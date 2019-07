Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kislányt nyolc napja támadta meg egy megvadult rottweiler.","shortLead":"A kislányt nyolc napja támadta meg egy megvadult rottweiler.","id":"20190709_Felebredt_a_komabol_a_csokakoi_kutyatamadas_keteves_aldozata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7a13efc1-1f95-4f6c-aaae-1e219f66d5c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b270d62c-3cd8-4b14-a9da-103087a58c23","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Felebredt_a_komabol_a_csokakoi_kutyatamadas_keteves_aldozata","timestamp":"2019. július. 09. 10:28","title":"Felébredt a kómából a csókakői kutyatámadás kétéves áldozata","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"932ac33d-fc4f-42d6-bab7-483025008fa7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hosszú éveket kellett várni rá, de végül elkészült az amerikai haditengerészet legújabb robothelikoptere. Az első küldetésre viszont még várni kell egy kicsit.","shortLead":"Hosszú éveket kellett várni rá, de végül elkészült az amerikai haditengerészet legújabb robothelikoptere. Az első...","id":"20190709_amerikai_haditengereszet_dron_helikopter_mq_8c_fire_scout","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=932ac33d-fc4f-42d6-bab7-483025008fa7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f2aa19b4-b20d-4ba2-8914-3129b6150448","keywords":null,"link":"/tudomany/20190709_amerikai_haditengereszet_dron_helikopter_mq_8c_fire_scout","timestamp":"2019. július. 09. 14:33","title":"Elkészült az új ütős drón, amivel 2021-től mehet bevetésre az amerikai hadsereg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b011e4b5-a4cc-48f4-8570-f80da00e39d0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Filippo Magnini is azon a strandon volt, ahol egy másik ember bajba került.","shortLead":"Filippo Magnini is azon a strandon volt, ahol egy másik ember bajba került.","id":"20190709_filippo_magnini_szardinia_eletmentes_fuldoklo","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b011e4b5-a4cc-48f4-8570-f80da00e39d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbf13020-1cd6-4210-9e47-8d1cf623dc03","keywords":null,"link":"/elet/20190709_filippo_magnini_szardinia_eletmentes_fuldoklo","timestamp":"2019. július. 09. 11:45","title":"Világbajnok úszó mentett meg egy fuldokló férfit Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A cég mindössze fél éve működik.","shortLead":"A cég mindössze fél éve működik.","id":"20190709_Felmilliardos_allami_hitel_segiti_Kosa_testverenek_ceget","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d123bcc-418a-4e2e-9dfa-fca9ae6a88c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd9ca628-6c42-4d82-a92f-84d1386fe0ad","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_Felmilliardos_allami_hitel_segiti_Kosa_testverenek_ceget","timestamp":"2019. július. 09. 14:37","title":"Félmilliárdos állami hitel segíti Kósa testvérének cégét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf629b88-5697-4885-a3f6-1685e24e2a30","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A gyűjtés folytatódik. ","shortLead":"A gyűjtés folytatódik. ","id":"20190710_Hableanytragedia_16_millional_tart_a_gyujtes_a_kapitany_es_a_matroz_csaladjanak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cf629b88-5697-4885-a3f6-1685e24e2a30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"66ff526e-33bd-4e32-9a78-a85564b357e3","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Hableanytragedia_16_millional_tart_a_gyujtes_a_kapitany_es_a_matroz_csaladjanak","timestamp":"2019. július. 10. 15:15","title":"Hableány-tragédia: 1,6 milliónál tart a gyűjtés a kapitány és a matróz családjának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f553681c-3aa8-4bae-8eb3-70aa07687015","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerintük ki akarták szorítani őket az együttműködésből, ezért állt a Momentum és az LMP egy jobbikos jelölt mögé. ","shortLead":"Szerintük ki akarták szorítani őket az együttműködésből, ezért állt a Momentum és az LMP egy jobbikos jelölt mögé. ","id":"20190709_A_baloldali_partok_is_sajat_jeloltet_allitananak_Debrecenben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f553681c-3aa8-4bae-8eb3-70aa07687015&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"75be80e3-6509-4fb8-9e38-898c314a3d41","keywords":null,"link":"/itthon/20190709_A_baloldali_partok_is_sajat_jeloltet_allitananak_Debrecenben","timestamp":"2019. július. 09. 17:42","title":"A baloldali pártok is saját jelöltet állítanának Debrecenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai férfi három éve nem ment haza, a rendőrség sem találta meg. Most egy TikTokra felkerült videó buktatta le: nagyon is jól van.","shortLead":"Az indiai férfi három éve nem ment haza, a rendőrség sem találta meg. Most egy TikTokra felkerült videó buktatta le...","id":"20190710_tik_tok_video_eltunt_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a914d84-1b76-419a-9999-1aae414abcc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_tik_tok_video_eltunt_ferfi","timestamp":"2019. július. 10. 13:03","title":"Az \"új Facebookon\" találta meg 3 éve eltűnt férjét egy indiai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b069823e-77a4-4048-a9cc-207afd32ef72","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vacoghattak az éjjel a zabariak.","shortLead":"Vacoghattak az éjjel a zabariak.","id":"20190710_napi_homersekleti_minimum_rekord_hideg_zabar_meteorologia","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b069823e-77a4-4048-a9cc-207afd32ef72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0824037c-3567-4840-8009-1cbf9a0b5dde","keywords":null,"link":"/elet/20190710_napi_homersekleti_minimum_rekord_hideg_zabar_meteorologia","timestamp":"2019. július. 10. 10:08","title":"Megdőlt a napi hidegrekord, kis híján fagyott","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]