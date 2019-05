Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Másfél euróra csökkenthették volna a menedékkérők közhasznú munkáért járó órabért, de az új belügyminiszter visszamenőleg megsemmisítette ezt a rendeletet.","shortLead":"Másfél euróra csökkenthették volna a menedékkérők közhasznú munkáért járó órabért, de az új belügyminiszter...","id":"20190523_Visszavonta_az_osztrak_belugyminiszter_a_menedekkerok_oraberet_lecsokkento_rendeletet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a9aef5f8-c1c8-4eee-8d13-edf268a6a19d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"95ccc58e-9fb6-4c12-8254-dd539eb1bf80","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190523_Visszavonta_az_osztrak_belugyminiszter_a_menedekkerok_oraberet_lecsokkento_rendeletet","timestamp":"2019. május. 23. 20:59","title":"Visszavonta az osztrák belügyminiszter a menedékkérők órabérét lecsökkentő rendeletet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61ba92dc-4d8b-44d5-b58a-3022b9f17b10","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Drámai kisfilmben próbálják előmozdítani a közlekedésbiztonságot.","shortLead":"Drámai kisfilmben próbálják előmozdítani a közlekedésbiztonságot.","id":"20190524_A_rendorseg_szeretne_a_fraszt_hozni_a_szelfizokre","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=61ba92dc-4d8b-44d5-b58a-3022b9f17b10&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0396170d-3f4f-438d-8ad5-cad4dc40b74c","keywords":null,"link":"/elet/20190524_A_rendorseg_szeretne_a_fraszt_hozni_a_szelfizokre","timestamp":"2019. május. 24. 11:33","title":"A rendőrség szeretné a frászt hozni a szelfizőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f367ec51-0320-45d2-a157-a3f4f00cd803","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Most ez a szerelvény tényleg, hogy jött össze?","shortLead":"Most ez a szerelvény tényleg, hogy jött össze?","id":"20190524_autos_video_potkocsi_treler","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f367ec51-0320-45d2-a157-a3f4f00cd803&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c812c2eb-5c76-4633-b781-a3638ed21a74","keywords":null,"link":"/cegauto/20190524_autos_video_potkocsi_treler","timestamp":"2019. május. 24. 08:55","title":"30 méteres tréler-pótkocsi-tréler-pótkocsi vontatást videóztak Szolnokon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3d6ff4c8-6e96-45b1-b329-04bdfd027e80","c_author":"","category":"itthon","description":"A Népszavának adott interjúban Paul Lendvai többek között arról beszélt, hogy a Strache-ügynek nem lesz hatása az Orbán-rendszerre.","shortLead":"A Népszavának adott interjúban Paul Lendvai többek között arról beszélt, hogy a Strache-ügynek nem lesz hatása...","id":"20190525_Paul_Lendvai_szerint_a_Stracheugy_egy_gyogyito_valsag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3d6ff4c8-6e96-45b1-b329-04bdfd027e80&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0a6162e7-3984-4c52-902f-4d3bb94db69e","keywords":null,"link":"/itthon/20190525_Paul_Lendvai_szerint_a_Stracheugy_egy_gyogyito_valsag","timestamp":"2019. május. 25. 10:20","title":"Paul Lendvai szerint a Strache-ügy egy gyógyító válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ef09b66-fe6f-42b6-b963-250d54be5e72","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Pedig tartottak a melegházasságról népszavazást, és ott nemet mondtak rá.","shortLead":"Pedig tartottak a melegházasságról népszavazást, és ott nemet mondtak rá.","id":"20190524_Pentektol_hazasodhatnak_a_melegek_Tajvanon_160an_mar_meg_is_tettek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6ef09b66-fe6f-42b6-b963-250d54be5e72&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5470a676-3e20-4ec0-89c1-7de339617436","keywords":null,"link":"/elet/20190524_Pentektol_hazasodhatnak_a_melegek_Tajvanon_160an_mar_meg_is_tettek","timestamp":"2019. május. 24. 12:03","title":"Péntektől házasodhatnak a melegek Tajvanon, 160-an már meg is tették","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nekik már nem mondja, hogy önként függesztették fel az EPP-tagságot.","shortLead":"Nekik már nem mondja, hogy önként függesztették fel az EPP-tagságot.","id":"20190524_Orban_a_Bildnek_Jo_lenne_ha_hatszelem_lenne_a_magyar_sajtoban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4d7222b7-0ec9-4b86-b1a8-4f051ed5dc64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8681a2a2-93f8-4b20-a271-08ed99991a6a","keywords":null,"link":"/itthon/20190524_Orban_a_Bildnek_Jo_lenne_ha_hatszelem_lenne_a_magyar_sajtoban","timestamp":"2019. május. 24. 08:02","title":"Orbán a Bildnek: Jó lenne, ha hátszelem lenne a magyar sajtóban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"39fa2a81-2fe5-44b1-a87b-203ef54017f1","c_author":"hvg.hu","category":"enesacegem","description":"Tavaly az EU 15 és 64 év közötti lakosságának 14,1 százaléka dolgozott határozott idejű munkaszerződéssel. Itthon nemigen jellemző ez a foglalkoztatási forma – derül ki az Eurostat friss adataiból.","shortLead":"Tavaly az EU 15 és 64 év közötti lakosságának 14,1 százaléka dolgozott határozott idejű munkaszerződéssel. Itthon...","id":"20190524_eurostat_hatarozott_ideju_munkaszerzodes_2018","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=39fa2a81-2fe5-44b1-a87b-203ef54017f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3d59263d-9284-46c3-9243-dab0240274ea","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190524_eurostat_hatarozott_ideju_munkaszerzodes_2018","timestamp":"2019. május. 24. 13:59","title":"A magyarok 7 százalékának határozott idejű munkaszerződése van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az elmúlt egy hétben több cég is közölte, nem szakítják meg a Huaweijel kötött együttműködésüket, és továbbra is támogatják a kínai vállalatot.","shortLead":"Az elmúlt egy hétben több cég is közölte, nem szakítják meg a Huaweijel kötött együttműködésüket, és továbbra is...","id":"20190524_huawei_bojkott_amerikai_kina_gazdasagi_haboru_tsmc_panasonic_interdigital_infineon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5454c8c2-0684-4e15-9522-2e22e5e7d936&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"45f2e58b-9b49-46d6-91cd-7505f3c6a323","keywords":null,"link":"/tudomany/20190524_huawei_bojkott_amerikai_kina_gazdasagi_haboru_tsmc_panasonic_interdigital_infineon","timestamp":"2019. május. 24. 09:36","title":"Nem minden szövetségesét veszítette el a Huawei – ezek a cégek álltak ki mellettük","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]