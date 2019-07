Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"931596fc-c376-4824-852a-4e4b9c4146c5","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Eddig csak azt lehetett tudni a Samsung új csúcsmobiljairól, hogy mekkora kijelzőkkel érkeznek, most viszont fizikai valójában is láthatjuk a Galaxy Note10 Plust.","shortLead":"Eddig csak azt lehetett tudni a Samsung új csúcsmobiljairól, hogy mekkora kijelzőkkel érkeznek, most viszont fizikai...","id":"20190712_samsung_galaxy_note10_plus_okostelefon_merete","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=931596fc-c376-4824-852a-4e4b9c4146c5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"13997640-0a47-4a5c-9284-ea66c36ffa16","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_samsung_galaxy_note10_plus_okostelefon_merete","timestamp":"2019. július. 12. 10:03","title":"Kiszivárgott egy fotó a Samsung új, nagyobb csúcstelefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e51b26a9-e0a5-4f06-b01e-b06f278dee4a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Szükség van a hallgatózásra a nyelvi algoritmus fejlesztéséhez.","shortLead":"Szükség van a hallgatózásra a nyelvi algoritmus fejlesztéséhez.","id":"20190712_Amit_a_Google_Asszisztenssel_beszel_azt_halljak_a_Google_dolgozoi_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e51b26a9-e0a5-4f06-b01e-b06f278dee4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"390e157a-733d-45ea-aeb3-3d9f493abd52","keywords":null,"link":"/tudomany/20190712_Amit_a_Google_Asszisztenssel_beszel_azt_halljak_a_Google_dolgozoi_is","timestamp":"2019. július. 12. 12:43","title":"Amit a Google Asszisztenssel beszél, azt hallják a Google dolgozói is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cd89c164-7707-4923-a0ec-de9bd53f5e06","c_author":"Gyarmathy Éva","category":"elet","description":"Miért nem kaphat egy kiváló emelt szintű érettségi eredményt elérő diák nyelvvizsga bizonyítványt? ","shortLead":"Tudósok kérik a köztársasági elnököt, ne írja alá az MTA megcsonkításáról rendelkező törvényt, hanem küldje el...","id":"20190711_Rengeteg_kutato_tudos_keri_Adert_ne_irja_ala_az_MTAtorvenyt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cd6b5c8c-f51d-4c30-b6ad-70d6cc3047e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ecead10d-2e99-4d92-af43-f598a056e0c2","keywords":null,"link":"/itthon/20190711_Rengeteg_kutato_tudos_keri_Adert_ne_irja_ala_az_MTAtorvenyt","timestamp":"2019. július. 11. 20:04","title":"Rengeteg kutató, tudós kéri Ádert, ne írja alá az MTA-törvényt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]