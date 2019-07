Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"60c53cfb-00cb-4553-ae6a-1d86201aa0c9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ismét a néhány tízezer forintos telefonok számára készített processzort a Qualcomm: bemutatkozott a Snapdragon 215.","shortLead":"Ismét a néhány tízezer forintos telefonok számára készített processzort a Qualcomm: bemutatkozott a Snapdragon 215.","id":"20190709_okostelefon_processzor_qualcomm_snapdragon_215","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=60c53cfb-00cb-4553-ae6a-1d86201aa0c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49325a53-2259-4369-9a9c-0870f3df815a","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_okostelefon_processzor_qualcomm_snapdragon_215","timestamp":"2019. július. 09. 18:03","title":"Itt a Qualcomm új processzora, menő funkciók jöhetnek az olcsó telefonokba is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef05cbfe-e1db-4bfb-a017-7cd03cb90cac","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Tordai Bence valódi választ nem kapott a Takaró Mihály irodalomtörténész szerepét firtató kérdésre. ","shortLead":"Tordai Bence valódi választ nem kapott a Takaró Mihály irodalomtörténész szerepét firtató kérdésre. ","id":"20190708_nacizas_tordai_retvari_takaro_mihaly_nat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ef05cbfe-e1db-4bfb-a017-7cd03cb90cac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ecbc30b-2522-4593-a16a-6a7cfa80f241","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_nacizas_tordai_retvari_takaro_mihaly_nat","timestamp":"2019. július. 08. 16:40","title":"Izmos nácizást hozott a Tordai-Rétvári csörte Takaró Mihályról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de364adf-e955-4121-bd11-49a5803f1e62","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A városi koccanások drága költségeitől óv meg igen hatékonyan az egyre több autóban elérhető keresztirányú forgalomfigyelő rendszer.","shortLead":"A városi koccanások drága költségeitől óv meg igen hatékonyan az egyre több autóban elérhető keresztirányú...","id":"20190708_vezetesi_asszisztens_keresztiranyu_forgalomfigyelo_autozzunk_okosan","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=de364adf-e955-4121-bd11-49a5803f1e62&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1637a050-7fbc-410d-a751-f190083ee668","keywords":null,"link":"/cegauto/20190708_vezetesi_asszisztens_keresztiranyu_forgalomfigyelo_autozzunk_okosan","timestamp":"2019. július. 08. 12:00","title":"Hátul is van szemük: nagyon hasznos vezetési segéd a keresztirányú forgalomfigyelő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"094328bd-d9ae-44cf-b206-71ec8b389453","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Ross Perot 89 évesen, leukémia miatt halt meg. ","shortLead":"Ross Perot 89 évesen, leukémia miatt halt meg. ","id":"20190709_Leukemiaban_halt_meg_Ross_Perot_volt_amerikai_elnokjelolt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=094328bd-d9ae-44cf-b206-71ec8b389453&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"adfa5cd6-e016-4411-be1c-a58e353cc0c5","keywords":null,"link":"/vilag/20190709_Leukemiaban_halt_meg_Ross_Perot_volt_amerikai_elnokjelolt","timestamp":"2019. július. 09. 18:46","title":"Meghalt Ross Perot, az egyik legsikeresebb független amerikai elnökjelölt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az állam most épp 5,6 milliárd forintot adott Mészáros Lőrinc egyik cégének, miközben alig akart érte tulajdonjogot kapni. Korábban is kitömték pénzzel, eddig összesen közel 60 milliárd forint állami pénz került a Kall Ingredients Kft.-hez.","shortLead":"Az állam most épp 5,6 milliárd forintot adott Mészáros Lőrinc egyik cégének, miközben alig akart érte tulajdonjogot...","id":"20190708_Ropkodnek_az_allami_tizmilliardok_egy_Meszarosceg_korul__de_mit_kapnak_cserebe","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e412a991-ef61-488e-be3c-f2f668352522&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e00d078a-55d6-49d0-9a15-60be444de1e9","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Ropkodnek_az_allami_tizmilliardok_egy_Meszarosceg_korul__de_mit_kapnak_cserebe","timestamp":"2019. július. 08. 10:41","title":"Röpködnek az állami tízmilliárdok egy Mészáros-cég körül – de mit kapnak cserébe?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fc7abf6-2015-4b91-9e23-e5d6f59a5988","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Saját mobilfizetési megoldással állt elő az üzletlánc Spanyolországban.","shortLead":"Saját mobilfizetési megoldással állt elő az üzletlánc Spanyolországban.","id":"20190708_Olyan_ujdonsagot_tesztel_a_Lidl_aminek_itthon_is_sokan_orulnenek","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fc7abf6-2015-4b91-9e23-e5d6f59a5988&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"edd94f7b-c37b-415e-89e1-47b6fac3cde8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Olyan_ujdonsagot_tesztel_a_Lidl_aminek_itthon_is_sokan_orulnenek","timestamp":"2019. július. 08. 16:47","title":"Olyan újdonsággal állt elő a Lidl, aminek itthon is sokan örülnének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"df187c2f-291c-4a9f-9e1d-aa2d5712fc79","c_author":"Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"Az unió tagállamaiban élő migránsok közel fele nem kívülről érkezett, hanem másik tagállamból, Magyarországon egyikből sem akad sok. Kivéve a felsőoktatást, ahol a hallgatók tizede külföldi. Uniós szinten a legtöbb letelepedési engedélyt ukránok kapták, kínaiakra pedig majdnem annyi jutott, mint szírekre.","shortLead":"Az unió tagállamaiban élő migránsok közel fele nem kívülről érkezett, hanem másik tagállamból, Magyarországon egyikből...","id":"20190709_Hat_grafikon_arrol_valojaban_hogy_fest_a_migracio_Europaban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=df187c2f-291c-4a9f-9e1d-aa2d5712fc79&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db4521d8-4899-494c-9d12-7498b77a28ee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190709_Hat_grafikon_arrol_valojaban_hogy_fest_a_migracio_Europaban","timestamp":"2019. július. 09. 17:30","title":"Hat grafikonon mutatjuk meg, hogyan fest valójában a migráció Európában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c","c_author":"MTI","category":"sport","description":"Az ellenfél duó egyik tagját makacs hátfájdalom kínozza. ","shortLead":"Az ellenfél duó egyik tagját makacs hátfájdalom kínozza. ","id":"20190708_babos_timea_kristina_mladenovic_tenisz_wimbledon_paros_negyeddonto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=35c66eda-e5ff-4acf-a170-ff78c568655c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3150b9d4-f5d7-4805-b0f8-132c37cec6fa","keywords":null,"link":"/sport/20190708_babos_timea_kristina_mladenovic_tenisz_wimbledon_paros_negyeddonto","timestamp":"2019. július. 08. 22:18","title":"Babosék játék nélkül negyeddöntősök Wimbledonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]