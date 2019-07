Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A BRFK pedig közölte, gondatlanságból elkövetett emberölés vétség miatt indítottak nyomozást.","shortLead":"A BRFK pedig közölte, gondatlanságból elkövetett emberölés vétség miatt indítottak nyomozást.","id":"20190711_Lebontottak_a_MOM_Sportnal_kiegett_fabodet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d94f3abd-95fe-4150-8cf7-2c93b5cdec59&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bbe3a65e-3b93-4452-b200-ed086944a438","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Lebontottak_a_MOM_Sportnal_kiegett_fabodet","timestamp":"2019. július. 11. 08:40","title":"Lebontották a MOM Sportnál kiégett fabódét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3e1a11a-2437-4b56-8007-e89b806b5185","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Azurák korábban a TV2-nél dolgozott, tavasszal lépett ki.","shortLead":"Azurák korábban a TV2-nél dolgozott, tavasszal lépett ki.","id":"20190710_Azurak_Csaba_lett_a_Budapest_Honved_uj_kommunikacios_igazgatoja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c3e1a11a-2437-4b56-8007-e89b806b5185&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db75f380-8079-463e-8ce4-0ff88b6822a8","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Azurak_Csaba_lett_a_Budapest_Honved_uj_kommunikacios_igazgatoja","timestamp":"2019. július. 10. 15:41","title":"Azurák Csaba lett a Budapest Honvéd új kommunikációs igazgatója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"585078e7-242b-4d05-b704-f1b3048d9df5","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A családi ház építése előtt végeztek feltárást a régészek, és 28 eddig nem ismert avar kori sírt találtak. ","shortLead":"A családi ház építése előtt végeztek feltárást a régészek, és 28 eddig nem ismert avar kori sírt találtak. ","id":"20190710_Fotok_Egy_szegedi_csalad_haz_telken_kerult_elo_tobb_komplett_avar_kori_sir","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=585078e7-242b-4d05-b704-f1b3048d9df5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f7f022f1-e821-4ed8-8db7-b79d51fd6663","keywords":null,"link":"/tudomany/20190710_Fotok_Egy_szegedi_csalad_haz_telken_kerult_elo_tobb_komplett_avar_kori_sir","timestamp":"2019. július. 10. 15:23","title":"Fotók: Egy szegedi családi ház telkén került elő több komplett avar kori sír","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12e23e37-4349-41b7-9717-085ae1a399da","c_author":"HVG","category":"itthon","description":"Sárközy Tamás jogászprofesszorral a HVG hetilap csütörtökön megjelenő számában közlünk interjút. Szerinte nem történt meg az autokratikus áttörés, Magyarország nem hasonlítható az azeri vagy a kazah rendszerhez, bár „nem vitás, hogy vannak autokratikus vonásai” a honi berendezkedésnek.","shortLead":"Sárközy Tamás jogászprofesszorral a HVG hetilap csütörtökön megjelenő számában közlünk interjút. Szerinte nem történt...","id":"20190710_Sarkozy_Akkor_lesz_Magyarorszag_diktatura_ha_lezarjak_a_hatart","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=12e23e37-4349-41b7-9717-085ae1a399da&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4ec5877b-e4ba-447b-a679-96fda43f905c","keywords":null,"link":"/itthon/20190710_Sarkozy_Akkor_lesz_Magyarorszag_diktatura_ha_lezarjak_a_hatart","timestamp":"2019. július. 10. 12:20","title":"Sárközy: Akkor lesz Magyarország diktatúra, ha lezárják a határt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Magánéletéről, kapcsolatairól és válásáról is beszélt a tévés egy interjúban. ","shortLead":"Magánéletéről, kapcsolatairól és válásáról is beszélt a tévés egy interjúban. ","id":"20190711_Hajdu_Peter_kapcsolat_szerelem_szakitas_hazassag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d76141e3-1b52-4a9d-904c-33ac6b1da54f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb0309df-9ebf-4e9f-95e7-4e59d9f4d663","keywords":null,"link":"/elet/20190711_Hajdu_Peter_kapcsolat_szerelem_szakitas_hazassag","timestamp":"2019. július. 11. 10:50","title":"Hajdú Péter: Lehet, hogy velem is nehéz, de nekem nagyon magasak az igényeim","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az Eurostat szerint még Portugáliában sem volt akkora drágulás, mint idehaza.","shortLead":"Az Eurostat szerint még Portugáliában sem volt akkora drágulás, mint idehaza.","id":"20190710_eurostat_lakasarak_europai_unio_magyarorszag_budapest","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=24da6f5a-ab70-4ee6-bf39-6c19a752db7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7fabbaa7-bf83-4aa9-8cdb-1fff894e395e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190710_eurostat_lakasarak_europai_unio_magyarorszag_budapest","timestamp":"2019. július. 10. 14:21","title":"Az egész EU-ban Magyarországon ugrottak meg leginkább a lakásárak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e0628f69-b7c2-4aab-9bd8-eb8e0da8eef3","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A 23-szoros Grand Slam-győztes teniszező, Serena Williams egy magazinnak adott interjúban bevallotta, hogy a tavalyi US Open Oszaka Naomival szemben elveszített döntője után pszichológushoz járt.","shortLead":"A 23-szoros Grand Slam-győztes teniszező, Serena Williams egy magazinnak adott interjúban bevallotta, hogy a tavalyi US...","id":"20190710_serena_williams_oszaka_naomi_us_open_donto_pszichologus_bocsanatkeres","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e0628f69-b7c2-4aab-9bd8-eb8e0da8eef3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"acfd593f-4147-4365-91c9-e65dd3e885e4","keywords":null,"link":"/elet/20190710_serena_williams_oszaka_naomi_us_open_donto_pszichologus_bocsanatkeres","timestamp":"2019. július. 10. 12:21","title":"Terápiájáról és bocsánatkéréséről vallott Serena Williams","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"00b085c6-bd04-4825-bd6d-fa4eabcc9ff7","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kitüntették a Hableány-tragédia mentési munkálataiban kiemelkedőt nyújtó búvárokat, de ez aztán belső feszültséget eredményezett a búvárszövetségben.\r

\r

","shortLead":"Kitüntették a Hableány-tragédia mentési munkálataiban kiemelkedőt nyújtó búvárokat, de ez aztán belső feszültséget...","id":"20190711_Buvarok_magyaros_fordulat_a_Hableanytragedia_kitunteteseiben","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=00b085c6-bd04-4825-bd6d-fa4eabcc9ff7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca7a170c-6628-4a03-ad0f-257f02face23","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Buvarok_magyaros_fordulat_a_Hableanytragedia_kitunteteseiben","timestamp":"2019. július. 11. 17:11","title":"Viszály lett a Hableány-mentésen dolgozó búvárok kitüntetéséből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]