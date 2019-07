Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b67bb7d0-edab-48f7-852e-6cf1b2b18d73","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"A főváros mellett a legfrissebb bűnözési listák élére felkerült Szekszárd és Győr is. Az egykor rossz hírű Miskolc vagy Érd viszont a középmezőnyben áll a hivatalos rendőrségi és ügyészségi statisztikák alapján – írja a csütörtökön megjelenő HVG.","shortLead":"A főváros mellett a legfrissebb bűnözési listák élére felkerült Szekszárd és Győr is. Az egykor rossz hírű Miskolc vagy...","id":"20190710_Budapest_Szekszard_es_Gyor_a_bun_magyar_fellegvarai","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b67bb7d0-edab-48f7-852e-6cf1b2b18d73&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d3554bff-6be0-456d-bbbe-fedef0a560f8","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Budapest_Szekszard_es_Gyor_a_bun_magyar_fellegvarai","timestamp":"2019. július. 10. 11:34","title":"Budapest, Szekszárd és Győr a bűn magyar fellegvárai","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"943a35dd-7666-4614-9644-0adaa58132a4","c_author":"Marabu","category":"gazdasag","description":"","shortLead":"","id":"20190710_Marabu_FekNyuz_A_tulaj","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=943a35dd-7666-4614-9644-0adaa58132a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d8209db-860c-4d37-b088-55824e1c0ea8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_Marabu_FekNyuz_A_tulaj","timestamp":"2019. július. 10. 20:05","title":"Marabu FékNyúz: A tulaj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5fe0317-f7eb-49bf-b719-bfac0b981184","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Sikeresen végrehajtotta második leszállását is a Hajabusza-2 űrszonda a Földtől 280 millió kilométerre keringő Ryugu kisbolygón csütörtökön, hogy mintát gyűjtsön az általa áprilisban robbantott mesterséges kráterből – közölte a JAXA japán űrügynökség.","shortLead":"Sikeresen végrehajtotta második leszállását is a Hajabusza-2 űrszonda a Földtől 280 millió kilométerre keringő Ryugu...","id":"20190711_hajabusza_2_urszonda_masodik_leszallasa_ryugu_krater_kozetminta","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d5fe0317-f7eb-49bf-b719-bfac0b981184&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4349009f-ed43-4755-a6f3-e481e1c628e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190711_hajabusza_2_urszonda_masodik_leszallasa_ryugu_krater_kozetminta","timestamp":"2019. július. 11. 10:03","title":"Bevetette a \"porszívóját\" a Földtől 280 millió km-re száguldó aszteroidán a Hajabusza-2 űrszonda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az indiai férfi három éve nem ment haza, a rendőrség sem találta meg. Most egy TikTokra felkerült videó buktatta le: nagyon is jól van.","shortLead":"Az indiai férfi három éve nem ment haza, a rendőrség sem találta meg. Most egy TikTokra felkerült videó buktatta le...","id":"20190710_tik_tok_video_eltunt_ferfi","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6bc333cb-68c5-47fe-8dc8-cc03f904fe3c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9a914d84-1b76-419a-9999-1aae414abcc8","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_tik_tok_video_eltunt_ferfi","timestamp":"2019. július. 10. 13:03","title":"Az \"új Facebookon\" találta meg 3 éve eltűnt férjét egy indiai nő","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19","c_author":"hvg.hu/ élelmiszer online","category":"elet","description":"Persze nem csak úgy megmutatta, hanem igazán csavarosra vette a figurát.","shortLead":"Persze nem csak úgy megmutatta, hanem igazán csavarosra vette a figurát.","id":"20190710_Tom_Hanks_megmutatta_milyen_meno_furdonadragot_kapott_szuletesnapjara__video","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d027a229-b664-4c50-99b0-7d95dfcc5d19&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd5ebabd-8f8e-485d-9509-7b0f4448b4d7","keywords":null,"link":"/elet/20190710_Tom_Hanks_megmutatta_milyen_meno_furdonadragot_kapott_szuletesnapjara__video","timestamp":"2019. július. 10. 12:22","title":"Tom Hanks megmutatta, milyen menő fürdőnadrágot kapott születésnapjára – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684de512-635e-4225-a6a3-6bdff254938a","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Nem várható, hogy a férfi sprinterek között Jamaica megint a világ élére áll, mert nem jó a fiatalok hozzáállása.","shortLead":"Nem várható, hogy a férfi sprinterek között Jamaica megint a világ élére áll, mert nem jó a fiatalok hozzáállása.","id":"20190710_A_nok_okosabbak__Usain_Bolt_kritizalja_a_jamaikai_ferfi_futokat","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=684de512-635e-4225-a6a3-6bdff254938a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"969d4b26-55ab-4bbc-a5d7-ff3ab3215f17","keywords":null,"link":"/sport/20190710_A_nok_okosabbak__Usain_Bolt_kritizalja_a_jamaikai_ferfi_futokat","timestamp":"2019. július. 10. 11:05","title":"\"A nők okosabbak\" – Usain Bolt kritizálja a jamaicai férfi futókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0f61f3c4-5af6-4664-9bf3-587c6ef97703","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A többek közt órás-ékszerész-újságíró-műszerész végzettségű Fülöp Zsolt mögött sorakozik fel az ellenzék.\r

\r

","shortLead":"A többek közt órás-ékszerész-újságíró-műszerész végzettségű Fülöp Zsolt mögött sorakozik fel az ellenzék.\r

\r

","id":"20190710_Szentendren_is_megvan_az_ellenzeki_egyseg_az_onkormanyzati_valasztasokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=0f61f3c4-5af6-4664-9bf3-587c6ef97703&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"334b52dc-c859-4da8-8597-f7aa045f4d3e","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Szentendren_is_megvan_az_ellenzeki_egyseg_az_onkormanyzati_valasztasokra","timestamp":"2019. július. 10. 13:23","title":"Szentendrén is megvan az ellenzéki egység az önkormányzati választásokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3ccf68d4-80fb-4937-80d2-708905c62fe1","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egy kamionnal ütközött, amikor egy parklóból hajtott ki. ","shortLead":"Egy kamionnal ütközött, amikor egy parklóból hajtott ki. ","id":"20190711_Egy_csaladi_haz_kertjeben_landolt_egy_utkozes_utan_egy_Suzuki_Szombathelyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3ccf68d4-80fb-4937-80d2-708905c62fe1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e863e23-fad6-4682-95b6-3efe5f2988b3","keywords":null,"link":"/cegauto/20190711_Egy_csaladi_haz_kertjeben_landolt_egy_utkozes_utan_egy_Suzuki_Szombathelyen","timestamp":"2019. július. 11. 13:58","title":"Egy családi ház kertjében landolt egy ütközés után egy Suzuki Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]