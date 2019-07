Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e2473aea-24c5-40c1-8c7d-27fe57243433","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Magyar Telekom előzetes megállapodást írt alá a T-Systems Magyarország eladásáról.","shortLead":"A Magyar Telekom előzetes megállapodást írt alá a T-Systems Magyarország eladásáról.","id":"20190709_Megveszi_a_4iG_a_TSystemst","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e2473aea-24c5-40c1-8c7d-27fe57243433&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4333251b-dd18-4cd9-a257-1455eb1a2408","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Megveszi_a_4iG_a_TSystemst","timestamp":"2019. július. 09. 11:12","title":"Megveszi a 4iG a T-Systemset","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4489895-e10d-44e0-a931-12307d65f8cc","c_author":"Gergely Zsófia","category":"itthon","description":"Tényleg meghosszabbíthatják Bicskéig a felcsúti kisvasutat, ahogy azt Orbán Viktor megmondta, de számos más vonalat is felújítanának az elkövetkező két évben összesen több mint 12 milliárd forintból – derül ki a birtokunkba került kormányzati előterjesztésből. Ha rábólintanak a még titkos anyagra, akkor nemcsak a fejlesztés II. üteme indul el, még tovább terveznek, például egy hegyi kisvasutat Salgótarjánba, hogy \"átélhetővé tegye a bányászatot\", de felvetik egy saját kisvasút-járműcsalád ötletét is. A javaslatban arra is hivatkoznak, hogy 1,5 millió utas vonatozik így, ez a családok kedvelt, aktív kikapcsolódása, és kidolgozzák, hogy a jövőben Széchenyi-kártyával is fizethessenek az utasok.","shortLead":"Tényleg meghosszabbíthatják Bicskéig a felcsúti kisvasutat, ahogy azt Orbán Viktor megmondta, de számos más vonalat is...","id":"20190709_Tenyleg_meghosszabbitjak_Bicskeig_jon_az_Orbankormany_milliardos_kisvasut_fejlesztese","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=d4489895-e10d-44e0-a931-12307d65f8cc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5fe3d9-e1d7-489d-821a-04fad1cb2a33","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Tenyleg_meghosszabbitjak_Bicskeig_jon_az_Orbankormany_milliardos_kisvasut_fejlesztese","timestamp":"2019. július. 09. 06:30","title":"Újabb milliárdos kisvasút-fejlesztésekre készül az Orbán-kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22caf341-90ac-4a32-9226-c65b593c9064","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Elektronikus díjfizetése fognak átállni, elvileg 2022-től. ","shortLead":"Elektronikus díjfizetése fognak átállni, elvileg 2022-től. ","id":"20190708_Meg_nehany_ev_es_ledontik_a_fizetokapuk_a_horvat_autopalyakon","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22caf341-90ac-4a32-9226-c65b593c9064&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bedde5d0-80f7-40d0-a6ed-9191738e17fa","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_Meg_nehany_ev_es_ledontik_a_fizetokapuk_a_horvat_autopalyakon","timestamp":"2019. július. 08. 12:13","title":"Még néhány év és ledöntik a fizetőkapukat a horvát autópályákon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"268e2d94-e52a-48e6-b4cb-a1388640e751","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz Védelmi Minisztérium szerint már javában fejlesztik azokat a bombákat, amelyeket a néhány centiméteres drónokra is fel lehet szerelni.","shortLead":"Az orosz Védelmi Minisztérium szerint már javában fejlesztik azokat a bombákat, amelyeket a néhány centiméteres...","id":"20190708_bomba_dron_oroszorszag_harci_dron","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=268e2d94-e52a-48e6-b4cb-a1388640e751&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b19598b8-cf9a-481e-b959-bfe6a07d1df6","keywords":null,"link":"/tudomany/20190708_bomba_dron_oroszorszag_harci_dron","timestamp":"2019. július. 08. 13:33","title":"Bombákkal szerelnék fel a miniatűr drónokat az oroszok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"17d4d904-4886-401c-bc97-4afe5e995e3a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Honnan máshonnan, mint a Gresham Palota elől hajtott éppen ki.","shortLead":"Honnan máshonnan, mint a Gresham Palota elől hajtott éppen ki.","id":"20190708_Videon_is_az_egyedi_Bugatti_Veyron_ami_Budapesten_korzozott","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=17d4d904-4886-401c-bc97-4afe5e995e3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57b616c7-2247-4a3d-967e-5cd2534f8e37","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_Videon_is_az_egyedi_Bugatti_Veyron_ami_Budapesten_korzozott","timestamp":"2019. július. 08. 09:24","title":"Videón is az egyedi, 1145 lóerős Bugatti Veyron, ami Budapesten korzózott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kődarabon, amivel a kislányra lesújtottak, nem csak egy ember DNS-e található. ","shortLead":"A kődarabon, amivel a kislányra lesújtottak, nem csak egy ember DNS-e található. ","id":"20190709_Tarsa_is_lehetett_a_szekszardi_kislany_megolesevel_gyanusitott_fiunak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=747fa725-a31b-40af-8565-d452237d3be1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a7deea23-5f0b-400f-a421-b619b9d1e3f3","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Tarsa_is_lehetett_a_szekszardi_kislany_megolesevel_gyanusitott_fiunak","timestamp":"2019. július. 09. 07:26","title":"Társa is lehetett a szekszárdi kislány megölésével gyanúsított fiúnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6212d65-e333-4e5e-b29d-69ba720ace1b","c_author":"","category":"nagyitas","description":"Idén is ellepték Zamárdit az elektronikus zene, illetve a strandolást a partizással vegyítő bulik szerelmesei. Tudósítónk szerint a Balaton Sound fesztiválélménynek gyenge, kulturálisan semmit nem ad, de a hajnalig tartó topogás, kattogás, ugrálás és darálás rengeteg embernek okoz örömöt – a prémimumfesztivál pedig kiszolgálja őket. És ezzel nincs is semmi baj. Fotósaink így látták az öt napot.","shortLead":"Idén is ellepték Zamárdit az elektronikus zene, illetve a strandolást a partizással vegyítő bulik szerelmesei...","id":"20190708_Best_of_Balaton_Sound","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c6212d65-e333-4e5e-b29d-69ba720ace1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f3dd1b26-2c53-4a9f-8f5b-19c524dabfd4","keywords":null,"link":"/nagyitas/20190708_Best_of_Balaton_Sound","timestamp":"2019. július. 08. 11:15","title":"Ilyen volt idén a Balaton Sound ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Donald Trump amerikai elnök támogatottsága 44 százalékos, elnöksége óta a legmagasabb - hozta nyilvánosságra legújabb közvélemény-kutatásának eredményét a The Washington Post című lap. ","shortLead":"Donald Trump amerikai elnök támogatottsága 44 százalékos, elnöksége óta a legmagasabb - hozta nyilvánosságra legújabb...","id":"20190707_Sosem_volt_meg_ennyire_nepszeru_Trump","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bcf01f9c-f037-4730-bb96-c7b5097c96c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0fe374f8-aa1d-4601-88a9-5e29274bcf41","keywords":null,"link":"/vilag/20190707_Sosem_volt_meg_ennyire_nepszeru_Trump","timestamp":"2019. július. 07. 21:36","title":"Sosem volt még ennyire népszerű Trump elnök","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]