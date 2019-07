Évek óta nem hívták, most beszédet is mond Orbán az amerikai nagykövetség függetlenség napi fogadásán

Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707","c_author":"Balla Györgyi","category":"gazdasag","description":"A rossz munkakörülményekkel és az elavult hálózattal indokolják vasutasok, miért pontatlanok, lassúak és koszosak a vonatok idehaza. A MÁV elismeri, hogy a „menetrendszerűség” nem az igazi. Betelt a pohár az utasoknál, petícióval támadnak. Kipróbáltuk azt a Pest környéki vonalat, amelyen nincs nap, hogy ne késsenek a vonatok. ","shortLead":"A rossz munkakörülményekkel és az elavult hálózattal indokolják vasutasok, miért pontatlanok, lassúak és koszosak...","id":"20190708_Baross_Gabor_vasut_mav_vonat_kozlekeds_vonatkeses_bakter_angol_wc2","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5ade4448-0244-4057-8f08-a45047896707&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d79a4efc-7af4-4e5e-bc3e-e50230aa6ef7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Baross_Gabor_vasut_mav_vonat_kozlekeds_vonatkeses_bakter_angol_wc2","timestamp":"2019. július. 08. 06:30","title":"„Mit szólna Baross Gábor, ha ezt látná?!” – 37 éve vár egy bakter angol WC-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"091bd757-81b9-4ded-84cc-808a2bcf59a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Csehországból és Lengyelországból is felkerültek helyszínek a világörökségi listára. ","shortLead":"Csehországból és Lengyelországból is felkerültek helyszínek a világörökségi listára. ","id":"20190708_A_prosecco_termovideke_es_Frank_Lloyd_Wright_epiteszete_is_a_vilagorokseg_resze_lett","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=091bd757-81b9-4ded-84cc-808a2bcf59a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b80935cd-738b-41e0-b419-0108944cefc6","keywords":null,"link":"/kultura/20190708_A_prosecco_termovideke_es_Frank_Lloyd_Wright_epiteszete_is_a_vilagorokseg_resze_lett","timestamp":"2019. július. 08. 12:56","title":"A prosecco termővidéke és Frank Lloyd Wright építészete is a világörökség része lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Németországnak világbajnokká kell válnia az elektromos autók gyártása terén, és az első országnak kell lennie, amely megvalósítja útjain az önvezető autós közlekedés lehetőségét - jelentette ki a Bild vasárnapi kiadásában Peter Altmaier német gazdasági miniszter.","shortLead":"Németországnak világbajnokká kell válnia az elektromos autók gyártása terén, és az első országnak kell lennie, amely...","id":"20190707_Eautok_uj_celt_tuzott_ki_maga_ele_Nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db1ff859-8a83-4f87-ab76-1accf5357dc8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d6b1cc15-eb52-443e-8494-f7ec3f9efdc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_Eautok_uj_celt_tuzott_ki_maga_ele_Nemetorszag","timestamp":"2019. július. 07. 11:18","title":"E-autók: új célt tűzött ki maga elé Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12396eb7-079b-4038-aa93-3563ffe108b8","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Feltehetően egy régi kínai műhold darabjai voltak azok a fényes tárgyak, amik a minap tűntek fel a floridai égbolton. ","shortLead":"Feltehetően egy régi kínai műhold darabjai voltak azok a fényes tárgyak, amik a minap tűntek fel a floridai égbolton. ","id":"20190708_florida_meteor_urszemet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=12396eb7-079b-4038-aa93-3563ffe108b8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a937fde-3d94-42e4-9919-9f0bc18154a7","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_florida_meteor_urszemet","timestamp":"2019. július. 08. 00:03","title":"Videó: Tűzgolyó jelent meg az égen Florida fölött, kisebb pánikot okozott az űrből visszahullott szemét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1198d200-9778-442a-9d64-7cc000b95dbf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hosszú ideig állt a villamossíneken a BMW, amellyel egy autós túl gyorsan hajtott és felcsapódott a villamosmegálló mellé. ","shortLead":"Hosszú ideig állt a villamossíneken a BMW, amellyel egy autós túl gyorsan hajtott és felcsapódott a villamosmegálló...","id":"20190707_Villamossinekre_hajtott_majd_menekulni_probalt_a_rendorok_elol_egy_autos","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1198d200-9778-442a-9d64-7cc000b95dbf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4f1dac50-c87c-49c3-ac3c-5c7ce1b4b869","keywords":null,"link":"/cegauto/20190707_Villamossinekre_hajtott_majd_menekulni_probalt_a_rendorok_elol_egy_autos","timestamp":"2019. július. 07. 19:38","title":"Villamossínekre hajtott, majd menekülni próbált a rendőrök elől egy autós","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Németország legnagyobb bankja radikális átszervezésre készül.","shortLead":"Németország legnagyobb bankja radikális átszervezésre készül.","id":"20190707_Minden_otodik_emberet_kirughatja_hamarosan_a_Deutsche_Bank","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f0e2272f-9310-4ad7-9016-90b3736c25da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b53f6942-5915-4b6b-b054-3e98b749ab20","keywords":null,"link":"/kkv/20190707_Minden_otodik_emberet_kirughatja_hamarosan_a_Deutsche_Bank","timestamp":"2019. július. 07. 18:28","title":"Minden ötödik emberét kirúghatja hamarosan a Deutsche Bank","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8b3fce3c-33cd-42f6-bcd9-90b13f7d5b17","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az épületek lepukkantak, a postások se nagyon használják.","shortLead":"Az épületek lepukkantak, a postások se nagyon használják.","id":"20190706_Az_osszes_udulojetol_megszabadul_a_Magyar_Posta_hogy_legyen_penz_a_beremelesre","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8b3fce3c-33cd-42f6-bcd9-90b13f7d5b17&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e244531-c92b-4980-a0da-61273164c903","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Az_osszes_udulojetol_megszabadul_a_Magyar_Posta_hogy_legyen_penz_a_beremelesre","timestamp":"2019. július. 06. 14:48","title":"Az összes üdülőjétől megszabadul a Magyar Posta, hogy legyen pénz a béremelésre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3fa594db-fdfd-4c01-b491-744f5e4c95c0","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Emeletes ágyakat adnak bérbe.","shortLead":"Emeletes ágyakat adnak bérbe.","id":"20190706_Sajatos_megoldast_talalt_egy_ceg_a_lakhatasi_valsag_megoldasara_Amerikaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3fa594db-fdfd-4c01-b491-744f5e4c95c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d52b76ee-f455-4c6e-a15e-1912539e2fd4","keywords":null,"link":"/kkv/20190706_Sajatos_megoldast_talalt_egy_ceg_a_lakhatasi_valsag_megoldasara_Amerikaban","timestamp":"2019. július. 06. 18:23","title":"Sajátos megoldást talált egy cég a lakhatási válság megoldására Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]