Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Kamion és kisbusz ütközött a sztráda Szeged felé vezető oldalán.","shortLead":"Kamion és kisbusz ütközött a sztráda Szeged felé vezető oldalán.","id":"20190719_Tobben_megserultek_az_M5oson_tortent_balesetben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3f6f20bb-17c9-40dd-b046-b1ec1fdc5c93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"497e3b08-cbd1-4712-8366-677563a0fc9c","keywords":null,"link":"/cegauto/20190719_Tobben_megserultek_az_M5oson_tortent_balesetben","timestamp":"2019. július. 19. 06:58","title":"Többen megsérültek az M5-ösön történt balesetben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4573a187-0a1f-4872-97d0-f97f02efcca3","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":" Az Európai Bizottság 242 millió euróra (nagyjából 79,1 milliárd forint) büntette az amerikai mobiltelefonchip-gyártót, amiért értékelése szerint a vállalat visszaélt piaci erőfölényével.","shortLead":" Az Európai Bizottság 242 millió euróra (nagyjából 79,1 milliárd forint) büntette az amerikai mobiltelefonchip-gyártót...","id":"20190718_birsag_europai_bizottsag_qualcomm_visszaeles_piaci_erofolennyel","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4573a187-0a1f-4872-97d0-f97f02efcca3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"227a1a92-82db-45b6-890d-d64e3e9ab12b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_birsag_europai_bizottsag_qualcomm_visszaeles_piaci_erofolennyel","timestamp":"2019. július. 18. 13:08","title":"Hatalmas bírságot kapott a Qualcomm az uniótól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0bd53d8-087c-4183-bb12-7077ca3c86d8","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A sofőr elvesztette uralmát a jármű felett és fának csapódott, a helyszínen meghalt. ","shortLead":"A sofőr elvesztette uralmát a jármű felett és fának csapódott, a helyszínen meghalt. ","id":"20190718_Fanak_csapodott_egy_kisbusz_Kunszentmartonnal__fotok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c0bd53d8-087c-4183-bb12-7077ca3c86d8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b0cb47a6-a265-463c-ae8d-983ead93e9d0","keywords":null,"link":"/cegauto/20190718_Fanak_csapodott_egy_kisbusz_Kunszentmartonnal__fotok","timestamp":"2019. július. 18. 20:25","title":"Fának csapódott egy kisbusz Kunszentmártonnál - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96d24832-348d-4d48-8ac8-96718abe5f3a","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Megmutatják, hogyan lehet élni a megmaradt a lehetőségekkel, illetve fellépni a korlátozásokkal szemben.","shortLead":"Megmutatják, hogyan lehet élni a megmaradt a lehetőségekkel, illetve fellépni a korlátozásokkal szemben.","id":"20190719_Utmutatot_keszitett_a_TASZ_az_uj_koznevelesi_torveny_elol_menekuloknek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=96d24832-348d-4d48-8ac8-96718abe5f3a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"787a7640-6a49-4489-8b06-c25b60d99624","keywords":null,"link":"/itthon/20190719_Utmutatot_keszitett_a_TASZ_az_uj_koznevelesi_torveny_elol_menekuloknek","timestamp":"2019. július. 19. 09:33","title":"Útmutatót készített a TASZ az új köznevelési törvény elől menekülőknek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06126939-beb1-428d-9206-fbd089aecd03","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"A kislányok soron következő műtétjében a Honvédkórház több orvosából és egészségügyi szakdolgozójából álló csapat is rész vesz július végén Bangladesben. A műtét a dakkai Központi Katonai Kórházban lesz. ","shortLead":"A kislányok soron következő műtétjében a Honvédkórház több orvosából és egészségügyi szakdolgozójából álló csapat is...","id":"20190719_banglades_osszenott_ikrek_cselekves_a_kiszolgaltatottakert_alapitvany_csokay_andras_honvedkorhaz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06126939-beb1-428d-9206-fbd089aecd03&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"20e12d24-bf73-4fd3-ae3b-4c82043d310a","keywords":null,"link":"/elet/20190719_banglades_osszenott_ikrek_cselekves_a_kiszolgaltatottakert_alapitvany_csokay_andras_honvedkorhaz","timestamp":"2019. július. 19. 11:42","title":"A hónap végén választják szét a bangladesi összenőtt ikreket – magyar segítséggel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bd2eba3f-a918-41ff-8c3b-8feac58ef3c0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Triesztben pedig azért bírságoltak meg 100 ezer forintra egy osztrák férfit, mert két fa közé kifeszített függőágyon aludt. ","shortLead":"Triesztben pedig azért bírságoltak meg 100 ezer forintra egy osztrák férfit, mert két fa közé kifeszített függőágyon...","id":"20190719_Utcai_kavefozes_miatt_utasitottak_ki_ket_nemet_turistat_Velencebol","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bd2eba3f-a918-41ff-8c3b-8feac58ef3c0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8cb666dc-fb05-44fb-8239-7dc5c476be8b","keywords":null,"link":"/elet/20190719_Utcai_kavefozes_miatt_utasitottak_ki_ket_nemet_turistat_Velencebol","timestamp":"2019. július. 19. 18:37","title":"Utcai kávéfőzés miatt utasítottak ki két német turistát Velencéből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d109e4e-fe90-4744-8c61-8976e8d35e2f","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Az űrverseny első évei egyértelműen a szovjeteké voltak: a kommunista birodalom bocsátotta Föld körüli pályára az első műholdat, Jurij Gagarin volt az első ember, aki megjárta a világűrt, a szovjetek küldték az első űreszközöket a Holdra, s Alekszej Leonov volt az első űrhajós, aki kilépett a kozmoszba. Moszkva mégis elvesztette az egyik legfontosabb versenyt, a holdra szállásért vívott ütközetet. És nem is véletlenül.","shortLead":"Az űrverseny első évei egyértelműen a szovjeteké voltak: a kommunista birodalom bocsátotta Föld körüli pályára az első...","id":"20190719_Ezert_nem_sikerult_a_szovjeteknek_a_holdra_szallas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7d109e4e-fe90-4744-8c61-8976e8d35e2f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9d776d3f-def1-4d32-ba5a-81893eb8eeb8","keywords":null,"link":"/vilag/20190719_Ezert_nem_sikerult_a_szovjeteknek_a_holdra_szallas","timestamp":"2019. július. 19. 11:30","title":"Ezért nem sikerült a szovjeteknek a holdra szállás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c2d00bd0-1e5f-462f-9a5d-72173504fc6c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) nem tárt fel olyan piaci zavart a bankkártya-elfogadás piacán, amely versenyfelügyeleti eljárás megindítását alapozná meg, ám azonosított a versenyviszonyokat is érintő piaci problémákat.","shortLead":"A Gazdasági Versenyhivatal (GVH) nem tárt fel olyan piaci zavart a bankkártya-elfogadás piacán, amely...","id":"20190718_A_GVH_problemakat_talalt_a_bankkartyaelfogadas_piacan","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c2d00bd0-1e5f-462f-9a5d-72173504fc6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0030531d-2de2-40a0-bd61-f2a53e6dd045","keywords":null,"link":"/gazdasag/20190718_A_GVH_problemakat_talalt_a_bankkartyaelfogadas_piacan","timestamp":"2019. július. 18. 16:33","title":"A GVH problémákat talált a bankkártya-elfogadás piacán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]