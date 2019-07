Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a77f0053-9cbb-4f0f-b312-90013a94c5e6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Májusban különösen sok volt.","shortLead":"Májusban különösen sok volt.","id":"20190716_Lejart_a_kilakoltatasi_moratorium_ismet_elharapodzott_a_vegrehajtas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a77f0053-9cbb-4f0f-b312-90013a94c5e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2728a86b-2dc7-46cc-84ef-27dedba512ae","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_Lejart_a_kilakoltatasi_moratorium_ismet_elharapodzott_a_vegrehajtas","timestamp":"2019. július. 16. 10:07","title":"Lejárt a kilakoltatási moratórium, ismét elharapódzott a végrehajtás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nem csak a magyar kormány tekint kellemetlen szereplőként a magyar származású milliárdosra, Soros Györgyre. Sajtóhírek szerint az oroszok sem szimpatizálnak vele.","shortLead":"Nem csak a magyar kormány tekint kellemetlen szereplőként a magyar származású milliárdosra, Soros Györgyre. Sajtóhírek...","id":"20190716_soros_gyorgy_orosz_hackerek_gru_kibertamadas_nyilt_tarsadalom_alapitvany","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=229d7883-fd0f-4fe6-b2c0-a13e677e404f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"79f36164-505a-410f-beab-2d4fdfcdc7e9","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_soros_gyorgy_orosz_hackerek_gru_kibertamadas_nyilt_tarsadalom_alapitvany","timestamp":"2019. július. 16. 15:10","title":"Most épp Soros Györgyéket támadhatják az orosz hackerek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c4741da4-b0ee-42e8-9a61-350e927d669f","c_author":"HVG Extra Business","category":"kkv.businessmagazin","description":"Az emberek követik egymás példáját – hivatkozzunk azokra, akiket már meggyőztünk!","shortLead":"Az emberek követik egymás példáját – hivatkozzunk azokra, akiket már meggyőztünk!","id":"20190716_Hogyan_mukodik_a_csordaszellem_Es_mikent_hasznosithatjuk_ezt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c4741da4-b0ee-42e8-9a61-350e927d669f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ded1949-591c-4780-9b29-d6941c082a21","keywords":null,"link":"/businessmagazin/20190716_Hogyan_mukodik_a_csordaszellem_Es_mikent_hasznosithatjuk_ezt","timestamp":"2019. július. 16. 14:15","title":"Hogyan működik a csordaszellem? És miként hasznosíthatjuk ezt?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a4527e53-b124-40be-bdd7-814641c18242","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A tervek szerint 2020 második negyedévében már emberekbe is beültetnénk azokat a szenzorokat, amivel a Parkinson-kórt és az epilepsziát is gyógyítanák.","shortLead":"A tervek szerint 2020 második negyedévében már emberekbe is beültetnénk azokat a szenzorokat, amivel a Parkinson-kórt...","id":"20190717_neuralink_agy_gep_interfesz_gepi_kommunikacio","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a4527e53-b124-40be-bdd7-814641c18242&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"81fe5649-cf30-4170-9c06-7e89a49b433b","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_neuralink_agy_gep_interfesz_gepi_kommunikacio","timestamp":"2019. július. 17. 12:33","title":"Elkészült Elon Musk nagy álma: az agyból olvas ki jeleket az új kütyüje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b80bc73c-0eef-472e-b765-d21799c5dc43","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Orbán Viktor apjának, Orbán Győzőnek gánti bányacége, a Dolomit Kft. évek óta a piac egyik legjobban teljesítő vállalkozása, és tavaly már szinte a teljes konkurenciát lekörözte egy fontos tekintetben: a piacvezető bányacégek közül Orbánék érték el a legmagasabb árbevétel arányos nyereségrátát.","shortLead":"Orbán Viktor apjának, Orbán Győzőnek gánti bányacége, a Dolomit Kft. évek óta a piac egyik legjobban teljesítő...","id":"20190718_Nyeresegesebb_az_Orbanbanya_mint_barmely_nagy_vetelytarsa","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b80bc73c-0eef-472e-b765-d21799c5dc43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"06e86c65-c78d-4120-a66d-f6e258e65830","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_Nyeresegesebb_az_Orbanbanya_mint_barmely_nagy_vetelytarsa","timestamp":"2019. július. 18. 06:49","title":"Nyereségesebb az Orbán-bánya, mint bármely nagy vetélytársa","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6b4701c4-488e-4b6e-9ec0-2c2a625d2171","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Egy hónapja került kórházba. ","shortLead":"Egy hónapja került kórházba. ","id":"20190717_Meghalt_Andrea_Camilleri_a_legnepszerubb_olasz_krimiiro","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6b4701c4-488e-4b6e-9ec0-2c2a625d2171&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b6a2cae-76fd-4962-bad0-7820ccd78670","keywords":null,"link":"/kultura/20190717_Meghalt_Andrea_Camilleri_a_legnepszerubb_olasz_krimiiro","timestamp":"2019. július. 17. 09:16","title":"Meghalt Andrea Camilleri, a legnépszerűbb olasz krimiíró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"34e82335-c834-4c32-8ddf-9e81dc3efdc1","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az édesség azonban így is édes marad.","shortLead":"Az édesség azonban így is édes marad.","id":"20190716_Hozzaadott_cukor_nelkuli_csokit_dob_piacra_a_Nestle","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=34e82335-c834-4c32-8ddf-9e81dc3efdc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f6af6bae-d90a-4217-b68f-e9327fbf9f53","keywords":null,"link":"/kkv/20190716_Hozzaadott_cukor_nelkuli_csokit_dob_piacra_a_Nestle","timestamp":"2019. július. 16. 18:35","title":"Hozzáadott cukor nélküli csokit dob piacra a Nestlé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3128cc3e-e1de-468e-8cc9-dcec252e3ed3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Annak ellenére, hogy sokat tudunk a mélytengeri élőlényekről, még napjainkban is látni olyat, ami képes megdöbbenteni a kutatókat. Ezúttal egy roncssügér támadása okozott ilyesmit.","shortLead":"Annak ellenére, hogy sokat tudunk a mélytengeri élőlényekről, még napjainkban is látni olyat, ami képes megdöbbenteni...","id":"20190717_tuskescapa_roncssuger_noaa_video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=3128cc3e-e1de-468e-8cc9-dcec252e3ed3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e40624b-28bf-4df3-80e3-592b731b3226","keywords":null,"link":"/tudomany/20190717_tuskescapa_roncssuger_noaa_video","timestamp":"2019. július. 17. 11:03","title":"Megdöbbentek a kutatók: a szemük előtt ragadta el a cápát egy óriási hal – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]