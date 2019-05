Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5aa3e18f-d460-4ceb-96a2-d09264f1ab61","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Súlyosan összevertek egy helyi szinten ismert újságírót az Ukrajna középső részén lévő Cserkaszi városában a hétvégén.","shortLead":"Súlyosan összevertek egy helyi szinten ismert újságírót az Ukrajna középső részén lévő Cserkaszi városában a hétvégén.","id":"20190505_Agybafobe_vertek_egy_ukran_ujsagirot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5aa3e18f-d460-4ceb-96a2-d09264f1ab61&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25e307ad-770b-4b0f-86b2-25d35bc0282c","keywords":null,"link":"/vilag/20190505_Agybafobe_vertek_egy_ukran_ujsagirot","timestamp":"2019. május. 05. 16:58","title":"Agyba-főbe vertek egy ukrán újságírót","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Matolcsy szerint a Nemzeti Bank hamburgi, párizsi, római és New York-i irodái elérték céljukat.","shortLead":"Matolcsy szerint a Nemzeti Bank hamburgi, párizsi, római és New York-i irodái elérték céljukat.","id":"20190504_Mintegy_felmilliard_elkoltott_forint_utan_bezarja_kulfoldi_irodait_az_MNB","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=14f0586c-f7be-4694-a7b4-8adcd0538072&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"044db662-5ac6-4780-a187-8c4c93c19c5a","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190504_Mintegy_felmilliard_elkoltott_forint_utan_bezarja_kulfoldi_irodait_az_MNB","timestamp":"2019. május. 04. 11:22","title":"Bezárja külföldi irodáit az MNB, miután elköltöttek rájuk mintegy félmilliárd forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Minden mindennel összefügg: a Kínában tomboló sertéspestisjárvány miatt még a magyar baromfi ára is megemelkedik.","shortLead":"Minden mindennel összefügg: a Kínában tomboló sertéspestisjárvány miatt még a magyar baromfi ára is megemelkedik.","id":"20190506_A_sertes_es_a_baromfihus_is_nagyot_dragulhat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f36aa135-a42e-4710-beef-e14eb38f5617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b273ea0c-7132-43fd-97d5-031b0443ddd8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190506_A_sertes_es_a_baromfihus_is_nagyot_dragulhat","timestamp":"2019. május. 06. 06:03","title":"A sertés- és a baromfihús is nagyot drágulhat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8ebcf07-18ca-49e7-b694-202c5de63e8f","c_author":"Keresztes Imre","category":"vilag","description":"Fél évvel Jamal Khashoggi lemészárlása után özönlenek a befektetők Szaúd-Arábiába, mintha mi sem történt volna. Az USA pedig arra készül, hogy nukleáris technológiát adjon át a királyságnak.","shortLead":"Fél évvel Jamal Khashoggi lemészárlása után özönlenek a befektetők Szaúd-Arábiába, mintha mi sem történt volna. Az USA...","id":"201918__tolongas_szaudarabiaban__dol_ale__atomalmok__felulirt_emberi_jogok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d8ebcf07-18ca-49e7-b694-202c5de63e8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a10b272f-caba-4fc1-b086-9c8aef437a96","keywords":null,"link":"/vilag/201918__tolongas_szaudarabiaban__dol_ale__atomalmok__felulirt_emberi_jogok","timestamp":"2019. május. 05. 10:00","title":"Tülekedtek a kuncsaftok a szaúdi üzleti konferencián, miközben lefejeztek 37 embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3793405b-6a6f-48f6-ba62-1f660ea8e383","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az egyik vágányon felújítás, a másikon felsővezetéki zárlat miatt nem járnak a vonatok Kaba és Hajdúszoboszló között.","shortLead":"Az egyik vágányon felújítás, a másikon felsővezetéki zárlat miatt nem járnak a vonatok Kaba és Hajdúszoboszló között.","id":"20190504_egyaltalan_nem_jarnak_a_vonatok_Kaba_es_Hajduszoboszlo_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3793405b-6a6f-48f6-ba62-1f660ea8e383&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e67a8d1-5136-4f55-92a0-5ae390c8f479","keywords":null,"link":"/itthon/20190504_egyaltalan_nem_jarnak_a_vonatok_Kaba_es_Hajduszoboszlo_kozott","timestamp":"2019. május. 04. 20:21","title":"Egyáltalán nem járnak a vonatok Kaba és Hajdúszoboszló között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ugyanazon a napon.","shortLead":"Ugyanazon a napon.","id":"20190505_Nem_csak_Orbant_MarkiZayt_is_fogadjak_Washingtonban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=871b5b32-0ecb-427f-be48-16e862859b38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6626550-7646-4a74-ac8e-ad6c0451472c","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Nem_csak_Orbant_MarkiZayt_is_fogadjak_Washingtonban","timestamp":"2019. május. 05. 17:15","title":"Nem csak Orbánt, Márki-Zayt is fogadják Washingtonban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Nem járnak a vonatok Soroksár és Dunaharaszti között, mert a két állomás között vasárnap délelőtt leszakadt a felsővezeték - közölte a Mávinfom.","shortLead":"Nem járnak a vonatok Soroksár és Dunaharaszti között, mert a két állomás között vasárnap délelőtt leszakadt...","id":"20190505_Nem_jarnak_a_vonatok_Soroksar_es_Dunaharaszti_kozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d685ccd5-b1ae-46d7-b732-e50192fb9a28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"463f1caf-bfd4-44e1-86ed-dc5e5e8d2b4a","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Nem_jarnak_a_vonatok_Soroksar_es_Dunaharaszti_kozott","timestamp":"2019. május. 05. 11:10","title":"Nem járnak a vonatok Soroksár és Dunaharaszti között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Hétfő délelőtt még országszerte kell ismétlődő esőre, záporra számítani, majd délutántól fokozatosan szűnik a csapadék, az esti órákban már inkább csak a Duna-Tisza közötti sávban eshet. Kezdetben az Alpokalja, illetve a Bakony csúcsain, később az Északi-középhegység magasabban fekvő részein havazás is előfordulhat. Sokfelé lesz erős, a Dunántúl nyugati részén, illetve a Zemplén térségében viharos a szél, majd az esti órákra veszít erejéből a légmozgás, de erős lökések még ekkor is előfordulhatnak. A leghidegebb órákban 2-8 fok lesz. Napközben 6-12 fokig melegszik a levegő.","shortLead":"Hétfő délelőtt még országszerte kell ismétlődő esőre, záporra számítani, majd délutántól fokozatosan szűnik a csapadék...","id":"20190505_Valtozatos_idojaras_ele_nezunk_de_legalabb_melegebb_lesz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=61bda14f-ff7c-4276-b3ee-0800680743e5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c6f7d65f-03e2-4485-9c92-98a11f1f8a88","keywords":null,"link":"/itthon/20190505_Valtozatos_idojaras_ele_nezunk_de_legalabb_melegebb_lesz","timestamp":"2019. május. 05. 17:39","title":"Változatos időjárás elé nézünk, de legalább melegebb lesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]