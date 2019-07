Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e90d798f-58e8-4b8b-aa2e-f0345057f6e3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem ott kellett volna. ","shortLead":"Nem ott kellett volna. ","id":"20190709_Veletlenul_egy_jodlifesztival_fole_repultek_bemutatozni_svajci_vadaszgepek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e90d798f-58e8-4b8b-aa2e-f0345057f6e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3b1ddf85-a5c4-4479-a0ff-65cd2ea816af","keywords":null,"link":"/elet/20190709_Veletlenul_egy_jodlifesztival_fole_repultek_bemutatozni_svajci_vadaszgepek","timestamp":"2019. július. 09. 13:27","title":"Véletlenül egy jódlifesztivál fölé repültek bemutatózni svájci vadászgépek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7cf2c560-8117-47ba-9599-5fcafadc473d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy 2000-ben elfogadott jogszabály szerint a megtorló ítéletek meghozataluk időpontjától kezdve semmisek, ha azokat rögtönítélő bíróság vagy népbírósági tanács hirdette ki.","shortLead":"Egy 2000-ben elfogadott jogszabály szerint a megtorló ítéletek meghozataluk időpontjától kezdve semmisek, ha azokat...","id":"20190708_Ujabb_1956os_iteleteket_semmisitett_meg_a_Kuria","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7cf2c560-8117-47ba-9599-5fcafadc473d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93f25bdf-894c-4c2e-90ff-684abd7c4674","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Ujabb_1956os_iteleteket_semmisitett_meg_a_Kuria","timestamp":"2019. július. 08. 07:29","title":"Újabb 1956-os ítéleteket semmisített meg a Kúria","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"2018-ban már 553 millió forintból gazdálkodhatott a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány. ","shortLead":"2018-ban már 553 millió forintból gazdálkodhatott a Szövetség a Polgári Magyarországért Alapítvány. ","id":"20190708_Tovabb_gzdagodott_a_Fidesz_partalapitvanya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=73f079f2-11f8-4898-8ea9-a7ee9141e224&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87654008-552e-4e51-a43d-c5e811884e9c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190708_Tovabb_gzdagodott_a_Fidesz_partalapitvanya","timestamp":"2019. július. 08. 08:24","title":"Tovább gazdagodott a Fidesz pártalapítványa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"AZ MSZP-s Hiller István ezt hétfőn a Parlamentben, az interpellációk során jelentette be.","shortLead":"AZ MSZP-s Hiller István ezt hétfőn a Parlamentben, az interpellációk során jelentette be.","id":"20190708_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_ellenzek_az_MTAtorveny_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=99719a76-3478-4b01-8056-a9d9a0091434&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e0d6fab9-7b15-4bbc-9069-06e79e2b410b","keywords":null,"link":"/itthon/20190708_Alkotmanybirosaghoz_fordul_az_ellenzek_az_MTAtorveny_miatt","timestamp":"2019. július. 08. 17:41","title":"Alkotmánybírósághoz fordul az ellenzék az MTA-törvény miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0d4747a8-e8d9-4bb8-90cc-898e98bde560","c_author":"","category":"vilag","description":"Hétfőn reggel óriási vihar pusztított az amerikai fővárosban és környékén, a Fehér Ház sajtószobája és az elnöki hivatal egyik szárnyának földszinti irodái helyi idő szerint kora délután még víz alatt álltak. ","shortLead":"Hétfőn reggel óriási vihar pusztított az amerikai fővárosban és környékén, a Fehér Ház sajtószobája és az elnöki...","id":"20190708_villamarviz_eso_vihar_washington_feher_haz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0d4747a8-e8d9-4bb8-90cc-898e98bde560&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e81868d8-caec-49d0-b320-8077df32072d","keywords":null,"link":"/vilag/20190708_villamarviz_eso_vihar_washington_feher_haz","timestamp":"2019. július. 08. 20:20","title":"Villámárvíz öntötte el Washingtont, a Fehér Házba is betört","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem fogynak igazán jól az iPhone-ok, így a szerződésben rögzítettnél kevesebb OLED-kijelzőt vásárolt az Apple a Samsung Displaytől. Ez azonban súlyos százmilliókba kerül számára.","shortLead":"Nem fogynak igazán jól az iPhone-ok, így a szerződésben rögzítettnél kevesebb OLED-kijelzőt vásárolt az Apple a Samsung...","id":"20190709_apple_samsung_oled_kepernyo_elmaradt_profit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=113ae57e-686e-4e47-ad62-1c9c3eb77c80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f8cc56f6-498f-4f52-96b2-c3d612064730","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_apple_samsung_oled_kepernyo_elmaradt_profit","timestamp":"2019. július. 09. 10:03","title":"Reuters: 200 milliárd forintot kell fizetnie az Apple-nek a Samsung elmaradt profitja miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40a6324b-733a-402b-b244-4aa46e12d8ac","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A megfelelő látás a legfontosabb éjszakai biztonsági tényező az autózásban. Sajnos az emberi szem elég gyengén teljesít sötétben, de hőkamerák segítségével akár több száz méterre is elláthatunk éjszakai autózás közben.","shortLead":"A megfelelő látás a legfontosabb éjszakai biztonsági tényező az autózásban. Sajnos az emberi szem elég gyengén teljesít...","id":"20190709_biztonsagi_asszisztensek_hokamera_nightvision_ejjellato_meddig_lat_hogyan_mukodik","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=40a6324b-733a-402b-b244-4aa46e12d8ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad48c18c-090e-4789-81c8-0a4dfb6fe81f","keywords":null,"link":"/cegauto/20190709_biztonsagi_asszisztensek_hokamera_nightvision_ejjellato_meddig_lat_hogyan_mukodik","timestamp":"2019. július. 09. 12:00","title":"Éjjel is lát, de nem Predátor – hőkamerákkal teszik biztonságossá az autókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ed8eec77-7a30-4dff-9a59-9b60c02e952d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az amerikai nagykövetség függetlenség napi fogadásán beszélt Orbán, aki 9 éve nem járt ott. A sztárfellépő nem ő, hanem Paul Anka volt. ","shortLead":"Az amerikai nagykövetség függetlenség napi fogadásán beszélt Orbán, aki 9 éve nem járt ott. A sztárfellépő nem ő, hanem...","id":"20190709_Ritka_felkonferalast_kapott_Orban_Egy_tangohoz_ket_ember_kell","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ed8eec77-7a30-4dff-9a59-9b60c02e952d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0631724b-ebfa-4c2e-a9cf-e85188ffdfed","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Ritka_felkonferalast_kapott_Orban_Egy_tangohoz_ket_ember_kell","timestamp":"2019. július. 09. 20:13","title":"Ritka felkonferálást kapott Orbán: \"Egy tangóhoz ketten kellenek\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]