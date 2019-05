Cikkünk folyamatosan frissül.

A Magyar Honvédség Dassault Falcon repülője magyar idő szerint 16.15-kor szállt le a Washington Dulles nemzetközi reptérre, fedélzetén Orbán Viktor miniszterelnökkel. A kormányfőnek a hosszú út után nem sok ideje lesz pihenni, hiszen a hivatalos program szerint már este nyolckor jelenése van a Fehér Házban, ahol mindennel együtt körülbelül egy órát tartózkodik majd.

Itt a kézfogó:

Orbán Viktor kicsit késve, 20:11 órakor érkezett meg a Fehér Ház elé, ahol személyesen az elnök fogadta. Rövid kézfogás és a fotósok üdvözlése után a két politikus belépett az épületbe, egy fotós és egy videós követte őket.

A magyar miniszterelnök a kézfogásra egyedül érkezett, legalábbis az ajtón senki más nem lépett be vele együtt. Orbánt nem kísérte el felesége, Lévai Anikó sem.

Az amerikai elnök egyébként Orbán után a ramadánozó muszlimoknak rendezett iftár-vacsorán vesz részt. Igaz, maga Orbán nem sokkal az indulás előtt Alekszej Lihacsovot, a Roszatom vezérigazgatóját fogadta a Karmelita kolostorban.

Bár a washingtoni találkozó Donald Trump számára csak egy a mindennapos megbeszélésekből, azt senki nem mondaná, hogy nincs jelentősége – eltúlozni azonban nem kell a fontosságát.

© YouTube

Az amerikai adminisztráció az elmúlt hónapokban látványosan a közép-európai országok felé fordult, ennek volt köszönhető Mike Pompeo külügyminiszter februári budapesti, pozsonyi és varsói látogatása, és Trump is ezért fogadja futószalagon a térségbeli országok vezetőit. Közülük utolsó a sorban Orbán Viktor, előtte május 3-án Peter Pellegrini kapott egy órát az Ovális Irodában. (A lengyel kormányfő előbb kapott meghívást, de ő végül csak később látogat Washingtonba.)

A találkozóról a Fehér Ház is megemlékezett facebook-odalán:

Csak semmi bizalmaskodás

Ezt nyilatkozták amerikai kormányzati források a CNN hírtelevíziónak is. egyben azt is megemlítve, hogy Trumpot több tanácsadója is arra figyelmeztette, hogy ne tűnjön túl bizalmaskodónak Orbánnal, mert a meleg fogadtatás hátráltatná a kormányzati törekvéseket, hogy tisztes távolságban tartsák maguktól a magyar miniszterelnököt.

Orbán fogadása azonban nem jelenti azt, hogy Washington ne lenne tisztában a magyarországi jogállamiság problémáival.

„Biztosíthatom, hogy ezeket az ügyeket mind megtárgyaltuk a magyar féllel” – mondta az újságírónak egy magas rangú kormányzati forrás. „A hétfői találkozó célja, hogy erősítse a köteléket két NATO-szövetséges között, és nem feltétlenül az, hogy minden bilaterális kérdést megvitassanak – az elmúlt két évben amúgy is folyamatosan ezt tesszük” – mondta egy illetékes az amerikai hírügynökségnek.

A Fehér Ház előzetes közleményéből már kiderült, hogy a két politikus kereskedelmi, energetikai és kiberbiztonsági kérdésekre összpontosít majd. Ahogy azt már korábban megírtuk, ez annyit jelent, hogy Orbán Viktor minden bizonnyal honvédelmi beszerzéseket ajánl fel, Trump pedig mindenképpen felveti majd az orosz és a kínai befolyást, különös tekintettel a Huawei magyarországi jelenlétére, ami Pompeo tárgyalásain is felmerült.

Orbánnal egy napon fogadták az amerikai külügyben Márki-Zay Péter hódmezővásárhelyi polgármestert és Kész Zoltánt, volt veszprémi független országgyűlési képviselőt, ami azt jelzi, hogy Washington figyelemmel kíséri a magyar jogállamiságot, Trump viszont nem valószínű, hogy ezeket felhozza majd a beszélgetésen.

Márki-Zay szerint a találkozón „szóba került Magyarország NATO-tagsága, a magyar-orosz kapcsolatok. Kész Zoltánnal együtt aggodalmukat fejezték ki az orosz kémbank és a növekvő orosz befolyás miatt. Márki-Zay megerősítette, hogy

Orbán Viktor nem egyenlő Magyarországgal, és van alternatívája a jelenlegi kormánynak

A látogatás ellen szenátorok és képviselők is levélben tiltakoztak, sőt azt is kérték Trumptól, hogy halassza el a találkozót egészen addig, amíg Orbán „vissza nem tér a demokrácia ösvényére”.

A Trump–Orbán-találkozó tétjéről, a lehetséges megállapodásokról és vitás kérdésekről itt olvashatnak további részleteket.