Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2be3f378-2ea7-485a-a36a-b4f36a4daf4c","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20190716_marabu_feknyuz_civil_abcug","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2be3f378-2ea7-485a-a36a-b4f36a4daf4c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e17a1ec-debe-45a4-bc9e-8aed2f342165","keywords":null,"link":"/itthon/20190716_marabu_feknyuz_civil_abcug","timestamp":"2019. július. 16. 16:56","title":"Marabu Féknyúz: Civil abcúg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"Sajtóinformációk szerint nevetségesnek nevezte Nasszer al-Kelaifi, a Paris Saint-Germain labdarúgóklub katari tulajdonosa a katalánok újabb ajánlatát a brazil csatárért.","shortLead":"Sajtóinformációk szerint nevetségesnek nevezte Nasszer al-Kelaifi, a Paris Saint-Germain labdarúgóklub katari...","id":"20190716_neymar_psg_barcelona_atigazolas_ajanlat_foci","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=73bef11b-d568-4c33-9916-9b1473e663f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97df1e7d-bba3-4dfd-8492-871595d2edd7","keywords":null,"link":"/sport/20190716_neymar_psg_barcelona_atigazolas_ajanlat_foci","timestamp":"2019. július. 16. 17:10","title":"Kikacagta a PSG tulajdonosa a Barcelona ajánlatát Neymarért","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6abb31ee-5b0b-40a3-bd29-cc2f4c64c053","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Évente 2,2 milliméterrel emelkedik a tengerszint az Északi-sarkvidék térségében a klímaváltozás és az abból következő jégolvadás miatt – derítette ki egy német–dán kutatócsoport műholdas mérések alapján.","shortLead":"Évente 2,2 milliméterrel emelkedik a tengerszint az Északi-sarkvidék térségében a klímaváltozás és az abból következő...","id":"20190716_eszaki_sark_jeg_elolvad_tengerszint_emelkedes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6abb31ee-5b0b-40a3-bd29-cc2f4c64c053&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"32fa970a-025a-4496-a1e9-790c899e5169","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_eszaki_sark_jeg_elolvad_tengerszint_emelkedes","timestamp":"2019. július. 16. 19:03","title":"Olvad az Északi-sark, és ez nagy baj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"828c6c6a-9704-41f0-8237-fdea7d8a654a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Figyelmeztetést adott ki a szervezet.","shortLead":"Figyelmeztetést adott ki a szervezet.","id":"20190716_IMF_nyugdijkorhataremelesre_es_bevandorlasra_lesz_szukseg","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=828c6c6a-9704-41f0-8237-fdea7d8a654a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aad7e1ab-d965-4e01-ad2a-aa34122e91d8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_IMF_nyugdijkorhataremelesre_es_bevandorlasra_lesz_szukseg","timestamp":"2019. július. 16. 09:14","title":"IMF: Nyugdíjkorhatár-emelésre és bevándorlásra lesz szükség","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"aed34fb1-f93b-47b4-a1b3-759eb54c8245","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Asus július 23-án mutatja be az új készülékét, amibe a jelenlegi legerősebb Qualcomm-erőforrást pakolják.","shortLead":"Az Asus július 23-án mutatja be az új készülékét, amibe a jelenlegi legerősebb Qualcomm-erőforrást pakolják.","id":"20190716_qualcomm_snapdragon_855_plus_okostelefon_processzor","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=aed34fb1-f93b-47b4-a1b3-759eb54c8245&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"016a432f-e8b4-49f0-8d12-19b8f8ed4f99","keywords":null,"link":"/tudomany/20190716_qualcomm_snapdragon_855_plus_okostelefon_processzor","timestamp":"2019. július. 16. 10:33","title":"Ez a mobil kapja meg elsőként a Qualcomm új csúcsprocesszorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ac0d3662-eaaf-442d-bd74-134a7137e94b","c_author":"Balla Györgyi - Kovács Gábor","category":"gazdasag","description":"A nyári szünet kellős közepén a fővárosi önkormányzat bedobta a követ az állóvízbe: határozat született arról, hogy a H5-ös HÉV-et szeptember 1-jétől 5-ös metrónak kell hívni. Attól azonban, hogy így nevezik, még nem jár sűrűbben, és fiatalabbak sem lesznek az ott közlekedő több mint 40 éves szerelvények. Mi értelme akkor a változásnak? ","shortLead":"A nyári szünet kellős közepén a fővárosi önkormányzat bedobta a követ az állóvízbe: határozat született arról...","id":"20190717_budapest_kozlekedes_h5_metro_bkk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ac0d3662-eaaf-442d-bd74-134a7137e94b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c059d500-9410-4476-84bb-a0af4a4915d6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190717_budapest_kozlekedes_h5_metro_bkk","timestamp":"2019. július. 17. 17:15","title":"Az 5-ös metró is a főváros és a kormány közti tányércsörgésről szól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59273fe1-e2bd-46f1-8cfb-9c806a573063","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A pénzt az Európai Unió adja. ","shortLead":"A pénzt az Európai Unió adja. ","id":"20190716_Felmilliard_forintbol_fejlesztik_a_FelsoTisza_videket","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=59273fe1-e2bd-46f1-8cfb-9c806a573063&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"34190489-dde2-4229-b5cc-7617553aaec5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190716_Felmilliard_forintbol_fejlesztik_a_FelsoTisza_videket","timestamp":"2019. július. 16. 05:33","title":"Félmilliárd forintból fejlesztik a Felső-Tisza vidékét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0ca001ed-1f45-44d6-9bd9-147f4cd21d60","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Egyértelműen megkezdődött a villamos hiperautók korszaka is a világban. A legújabb Lotus, az Evija például 2000 lóerős, így a legerősebb autó, amely valaha is sorozatgyártásba került.","shortLead":"Egyértelműen megkezdődött a villamos hiperautók korszaka is a világban. A legújabb Lotus, az Evija például 2000 lóerős...","id":"20190717_Lotus_Evija_2000_loeros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0ca001ed-1f45-44d6-9bd9-147f4cd21d60&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25c94c14-213c-4b21-bd7a-8ef12eed368c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190717_Lotus_Evija_2000_loeros","timestamp":"2019. július. 17. 16:42","title":"2000 lóerős utcai elektromos rakéta az Lotus Evija","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]