a5d71bed","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A francia vámhatóság foglalta le őket.","shortLead":"A francia vámhatóság foglalta le őket.","id":"20190703_Sirrablasbol_szarmazo_mutargyakat_adtak_vissza_a_franciak_Pakisztannak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e9cc6343-6299-4b1e-ae57-0e30a5d71bed&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"af30e7a1-ce47-4326-b6e5-d76a92d0813f","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Sirrablasbol_szarmazo_mutargyakat_adtak_vissza_a_franciak_Pakisztannak","timestamp":"2019. július. 03. 17:50","title":"Sírrablásból származó műtárgyakat adtak vissza a franciák Pakisztánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d69466e2-4e91-47a0-98a4-c46984a3772a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valótlannak nevezte a Semmelweis Egyetem azt az értesülést, amely szerint az intézmény közel negyven klinikája közül többen is súlyos gondok vannak a műtők hűtésével. Azt is közölte ugyanakkor, hogy a korábban telepített hűtőberendezések kapacitása nem elegendő.","shortLead":"Valótlannak nevezte a Semmelweis Egyetem azt az értesülést, amely szerint az intézmény közel negyven klinikája közül...","id":"20190703_semmelweis_egyetem_kutvolgyi_klinika_klimaberendezes_legkondicionalo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d69466e2-4e91-47a0-98a4-c46984a3772a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f797faa-af6a-42d7-a924-79550f2de75b","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_semmelweis_egyetem_kutvolgyi_klinika_klimaberendezes_legkondicionalo","timestamp":"2019. július. 03. 13:31","title":"Úgy cáfolja a klímaparát a Semmelweis Egyetem, hogy közben elismeri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a","c_author":"Balla István","category":"elet","description":"Ijesztően hangzik az alternatív iskolákra nézve a köznevelési törvény módosításához benyújtott újabb passzus, de szakértők szerint a jogszabály annyira zavarosra sikeredett, hogy még nincs minden veszve. A változtatások okait sem értik: eddig is kaphattak osztályzatot a diákok, eddig is a NAT-hoz igazodtak a tanterveik, és biztosított volt az átjárhatóság. Update: elhalasztják a módosítóról szóló keddi szavazást.","shortLead":"Ijesztően hangzik az alternatív iskolákra nézve a köznevelési törvény módosításához benyújtott újabb passzus, de...","id":"20190702_alternativ_iskola_torvenyjavaslat_tanterv_oktatas_waldorf","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=850db5d7-30f6-41ed-886a-1788ab9a423a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5761d786-00ea-479f-95f4-a56800cb4900","keywords":null,"link":"/elet/20190702_alternativ_iskola_torvenyjavaslat_tanterv_oktatas_waldorf","timestamp":"2019. július. 02. 06:30","title":"Újabb iskoláknak menne neki az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6312d9eb-f986-4126-acfd-c2ebcd9c2a7e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Erre az autóra nem kell külön hanggenerátort építeni, mint a villanyautókra mostantól.","shortLead":"Erre az autóra nem kell külön hanggenerátort építeni, mint a villanyautókra mostantól.","id":"20190703_brabus_c63_s_autos_video","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6312d9eb-f986-4126-acfd-c2ebcd9c2a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edf76eb0-6100-4a5c-b5e7-7eb7e32a7d46","keywords":null,"link":"/cegauto/20190703_brabus_c63_s_autos_video","timestamp":"2019. július. 03. 17:42","title":"Videó: A nyugalom megzavarására igen alkalmas egy ilyen 800 lóerős Brabus C63 S","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kedvezményes csomagot kínál a Telekom a 6forint.hu ügyfeleinek, ha lemondó nyilatkozatot szereznek a flottaszolgáltatótól. Azt állítják: a cég nem tárgyal velük.","shortLead":"Kedvezményes csomagot kínál a Telekom a 6forint.hu ügyfeleinek, ha lemondó nyilatkozatot szereznek...","id":"20190702_Lemondo_nyilatkozatot_ker_a_Telekom_a_6_forintos_flottaszolgaltato_ugyfeleitol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d8bfaf53-e94d-4b8b-a758-276b4aefa224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f36def0-6bf1-401e-89ce-b9f298c6f752","keywords":null,"link":"/kkv/20190702_Lemondo_nyilatkozatot_ker_a_Telekom_a_6_forintos_flottaszolgaltato_ugyfeleitol","timestamp":"2019. július. 02. 15:34","title":"Lemondó nyilatkozatot kér a Telekom a 6 forintos flottaszolgáltató ügyfeleitől","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f8baccb7-43f5-4c39-bf5e-11ddb6c3bbc7","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Soros mindenhol ott van.","shortLead":"Soros mindenhol ott van.","id":"20190702_A_magyarok_lebuktattak_Merkel_is_Soros_Gyorgy_embere","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f8baccb7-43f5-4c39-bf5e-11ddb6c3bbc7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fef1b5f8-322d-443e-84f1-8bf20d0127b3","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_A_magyarok_lebuktattak_Merkel_is_Soros_Gyorgy_embere","timestamp":"2019. július. 02. 19:20","title":"A magyarok lebuktatták: Merkel is Soros György embere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"A férfi feljelentette az igazgatót, de előbb ezt az eljárást megszüntették, majd az alkalmazott ellen indult eljárás hamis vád miatt. ","shortLead":"A férfi feljelentette az igazgatót, de előbb ezt az eljárást megszüntették, majd az alkalmazott ellen indult eljárás...","id":"20190703_Felmentettek_a_ferfit_aki_megvadolta_a_nagykanizsai_javitointezet_vezetojet","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3fba4f56-88c9-44ef-91e7-bc121b69271f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee72b36-e3c7-437b-bb9d-5124e041f709","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Felmentettek_a_ferfit_aki_megvadolta_a_nagykanizsai_javitointezet_vezetojet","timestamp":"2019. július. 03. 18:55","title":"Felmentették a férfit, aki feljelentette a nagykanizsai javítóintézet vezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]