[{"available":true,"c_guid":"d69466e2-4e91-47a0-98a4-c46984a3772a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Valótlannak nevezte a Semmelweis Egyetem azt az értesülést, amely szerint az intézmény közel negyven klinikája közül többen is súlyos gondok vannak a műtők hűtésével. Azt is közölte ugyanakkor, hogy a korábban telepített hűtőberendezések kapacitása nem elegendő.","shortLead":"Valótlannak nevezte a Semmelweis Egyetem azt az értesülést, amely szerint az intézmény közel negyven klinikája közül...","id":"20190703_semmelweis_egyetem_kutvolgyi_klinika_klimaberendezes_legkondicionalo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d69466e2-4e91-47a0-98a4-c46984a3772a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f797faa-af6a-42d7-a924-79550f2de75b","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_semmelweis_egyetem_kutvolgyi_klinika_klimaberendezes_legkondicionalo","timestamp":"2019. július. 03. 13:31","title":"Úgy cáfolja a klímaparát a Semmelweis Egyetem, hogy közben elismeri","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33c4536d-0b01-4fb8-bf5e-47815503a72d","c_author":"Oroszi Babett","category":"gazdasag","description":"Polt-Palásthy Marianna jelenleg a felmondását tölti – tudta meg a hvg.hu. A legfőbb ügyész feleségének munkaviszonya közös megegyezéssel szűnik meg.","shortLead":"Polt-Palásthy Marianna jelenleg a felmondását tölti – tudta meg a hvg.hu. A legfőbb ügyész feleségének munkaviszonya...","id":"20190702_Polt_Peter_felesege_tavozik_a_Magyar_Nemzeti_Bankbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=33c4536d-0b01-4fb8-bf5e-47815503a72d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"80701751-7263-4dff-944d-f3805c3ce896","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190702_Polt_Peter_felesege_tavozik_a_Magyar_Nemzeti_Bankbol","timestamp":"2019. július. 02. 10:32","title":"Polt Péter felesége távozik a Magyar Nemzeti Bankból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"086d9910-deba-4c3a-b686-f55cb97982f1","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A nemzetközi szövetség nem árult el részleteket. A 22 éves versenyző akár négyéves eltiltásra is számíthat. ","shortLead":"A nemzetközi szövetség nem árult el részleteket. A 22 éves versenyző akár négyéves eltiltásra is számíthat. ","id":"20190703_Fennakadt_a_doppingteszten_Takacs_Tamara_vilagbajnok_kajakos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=086d9910-deba-4c3a-b686-f55cb97982f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87e81d6d-b245-4d3e-b6b8-0bbf4442d63c","keywords":null,"link":"/sport/20190703_Fennakadt_a_doppingteszten_Takacs_Tamara_vilagbajnok_kajakos","timestamp":"2019. július. 03. 19:51","title":"Fennakadt a doppingteszten Takács Tamara, világbajnok kajakos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fe800ca-3af3-4b20-b132-3b9533010eac","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Bár csak 152 cm magasra nőtt, Pininfarina óriásként emelkedik ki az olasz autótervezés alakjai közül. A Pinin, azaz „Picúr” becenévre hallgató Battista Farina tervezőbirodalma egyszerre a minőség és a géniusz csarnoka, illetve jelentős gyártóbázis volt — torinói üzeme kapuján sok klasszikus Fiat, Lancia és Alfa Romeo sportkocsi gördült ki.","shortLead":"Bár csak 152 cm magasra nőtt, Pininfarina óriásként emelkedik ki az olasz autótervezés alakjai közül. A Pinin, azaz...","id":"20190702_pininfarina_tervezo_portre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3fe800ca-3af3-4b20-b132-3b9533010eac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"70400af2-0fbc-4760-bed8-f3900acc6f00","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190702_pininfarina_tervezo_portre","timestamp":"2019. július. 02. 14:15","title":"Egy Picúr, akinek a birodalma egyszerre volt a minőség és a géniusz csarnoka","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Instagram fejlesztői egy új funkcióval egyszerre népszerűsítik az instagramos sztorikat és a csoportos üzenetküldést.","shortLead":"Az Instagram fejlesztői egy új funkcióval egyszerre népszerűsítik az instagramos sztorikat és a csoportos üzenetküldést.","id":"20190703_instagram_stories_tortenetek_matrica_csoportos_cseveges_uzenetkuldes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d958ffae-4aee-4ebc-8ec5-afeeff55f0b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d2349391-7877-41c4-aab9-cf5114aae8a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190703_instagram_stories_tortenetek_matrica_csoportos_cseveges_uzenetkuldes","timestamp":"2019. július. 03. 14:03","title":"Hasznos új funkciót kapott az Instagram, a sztoriknál kell keresni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd69e9cd-adf6-48c7-aab7-12de5012a2fc","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Megérkeztek Magyarországra a Kia népszerű kompakt divatterepjárójának első tisztán elektromos hajtásláncú példányai. ","shortLead":"Megérkeztek Magyarországra a Kia népszerű kompakt divatterepjárójának első tisztán elektromos hajtásláncú példányai. ","id":"20190704_uj_villanyauto_hazankban_itt_az_akar_615_kilometeres_hatotavu_kia_eniro","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd69e9cd-adf6-48c7-aab7-12de5012a2fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6d0b4c5-f5f3-4aea-8c64-469ebbd4d706","keywords":null,"link":"/cegauto/20190704_uj_villanyauto_hazankban_itt_az_akar_615_kilometeres_hatotavu_kia_eniro","timestamp":"2019. július. 04. 06:41","title":"Új villanyautó hazánkban, itt az akár 615 kilométeres hatótávú Kia e-Niro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c9f5136-bfc1-4fa1-a314-837858394a9a","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az eset most is Németországban történt, szerencsére jó vége lett. ","shortLead":"Az eset most is Németországban történt, szerencsére jó vége lett. ","id":"20190703_Csatornafedellel_egyutt_vittek_orvoshoz_a_beszorult_nyestet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c9f5136-bfc1-4fa1-a314-837858394a9a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"60424863-4b48-41d2-b586-cfa00b0419fe","keywords":null,"link":"/elet/20190703_Csatornafedellel_egyutt_vittek_orvoshoz_a_beszorult_nyestet","timestamp":"2019. július. 03. 15:18","title":"Csatornafedéllel együtt vitték orvoshoz a beszorult nyestet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28d091cd-317c-4cf3-96aa-846ef3751378","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Az ellenzék főpolgármester-jelöltje ígérete szerint felveszi a kapcsolatot a tudományos élet és a gazdaság szereplőivel is. ","shortLead":"Az ellenzék főpolgármester-jelöltje ígérete szerint felveszi a kapcsolatot a tudományos élet és a gazdaság szereplőivel...","id":"20190703_Karacsony_letrehozna_a_Budapesti_Tudomanyos_Akademiat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28d091cd-317c-4cf3-96aa-846ef3751378&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1406a3f1-a598-40ee-bb57-e0f6f7e12196","keywords":null,"link":"/itthon/20190703_Karacsony_letrehozna_a_Budapesti_Tudomanyos_Akademiat","timestamp":"2019. július. 03. 20:34","title":"Karácsony Gergely létrehozná a Budapesti Tudományos Akadémiát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]