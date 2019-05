Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"05cdbab2-ea0c-438d-8b40-61fb071da609","c_author":"Tossenberger Tamás","category":"enesacegem","description":"Huszonéves startupperek nem csak a Szilícium-völgyben élnek, Budapesten is adottak a körülmények ahhoz, hogy valaki merjen nagyot álmodni. De milyen az ébredés? A pályájuk elején járó fiatal startup vállalkozókkal beszélgettünk.","shortLead":"Huszonéves startupperek nem csak a Szilícium-völgyben élnek, Budapesten is adottak a körülmények ahhoz, hogy valaki...","id":"20190508_startup_fiatalok_siker_kudarc_indulas_penz_befektetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=05cdbab2-ea0c-438d-8b40-61fb071da609&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6314bcb0-9d07-427b-8a36-4493b570148b","keywords":null,"link":"/enesacegem/20190508_startup_fiatalok_siker_kudarc_indulas_penz_befektetes","timestamp":"2019. május. 08. 14:20","title":"„Ezt sokáig nem lehet bírni, de a húszas éveimbe belefér”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7afc2e34-76b2-4279-98d6-f3b1b3e14754","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mostantól a Facebook Stories részében is megünnepelhetik a felhasználók ismerősük születésnapját, amihez látványos grafikákat is ad az oldal. ","shortLead":"Mostantól a Facebook Stories részében is megünnepelhetik a felhasználók ismerősük születésnapját, amihez látványos...","id":"20190509_facebook_stories_tortenetek_szuletesnap_szulinap_udvozlokartya","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7afc2e34-76b2-4279-98d6-f3b1b3e14754&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8739ecde-898c-4cef-a08b-87c863df2c8d","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_facebook_stories_tortenetek_szuletesnap_szulinap_udvozlokartya","timestamp":"2019. május. 09. 19:33","title":"Felpörgeti a szülinapok ünneplését a Facebook, látványos funkció jött","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2bb53483-5269-425b-9d27-39f2bd983c5a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Google olyan funkciót épít a böngészőjébe, ami lehetővé teszi, hogy töröljük azokat a cookie-nak (sütinek) nevezett kis kódrészleteket, amelyek oldalakon átívelve követnek nyomon minket netezés közben.","shortLead":"A Google olyan funkciót épít a böngészőjébe, ami lehetővé teszi, hogy töröljük azokat a cookie-nak (sütinek) nevezett...","id":"20190509_google_chrome_bongeszo_felhasznaloi_adatok_nyomon_kovetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2bb53483-5269-425b-9d27-39f2bd983c5a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"74942202-b94e-4ef6-913f-9ddfc945db69","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_google_chrome_bongeszo_felhasznaloi_adatok_nyomon_kovetes","timestamp":"2019. május. 09. 11:33","title":"A Chrome böngésző új funkciója betesz majd a leskelődő weboldalaknak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a509e5-f219-4c9d-839c-ca18b1c72c9b","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"tudomany","description":"3D-s nyomtatóval mentenék meg a korallokat.","shortLead":"3D-s nyomtatóval mentenék meg a korallokat.","id":"20190509_Mesterseges_korallzatonyokat_nyomtatnanak_3Dben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7a509e5-f219-4c9d-839c-ca18b1c72c9b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dea8306e-02b8-4ef0-a19a-95efb92c16ca","keywords":null,"link":"/tudomany/20190509_Mesterseges_korallzatonyokat_nyomtatnanak_3Dben","timestamp":"2019. május. 09. 21:16","title":"Mesterséges korallzátonyokat nyomtatnának 3D-ben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kutyasamponokat tesztelt a Nébih, és több termékkel is gond volt. ","shortLead":"Kutyasamponokat tesztelt a Nébih, és több termékkel is gond volt. ","id":"20190509_Tobb_kutyasamponban_is_problema_volt_a_hatoanyagokkal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=38a637b3-1b73-4bde-b66d-e73b075c12da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7e8435d-db09-4104-9666-33af300ed770","keywords":null,"link":"/kkv/20190509_Tobb_kutyasamponban_is_problema_volt_a_hatoanyagokkal","timestamp":"2019. május. 09. 10:17","title":"Több kutyasamponban is probléma volt a hatóanyagokkal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b58197db-7d0d-4207-b64f-727fbbd5809d","c_author":"László Ferenc","category":"cegauto","description":"Mutatjuk, hogy hogyan mutat egymás mellett a japánok apró, és a németek gigantikus terepjárója. A forma nagyon hasonló, minden más azonban szögegyenesen eltérő. Szavazzon, melyik kellene jobban!","shortLead":"Mutatjuk, hogy hogyan mutat egymás mellett a japánok apró, és a németek gigantikus terepjárója. A forma nagyon hasonló...","id":"20190510_a_nagy_parbaj_egymas_melle_tettuk_az_apro_jimnyt_es_a_8x_dragabb_nagy_g500at","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b58197db-7d0d-4207-b64f-727fbbd5809d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6d6a51-7ec0-495e-a310-ad8534d89bc6","keywords":null,"link":"/cegauto/20190510_a_nagy_parbaj_egymas_melle_tettuk_az_apro_jimnyt_es_a_8x_dragabb_nagy_g500at","timestamp":"2019. május. 10. 08:21","title":"A nagy párbaj: egymás mellé tettük az apró Jimnyt és a 8x drágább nagy G500-at","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fb6d5654-1bd6-40ef-a1ba-122d0e6dc686","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az élettel való elégedettségünk Európában a sereghajtók között van, 50 felé vagyunk a legboldogtalanabbak, később a férfiak még kicsit „összekapják magukat”.","shortLead":"Az élettel való elégedettségünk Európában a sereghajtók között van, 50 felé vagyunk a legboldogtalanabbak, később...","id":"20190509_Kiderult_mikor_erzik_a_magyarok_magukat_a_legrosszabbul_a_borukben","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fb6d5654-1bd6-40ef-a1ba-122d0e6dc686&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"979328bc-93d6-47cd-8b19-55001078be0b","keywords":null,"link":"/elet/20190509_Kiderult_mikor_erzik_a_magyarok_magukat_a_legrosszabbul_a_borukben","timestamp":"2019. május. 09. 12:25","title":"Kiderült, mikor érzik a magyarok a legrosszabbul a bőrükben magukat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee44e3dc-8fb2-422c-9dc2-f829eb222368","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Hallott már olyanról, hogy naposzlop? Több helyen is ilyet láthattak az ott élők csütörtök este. ","shortLead":"Hallott már olyanról, hogy naposzlop? Több helyen is ilyet láthattak az ott élők csütörtök este. ","id":"20190510_naposzlop_fenyjelenseg_egi_jelenseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ee44e3dc-8fb2-422c-9dc2-f829eb222368&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8c923ad0-ca00-42e2-ae85-b77325ba4f79","keywords":null,"link":"/tudomany/20190510_naposzlop_fenyjelenseg_egi_jelenseg","timestamp":"2019. május. 10. 08:45","title":"Látványos fényjelenséget örökítettek meg több magyar település felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]